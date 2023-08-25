https://ukraina.ru/20230825/1048925170.html

Десятки украинских беспилотников атаковали территорию России - Минобороны

Десятки украинских беспилотников атаковали территорию России - Минобороны - 25.08.2023 Украина.ру

Десятки украинских беспилотников атаковали территорию России - Минобороны

Территорию России в ночь на пятницу атаковали 42 украинских беспилотника. Об этом 25 августа сообщили в Минобороны РФ

2023-08-25T07:26

2023-08-25T07:26

2023-08-25T07:29

беспилотники

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новости

россия

атака

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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что девять из них сбила система противовоздушной обороны. Еще 33 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение, не достигнув цели.

https://ukraina.ru/20230825/1048925051.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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беспилотники, пво, новости, россия, атака