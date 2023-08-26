ВСУ обстреляли из РСЗО посёлок Уразово - 26.08.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли из РСЗО посёлок Уразово
ВСУ обстреляли из РСЗО посёлок Уразово - 26.08.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли из РСЗО посёлок Уразово
Киевские пропагандисты заводят шарманку "сами себя обстреляли"
2023-08-26T12:11
2023-08-26T12:11
военные преступления
белгородская область
новости
всу
рсзо 9к51 "град"
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"ВСУ обстреляли снарядами "Града" посёлок Уразово Валуйского городского округа. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина", - сообщил утром 26 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Жертвами военного преступления стали трое мужчин и одна женщина. С осколочными ранениями бригадами Скорой помощи они доставлены в Валуйскую ЦРБ – там врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь."Повреждены несколько жилых домов и автомобилей, - сообщил губернатор. - Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории".Уразово - приграничный с подконтрольной ВСУ территорией посёлок Белгородской области. ВСУ постоянно обстреливают гражданские объекты в российской области, атакуют поставленными из США, Британии и других стран НАТО беспилотниками, забрасывают диверсионно-террористические группы.
https://ukraina.ru/20230722/1048181980.html
https://ukraina.ru/20230818/1048772846.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
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Украина.ру
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4.7
96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
военные преступления, белгородская область, новости, всу, рсзо 9к51 "град"
Военные преступления, Белгородская область, Новости, ВСУ, РСЗО 9К51 "Град"

ВСУ обстреляли из РСЗО посёлок Уразово

12:11 26.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР
Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 Град ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Киевские пропагандисты заводят шарманку "сами себя обстреляли"
"ВСУ обстреляли снарядами "Града" посёлок Уразово Валуйского городского округа. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина", - сообщил утром 26 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
22 июля, 12:32
ВСУ обстреляли село в Белгородском области кассетными снарядами - ГладковВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село Журавлёвка в Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
Жертвами военного преступления стали трое мужчин и одна женщина. С осколочными ранениями бригадами Скорой помощи они доставлены в Валуйскую ЦРБ – там врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
"Повреждены несколько жилых домов и автомобилей, - сообщил губернатор. - Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории".
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
18 августа, 07:21
Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью — Минобороны РФРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером 17 августа обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России
Уразово - приграничный с подконтрольной ВСУ территорией посёлок Белгородской области. ВСУ постоянно обстреливают гражданские объекты в российской области, атакуют поставленными из США, Британии и других стран НАТО беспилотниками, забрасывают диверсионно-террористические группы.
 
Военные преступленияБелгородская областьНовостиВСУРСЗО 9К51 "Град"
 
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