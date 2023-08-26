https://ukraina.ru/20230826/1048945925.html

ВСУ обстреляли из РСЗО посёлок Уразово

ВСУ обстреляли из РСЗО посёлок Уразово - 26.08.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли из РСЗО посёлок Уразово

Киевские пропагандисты заводят шарманку "сами себя обстреляли"

2023-08-26T12:11

2023-08-26T12:11

2023-08-26T12:11

военные преступления

белгородская область

новости

всу

рсзо 9к51 "град"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0a/1048614150_0:226:3163:2005_1920x0_80_0_0_a93cfa705263301337bde619f470b4c4.jpg

"ВСУ обстреляли снарядами "Града" посёлок Уразово Валуйского городского округа. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина", - сообщил утром 26 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Жертвами военного преступления стали трое мужчин и одна женщина. С осколочными ранениями бригадами Скорой помощи они доставлены в Валуйскую ЦРБ – там врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь."Повреждены несколько жилых домов и автомобилей, - сообщил губернатор. - Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории".Уразово - приграничный с подконтрольной ВСУ территорией посёлок Белгородской области. ВСУ постоянно обстреливают гражданские объекты в российской области, атакуют поставленными из США, Британии и других стран НАТО беспилотниками, забрасывают диверсионно-террористические группы.

https://ukraina.ru/20230722/1048181980.html

https://ukraina.ru/20230818/1048772846.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

военные преступления, белгородская область, новости, всу, рсзо 9к51 "град"