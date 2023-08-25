https://ukraina.ru/20230825/1048935592.html

СБУ и ГБР вскрыли факт разворовывания госсредств на строительстве стадиона для ВСУ

СБУ и ГБР вскрыли факт разворовывания госсредств на строительстве стадиона для ВСУ - 25.08.2023 Украина.ру

СБУ и ГБР вскрыли факт разворовывания госсредств на строительстве стадиона для ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержали чиновника, присвоившего 1 миллион бюджетных гривен на строительстве спорткомплекса в военном городке Одесской области. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба СБУ

2023-08-25T14:30

2023-08-25T14:30

2023-08-25T14:30

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Масштабную операцию по задержанию расхитителя казённых средств провели украинские правоохранители. В Одессе они задержали "военного чиновника, укравшего бюджетные средства на строительстве спорткомплекса для ВСУ".Военная контрразведка СБУ и ГБР по итогам "комплексных мероприятий" отчитались о задержании главного инженера военного квартирно-эксплуатационного управления. По данным следствия, задержанный вовлёк в криминальную схему директора одесской строительной компании. По заключённому договору предприниматель должен был обеспечить все работы по возведению современного спорткомплекса для военнослужащих. Подрядчики не выполнили свои обязательства:"При этом фигуранты получили полную оплату из бюджета, вывели деньги в тень и распределили между собой. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию", - отметили в СБУ. Главному инженеру военного квартирно-эксплуатационного управления и его подельнику грозит ответственность по трём статьям Уголовного кодекса Украины. Каждый может получить до 12 лет тюрьмы. Проверяется причастность к "схеме" других должностных лиц военного квартирно-эксплуатационного управления.

https://ukraina.ru/20230825/1048932789.html

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