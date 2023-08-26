https://ukraina.ru/20230826/1048945776.html

США отрицают использование своих вооружений Украиной для ударов по России

США отрицают использование своих вооружений Украиной для ударов по России - 26.08.2023 Украина.ру

США отрицают использование своих вооружений Украиной для ударов по России

Официальный Вашингтон пытается выглядеть лучше, чем есть

2023-08-26T11:55

2023-08-26T11:55

2023-08-26T11:55

главное управление разведки украины (гур)

всу

терроризм

бпла

сво

новости

сша

военнослужащие

военная техника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036765766_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_269a1ba9852b5c142946d885a746b5b6.jpg

В руководстве США есть уверенность в том, что "Киев все еще может нанести ответный удар". Такое мнение опубликовало влиятельное в США издание The New York Times со ссылкой на неназванных "официальных лиц.В публикации рассматриваются причины нанесения ударов с пока ещё подконтрольной ВСУ территории по России. Акцент сделан их важности для поднятия боевого духа защитников режима Зеленского, вооружаемого в том числе и США."Официальные лица США заявили, что трансграничные удары не были нанесены с использованием американского оборудования", - сказано в публикации.В фокусе внимания NYT – удары беспилотниками по российским городам и атаки украинских диверсионных групп на российской территории. Издание отметило: "Андрей Юсов, представитель службы военной разведки Украины, известной как ГУР, не взял на себя прямую ответственность за нападения, но заявил, что удары по Москве будут продолжаться".Напомним, в мае при украинской интервенции в Белгородскую область подчинённые ГУР Минобороны Украины подразделения понесли потери не только в живой силе, но и в поставленных из США боевой технике и вооружениях. В частности, трофеями российских солдат стали броневики Humvees и M1124 MaxxPro MRAP.США направили режиму Зеленского "военную помощь" на десятки миллиардов долларов. Среди поставок – различное оружие и боеприпасы, разнообразная военная техника и средства обеспечения террористических атак. ВСУ активно используют БПЛА, поставленные ВСУ и спецслужбам Украины из США и других стран НАТО. В обеспечении их работы задействованы спутниковые системы США.

https://ukraina.ru/20230523/1046482179.html

https://ukraina.ru/20230602/1046791897.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

главное управление разведки украины (гур), всу, терроризм, бпла, сво, новости, сша, военнослужащие, военная техника