https://ukraina.ru/20230826/1048945776.html
США отрицают использование своих вооружений Украиной для ударов по России
США отрицают использование своих вооружений Украиной для ударов по России - 26.08.2023 Украина.ру
США отрицают использование своих вооружений Украиной для ударов по России
Официальный Вашингтон пытается выглядеть лучше, чем есть
2023-08-26T11:55
2023-08-26T11:55
2023-08-26T11:55
главное управление разведки украины (гур)
всу
терроризм
бпла
сво
новости
сша
военнослужащие
военная техника
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В руководстве США есть уверенность в том, что "Киев все еще может нанести ответный удар". Такое мнение опубликовало влиятельное в США издание The New York Times со ссылкой на неназванных "официальных лиц.В публикации рассматриваются причины нанесения ударов с пока ещё подконтрольной ВСУ территории по России. Акцент сделан их важности для поднятия боевого духа защитников режима Зеленского, вооружаемого в том числе и США."Официальные лица США заявили, что трансграничные удары не были нанесены с использованием американского оборудования", - сказано в публикации.В фокусе внимания NYT – удары беспилотниками по российским городам и атаки украинских диверсионных групп на российской территории. Издание отметило: "Андрей Юсов, представитель службы военной разведки Украины, известной как ГУР, не взял на себя прямую ответственность за нападения, но заявил, что удары по Москве будут продолжаться".Напомним, в мае при украинской интервенции в Белгородскую область подчинённые ГУР Минобороны Украины подразделения понесли потери не только в живой силе, но и в поставленных из США боевой технике и вооружениях. В частности, трофеями российских солдат стали броневики Humvees и M1124 MaxxPro MRAP.США направили режиму Зеленского "военную помощь" на десятки миллиардов долларов. Среди поставок – различное оружие и боеприпасы, разнообразная военная техника и средства обеспечения террористических атак. ВСУ активно используют БПЛА, поставленные ВСУ и спецслужбам Украины из США и других стран НАТО. В обеспечении их работы задействованы спутниковые системы США.
https://ukraina.ru/20230523/1046482179.html
https://ukraina.ru/20230602/1046791897.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
главное управление разведки украины (гур), всу, терроризм, бпла, сво, новости, сша, военнослужащие, военная техника
Главное управление разведки Украины (ГУР), ВСУ, терроризм, БПЛА, СВО, Новости, США, Военнослужащие, военная техника
США отрицают использование своих вооружений Украиной для ударов по России
Официальный Вашингтон пытается выглядеть лучше, чем есть
В руководстве США есть уверенность в том, что "Киев все еще может нанести ответный удар". Такое мнение опубликовало влиятельное в США издание The New York Times
со ссылкой на неназванных "официальных лиц.
В публикации рассматриваются причины нанесения ударов с пока ещё подконтрольной ВСУ территории по России. Акцент сделан их важности для поднятия боевого духа защитников режима Зеленского, вооружаемого в том числе и США.
"Официальные лица США заявили, что трансграничные удары не были нанесены с использованием американского оборудования", - сказано в публикации.
В фокусе внимания NYT – удары беспилотниками по российским городам и атаки украинских диверсионных групп на российской территории. Издание отметило: "Андрей Юсов, представитель службы военной разведки Украины, известной как ГУР, не взял на себя прямую ответственность за нападения, но заявил, что удары по Москве будут продолжаться".
Напомним, в мае при украинской интервенции в Белгородскую область подчинённые ГУР Минобороны Украины подразделения понесли потери не только в живой силе, но и в поставленных из США боевой технике и вооружениях. В частности, трофеями российских солдат стали броневики Humvees и M1124 MaxxPro MRAP.
США направили режиму Зеленского "военную помощь" на десятки миллиардов долларов. Среди поставок – различное оружие и боеприпасы, разнообразная военная техника и средства обеспечения террористических атак.
ВСУ активно используют БПЛА, поставленные ВСУ и спецслужбам Украины из США и других стран НАТО. В обеспечении их работы задействованы спутниковые системы США.