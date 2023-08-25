Губернатор Севастополя сообщил об уничтоженных над морем беспилотниках
07:12 25.08.2023 (обновлено: 07:24 25.08.2023)
Несколько беспилотников были уничтожены над морем в районе мыса Херсонес в Севастополе. Об этом 25 августа сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев
"По предварительным данным, в районе мыса Херсонес уничтожено несколько БПЛА над морем. Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры", - написал он.
По словам губернатора, сейчас в городе тихо. Однако все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности
Мыс Херсонес — мыс на западе Гераклейского полуострова, крайняя западная точка Севастополя и южной части Крымского полуострова.
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