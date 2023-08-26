ВСУ обстреляли из РСЗО посёлок Уразово
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР
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"ВСУ обстреляли снарядами "Града" посёлок Уразово Валуйского городского округа. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина", - сообщил утром 26 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Жертвами военного преступления стали трое мужчин и одна женщина. С осколочными ранениями бригадами Скорой помощи они доставлены в Валуйскую ЦРБ – там врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
"Повреждены несколько жилых домов и автомобилей, - сообщил губернатор. - Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории".
Уразово - приграничный с подконтрольной ВСУ территорией посёлок Белгородской области. ВСУ постоянно обстреливают гражданские объекты в российской области, атакуют поставленными из США, Британии и других стран НАТО беспилотниками, забрасывают диверсионно-террористические группы.