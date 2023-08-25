https://ukraina.ru/20230825/1048935592.html
СБУ и ГБР вскрыли факт разворовывания госсредств на строительстве стадиона для ВСУ
СБУ и ГБР вскрыли факт разворовывания госсредств на строительстве стадиона для ВСУ - 25.08.2023 Украина.ру
СБУ и ГБР вскрыли факт разворовывания госсредств на строительстве стадиона для ВСУ
Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержали чиновника, присвоившего 1 миллион бюджетных гривен на строительстве спорткомплекса в военном городке Одесской области. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба СБУ
2023-08-25T14:30
2023-08-25T14:30
2023-08-25T14:30
новости
новости украины
гбр
сбу
криминал
коррупция
коррупционеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045841561_0:198:3163:1977_1920x0_80_0_0_e4ddff429f9fd20c6906c34b4e87d05d.jpg
Масштабную операцию по задержанию расхитителя казённых средств провели украинские правоохранители. В Одессе они задержали "военного чиновника, укравшего бюджетные средства на строительстве спорткомплекса для ВСУ".Военная контрразведка СБУ и ГБР по итогам "комплексных мероприятий" отчитались о задержании главного инженера военного квартирно-эксплуатационного управления. По данным следствия, задержанный вовлёк в криминальную схему директора одесской строительной компании. По заключённому договору предприниматель должен был обеспечить все работы по возведению современного спорткомплекса для военнослужащих. Подрядчики не выполнили свои обязательства:"При этом фигуранты получили полную оплату из бюджета, вывели деньги в тень и распределили между собой. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию", - отметили в СБУ. Главному инженеру военного квартирно-эксплуатационного управления и его подельнику грозит ответственность по трём статьям Уголовного кодекса Украины. Каждый может получить до 12 лет тюрьмы. Проверяется причастность к "схеме" других должностных лиц военного квартирно-эксплуатационного управления.
https://ukraina.ru/20230825/1048932789.html
https://ukraina.ru/20230825/1048934200.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045841561_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_d142d5a5ae5fad44447d45afeccf16da.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, гбр, сбу, криминал, коррупция, коррупционеры
Новости, Новости Украины, ГБР, СБУ, криминал, коррупция, коррупционеры
СБУ и ГБР вскрыли факт разворовывания госсредств на строительстве стадиона для ВСУ
Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержали чиновника, присвоившего 1 миллион бюджетных гривен на строительстве спорткомплекса в военном городке Одесской области. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба СБУ
Масштабную операцию по задержанию расхитителя казённых средств провели украинские правоохранители. В Одессе они задержали "военного чиновника, укравшего бюджетные средства на строительстве спорткомплекса для ВСУ".
Военная контрразведка СБУ и ГБР по итогам "комплексных мероприятий" отчитались о задержании главного инженера военного квартирно-эксплуатационного управления.
"Чиновник присвоил более 1 млн бюджетных гривен, которые были выделены на строительство многофункционального спортивного комплекса в одном из военных городков региона"
По данным следствия, задержанный вовлёк в криминальную схему директора одесской строительной компании. По заключённому договору предприниматель должен был обеспечить все работы по возведению современного спорткомплекса для военнослужащих.
Подрядчики не выполнили свои обязательства:
"При этом фигуранты получили полную оплату из бюджета, вывели деньги в тень и распределили между собой. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию", - отметили в СБУ.
Главному инженеру военного квартирно-эксплуатационного управления и его подельнику грозит ответственность по трём статьям Уголовного кодекса Украины. Каждый может получить до 12 лет тюрьмы. Проверяется причастность к "схеме" других должностных лиц военного квартирно-эксплуатационного управления.