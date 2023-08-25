"Особенно жаркая ночь": российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ в Работино — Балицкий - 25.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230825/1048931869.html
"Особенно жаркая ночь": российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ в Работино — Балицкий
"Особенно жаркая ночь": российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ в Работино — Балицкий - 25.08.2023 Украина.ру
"Особенно жаркая ночь": российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ в Работино — Балицкий
Российские военные уничтожили штурмовые группы украинских войск, которым удалось дойти до первого оборонительного рубежа в селе Работино Запорожской области. Об этом 25 августа сообщил в телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий
2023-08-25T12:28
2023-08-25T12:28
новости
всу
штурмовик
евгений балицкий
новые регионы
спецоперация
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0a/1048598636_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_703ba20e9ac542432c333bf17a5e9566.jpg.webp
"Ценой колоссальных потерь вчера они смогли достигнуть первого оборонительного рубежа инженерных заграждений, но идут в основном даже без поддержки артиллерии. Как следствие, штурмовые группы противника, которым вчера удалось дойти до первого рубежа, сегодня ночью были уничтожены в полном составе", - написал Балицкий.Минувшую ночь он назвал "особенно жаркой", и напомнил, что 24 августа Украина отмечала День независимости.По его словам, Работино несколько дней остается одним из самых интенсивных участков фронта Запорожского направления, где командиры ВСУ особенно не жалеют жизни своих солдат.ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.
https://ukraina.ru/20230821/1048844865.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0a/1048598636_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d116af5b33d033934dd5ae3442bcb764.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, штурмовик, евгений балицкий, новые регионы, спецоперация, украина
Новости, ВСУ, штурмовик, Евгений Балицкий, Новые регионы, Спецоперация, Украина

"Особенно жаркая ночь": российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ в Работино — Балицкий

12:28 25.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью Е. В. Балицкого РИА Новости
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские военные уничтожили штурмовые группы украинских войск, которым удалось дойти до первого оборонительного рубежа в селе Работино Запорожской области. Об этом 25 августа сообщил в телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий
"Ценой колоссальных потерь вчера они смогли достигнуть первого оборонительного рубежа инженерных заграждений, но идут в основном даже без поддержки артиллерии. Как следствие, штурмовые группы противника, которым вчера удалось дойти до первого рубежа, сегодня ночью были уничтожены в полном составе", - написал Балицкий.
Минувшую ночь он назвал "особенно жаркой", и напомнил, что 24 августа Украина отмечала День независимости.
По его словам, Работино несколько дней остается одним из самых интенсивных участков фронта Запорожского направления, где командиры ВСУ особенно не жалеют жизни своих солдат.
"Ситуация, безусловно, напряженная. Противник своими постоянными самоубийствами пытается изматывать нашу оборону, но наши парни дают настолько жесткий отпор, что командование противника не успевает пополнять потери своих солдат и западной техники, которая горит так же хорошо, как и любая другая", - подчеркнул Балицкий.
ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.
Работа расчета самоходного миномета Нона-СВК ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
21 августа, 16:46
Битва за Работино: ВСУ бьют зажигательными снарядами, но армия России не сдаетсяВСУ усилили давление на Работино, что на запорожском направлении. Там они надеются проломить оборону российских сил, чтобы в конце концов выйти к Токмаку, а далее – к Мелитополю и Бердянску
 
НовостиВСУштурмовикЕвгений БалицкийНовые регионыСпецоперацияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28"Особенно жаркая ночь": российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ в Работино — Балицкий
12:26День независимости: военный аспект и политическая бомба
12:06Операция по утилизации просрочки. Откуда у ВСУ боеприпасы с запрещенным во всем мире белым фосфором
12:03В Эстонии добиваются отставки премьер-министра, критикующего Россию
11:48Украинские морпехи получили срок за расстрел жителей Мариуполя
11:38Марочко: Штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом
11:38Военный врач: ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении
11:30Как Россия обнулила западную авиацию и каким будет новое наступление ВСУ - Леонков. Видео
11:29С огоньком в трубу. Почему ВСУ не помогают немецкие передвижные крематории
11:26Украинские беженцы не планируют возвращаться из Чехии - опрос
11:21"Говорят, чтобы я возвращался и воевал": украинские дети жалуются на издевательства в польских школах
10:53The New York Times: украинские танкисты учатся, играя в World of Tanks
10:46Балицкий сообщил об усилении минирования берега Днепра в Запорожье
10:08Две девушки танцевали на могилах ВСУшников в Киеве, чтобы почтить их память
09:44Пустынный город, зарастающее дно реки и немного арбузов. Что происходит в Херсоне
09:36Налёт на Крым, атака на аэродромы, прорыв ВСУ. Главные события на Украине на утро 25 августа
09:18Газопроводы и ЛЭП повредило взрывами в Днепропетровской области
08:56Рогов обвинил Киев в блокировании днепровской воды
08:38Балицкий объяснил, почему ВСУ боятся наносить удары по Запорожской АЭС
08:19На Украине отсутствует инфраструктура для размещения F-16 - Пентагон
Лента новостейМолния