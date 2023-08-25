https://ukraina.ru/20230825/1048925051.html

Губернатор Севастополя сообщил об уничтоженных над морем беспилотниках

Губернатор Севастополя сообщил об уничтоженных над морем беспилотниках - 25.08.2023 Украина.ру

Губернатор Севастополя сообщил об уничтоженных над морем беспилотниках

Несколько беспилотников были уничтожены над морем в районе мыса Херсонес в Севастополе. Об этом 25 августа сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев

2023-08-25T07:12

2023-08-25T07:12

2023-08-25T07:24

беспилотники

севастополь

море

новости

уничтожение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103273/78/1032737862_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_277441c1558a4e464c43a9b93556940f.jpg

"По предварительным данным, в районе мыса Херсонес уничтожено несколько БПЛА над морем. Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры", - написал он.По словам губернатора, сейчас в городе тихо. Однако все силы и службы находятся в состоянии боевой готовностиМыс Херсонес — мыс на западе Гераклейского полуострова, крайняя западная точка Севастополя и южной части Крымского полуострова.

https://ukraina.ru/20230824/1048900320.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беспилотники, севастополь, море, новости, уничтожение