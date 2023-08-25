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"Особенно жаркая ночь": российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ в Работино — Балицкий

"Особенно жаркая ночь": российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ в Работино — Балицкий - 25.08.2023 Украина.ру

"Особенно жаркая ночь": российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ в Работино — Балицкий

Российские военные уничтожили штурмовые группы украинских войск, которым удалось дойти до первого оборонительного рубежа в селе Работино Запорожской области. Об этом 25 августа сообщил в телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий

2023-08-25T12:28

2023-08-25T12:28

2023-08-25T12:28

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"Ценой колоссальных потерь вчера они смогли достигнуть первого оборонительного рубежа инженерных заграждений, но идут в основном даже без поддержки артиллерии. Как следствие, штурмовые группы противника, которым вчера удалось дойти до первого рубежа, сегодня ночью были уничтожены в полном составе", - написал Балицкий.Минувшую ночь он назвал "особенно жаркой", и напомнил, что 24 августа Украина отмечала День независимости.По его словам, Работино несколько дней остается одним из самых интенсивных участков фронта Запорожского направления, где командиры ВСУ особенно не жалеют жизни своих солдат.ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.

https://ukraina.ru/20230821/1048844865.html

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новости, всу, штурмовик, евгений балицкий, новые регионы, спецоперация, украина