США отрицают использование своих вооружений Украиной для ударов по России - 26.08.2023 Украина.ру
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США отрицают использование своих вооружений Украиной для ударов по России
США отрицают использование своих вооружений Украиной для ударов по России - 26.08.2023 Украина.ру
США отрицают использование своих вооружений Украиной для ударов по России
Официальный Вашингтон пытается выглядеть лучше, чем есть
2023-08-26T11:55
2023-08-26T11:55
главное управление разведки украины (гур)
всу
терроризм
бпла
сво
новости
сша
военнослужащие
военная техника
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В руководстве США есть уверенность в том, что "Киев все еще может нанести ответный удар". Такое мнение опубликовало влиятельное в США издание The New York Times со ссылкой на неназванных "официальных лиц.В публикации рассматриваются причины нанесения ударов с пока ещё подконтрольной ВСУ территории по России. Акцент сделан их важности для поднятия боевого духа защитников режима Зеленского, вооружаемого в том числе и США."Официальные лица США заявили, что трансграничные удары не были нанесены с использованием американского оборудования", - сказано в публикации.В фокусе внимания NYT – удары беспилотниками по российским городам и атаки украинских диверсионных групп на российской территории. Издание отметило: "Андрей Юсов, представитель службы военной разведки Украины, известной как ГУР, не взял на себя прямую ответственность за нападения, но заявил, что удары по Москве будут продолжаться".Напомним, в мае при украинской интервенции в Белгородскую область подчинённые ГУР Минобороны Украины подразделения понесли потери не только в живой силе, но и в поставленных из США боевой технике и вооружениях. В частности, трофеями российских солдат стали броневики Humvees и M1124 MaxxPro MRAP.США направили режиму Зеленского "военную помощь" на десятки миллиардов долларов. Среди поставок – различное оружие и боеприпасы, разнообразная военная техника и средства обеспечения террористических атак. ВСУ активно используют БПЛА, поставленные ВСУ и спецслужбам Украины из США и других стран НАТО. В обеспечении их работы задействованы спутниковые системы США.
https://ukraina.ru/20230523/1046482179.html
https://ukraina.ru/20230602/1046791897.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
главное управление разведки украины (гур), всу, терроризм, бпла, сво, новости, сша, военнослужащие, военная техника
Главное управление разведки Украины (ГУР), ВСУ, терроризм, БПЛА, СВО, Новости, США, Военнослужащие, военная техника

США отрицают использование своих вооружений Украиной для ударов по России

11:55 26.08.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Официальный Вашингтон пытается выглядеть лучше, чем есть
В руководстве США есть уверенность в том, что "Киев все еще может нанести ответный удар". Такое мнение опубликовало влиятельное в США издание The New York Times со ссылкой на неназванных "официальных лиц.
В публикации рассматриваются причины нанесения ударов с пока ещё подконтрольной ВСУ территории по России. Акцент сделан их важности для поднятия боевого духа защитников режима Зеленского, вооружаемого в том числе и США.
"Официальные лица США заявили, что трансграничные удары не были нанесены с использованием американского оборудования", - сказано в публикации.
Открытие инфекционного центра в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
23 мая, 08:29
ВСУ обстреляли Грайворон и Борисовку - губернатор Белгородской областиГород Грайворон и посёлок Борисовка Белгородской области были атакованы беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале 23 мая
В фокусе внимания NYT – удары беспилотниками по российским городам и атаки украинских диверсионных групп на российской территории. Издание отметило: "Андрей Юсов, представитель службы военной разведки Украины, известной как ГУР, не взял на себя прямую ответственность за нападения, но заявил, что удары по Москве будут продолжаться".
Напомним, в мае при украинской интервенции в Белгородскую область подчинённые ГУР Минобороны Украины подразделения понесли потери не только в живой силе, но и в поставленных из США боевой технике и вооружениях. В частности, трофеями российских солдат стали броневики Humvees и M1124 MaxxPro MRAP.
Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
2 июня, 04:00
"Мужик приехал и все порешал". Военный эксперт рассказал, как Лапин выбил диверсантов из КПП "Грайворон"На данный момент в российском командовании по-прежнему наблюдается низкий уровень управления и разная степень боеспособности подразделений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
США направили режиму Зеленского "военную помощь" на десятки миллиардов долларов. Среди поставок – различное оружие и боеприпасы, разнообразная военная техника и средства обеспечения террористических атак.
ВСУ активно используют БПЛА, поставленные ВСУ и спецслужбам Украины из США и других стран НАТО. В обеспечении их работы задействованы спутниковые системы США.
 
Главное управление разведки Украины (ГУР)ВСУтерроризмБПЛАСВОНовостиСШАВоеннослужащиевоенная техника
 
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Заголовок открываемого материала
11:55США отрицают использование своих вооружений Украиной для ударов по России
10:39Неудача ВСУ в Работино: Киев бросил в бой до 100 единиц техники. К вечеру половина уже сгорела
10:07Столкновение истребителей, БПЛА, запрос на экстрадицию. Главное на Украине на утро 26 августа
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