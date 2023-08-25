СБУ и ГБР вскрыли факт разворовывания госсредств на строительстве стадиона для ВСУ - 25.08.2023 Украина.ру
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СБУ и ГБР вскрыли факт разворовывания госсредств на строительстве стадиона для ВСУ
СБУ и ГБР вскрыли факт разворовывания госсредств на строительстве стадиона для ВСУ - 25.08.2023 Украина.ру
СБУ и ГБР вскрыли факт разворовывания госсредств на строительстве стадиона для ВСУ
Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержали чиновника, присвоившего 1 миллион бюджетных гривен на строительстве спорткомплекса в военном городке Одесской области. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба СБУ
2023-08-25T14:30
2023-08-25T14:30
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Масштабную операцию по задержанию расхитителя казённых средств провели украинские правоохранители. В Одессе они задержали "военного чиновника, укравшего бюджетные средства на строительстве спорткомплекса для ВСУ".Военная контрразведка СБУ и ГБР по итогам "комплексных мероприятий" отчитались о задержании главного инженера военного квартирно-эксплуатационного управления. По данным следствия, задержанный вовлёк в криминальную схему директора одесской строительной компании. По заключённому договору предприниматель должен был обеспечить все работы по возведению современного спорткомплекса для военнослужащих. Подрядчики не выполнили свои обязательства:"При этом фигуранты получили полную оплату из бюджета, вывели деньги в тень и распределили между собой. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию", - отметили в СБУ. Главному инженеру военного квартирно-эксплуатационного управления и его подельнику грозит ответственность по трём статьям Уголовного кодекса Украины. Каждый может получить до 12 лет тюрьмы. Проверяется причастность к "схеме" других должностных лиц военного квартирно-эксплуатационного управления.
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Новости, Новости Украины, ГБР, СБУ, криминал, коррупция, коррупционеры

СБУ и ГБР вскрыли факт разворовывания госсредств на строительстве стадиона для ВСУ

14:30 25.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк ГБР Украины
 ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержали чиновника, присвоившего 1 миллион бюджетных гривен на строительстве спорткомплекса в военном городке Одесской области. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба СБУ
Масштабную операцию по задержанию расхитителя казённых средств провели украинские правоохранители. В Одессе они задержали "военного чиновника, укравшего бюджетные средства на строительстве спорткомплекса для ВСУ".
Военная контрразведка СБУ и ГБР по итогам "комплексных мероприятий" отчитались о задержании главного инженера военного квартирно-эксплуатационного управления.
"Чиновник присвоил более 1 млн бюджетных гривен, которые были выделены на строительство многофункционального спортивного комплекса в одном из военных городков региона"
По данным следствия, задержанный вовлёк в криминальную схему директора одесской строительной компании. По заключённому договору предприниматель должен был обеспечить все работы по возведению современного спорткомплекса для военнослужащих.
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Подрядчики не выполнили свои обязательства:
"При этом фигуранты получили полную оплату из бюджета, вывели деньги в тень и распределили между собой. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию", - отметили в СБУ.
Главному инженеру военного квартирно-эксплуатационного управления и его подельнику грозит ответственность по трём статьям Уголовного кодекса Украины. Каждый может получить до 12 лет тюрьмы. Проверяется причастность к "схеме" других должностных лиц военного квартирно-эксплуатационного управления.
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