Десятки украинских беспилотников атаковали территорию России - Минобороны - 25.08.2023 Украина.ру
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Десятки украинских беспилотников атаковали территорию России - Минобороны
Десятки украинских беспилотников атаковали территорию России - Минобороны - 25.08.2023 Украина.ру
Десятки украинских беспилотников атаковали территорию России - Минобороны
Территорию России в ночь на пятницу атаковали 42 украинских беспилотника. Об этом 25 августа сообщили в Минобороны РФ
2023-08-25T07:26
2023-08-25T07:29
беспилотники
пво
новости
россия
атака
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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что девять из них сбила система противовоздушной обороны. Еще 33 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение, не достигнув цели.
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беспилотники, пво, новости, россия, атака
беспилотники, ПВО, Новости, Россия, атака

Десятки украинских беспилотников атаковали территорию России - Минобороны

07:26 25.08.2023 (обновлено: 07:29 25.08.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Территорию России в ночь на пятницу атаковали 42 украинских беспилотника. Об этом 25 августа сообщили в Минобороны РФ
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что девять из них сбила система противовоздушной обороны. Еще 33 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение, не достигнув цели.
- РИА Новости, 1920, 25.08.2023
07:12
Губернатор Севастополя сообщил об уничтоженных над морем беспилотникахНесколько беспилотников были уничтожены над морем в районе мыса Херсонес в Севастополе. Об этом 25 августа сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев
 
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