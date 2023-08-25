https://ukraina.ru/20230825/1048912798.html

Владимир Видеманн: БРИКС - новая альтернатива Западу или новая группа глобалистских хищников

Владимир Видеманн: БРИКС - новая альтернатива Западу или новая группа глобалистских хищников - 25.08.2023 Украина.ру

Владимир Видеманн: БРИКС - новая альтернатива Западу или новая группа глобалистских хищников

Писатель из Лондона в интервью изданию Украина.ру комментирует саммит БРИКС, который прошел в Индии. Украина.ру, 25.08.2023

2023-08-25T03:50

2023-08-25T03:50

2023-08-25T03:51

владимир видеманн

брикс

глобализм

интервью

китай

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Писатель из Лондона в интервью изданию Украина.ру комментирует саммит БРИКС, который прошел в Индии.- Владимир, каковы ваши первые впечатления от саммита БРИКС? В чем его значение?- Пока что у нас нет на руках никаких конкретных итогов, которые только после окончания сессии будут озвучены. Но саммит сам по себе уже такие поставил вопросы и задал важные темы в глобальном масштабе, что само по себе это уже является поводом для широкого аналитического погружения в эту тему.- А какие именно темы?- Во-первых, заявлено со стороны ряда ключевых членов БРИКС, что эта сессия будет началом как бы альтернативной глобальной повестки. БРИКС - это некий глобальный проект, оппозиционный или альтернативный современному западному проекту, экономическому, политическому, финансовому, культурному. БРИКС – это некое новое антизападное объединение, условно говоря, Юга против Севера. Или это нечто новое оппозиционное западному хищническому капитализму в его особой неприглядности, которую мы наблюдаем во времена военных конфликтов.- А более конкретно в чём эта альтернатива будет заключаться?- Здесь есть несколько моментов. Во-первых, сам по себе БРИКС. Если выставляется задача создания какого-то альтернативного мира, некоего такого параллельного, некой оппозиции монополизму Большого Запада, то тогда сразу следует вопрос: со стороны кого выдвигается этот новый проект, кто под ним подпишется, кто будет действовать в этой новой парадигме?Тут присутствует и вопрос о новых членах БРИКС. Большая пятёрка БРИКС - оппозиция в каком-то смысле Большой семёрке. В БРИКС хотят вступить двадцать новых стран, включая таких гигантов как Аргентина, Саудовская Аравия, Иран. Туда же собирается войти ряд азиатских и африканских новых стран. Плюс очередь ещё в 20 стран.Это уже следующий круг – кандидаты в кандидаты БРИКС. Эта тема, получается, набирает обороты. Вопрос: в каком формате мы увидим БРИКС и будет ли это окончательный формат – это тоже интересный вопрос, и в этом тоже специфика БРИКС, как организации, которая на этом саммите начинает раскрываться.- О чём в таком случае здесь речь?- О том, что БРИКС – это не какой-то антиблок или контрблок, это не какая-то альтернативная система, которая должна действовать системно, а это некое такое свободное объединение государств, где нет ни конституции, ни свода правил. Да, какие-то будут согласования, но тут ставится во главу угла идеология свободного выбора. Хотите действуйте, не хотите – не действуйте, мы действуем чисто прагматически – ни на кого не давим, живём и всем жить даём. На этом и построена идеология БРИКС.Исходя из этого, в новые члены сначала хотят взять тех, кто первыми в очереди стоит, но здесь вопрос начинает "скользить", поскольку Китай хочет как можно больше новых членов набрать.- Почему, зачем ему это надо?- Потому что в БРИКСе пять стран, и у каждой страны – своя модель будущего БРИКСа. Китай видит БРИКС, как площадку для дальнейшей глобальной китайской экспансии на всех континентах, во всех странах через финансовые и технологические стратегии. Поэтому для Китая чем больше, тем лучше. В Китае много денег, китайцы много инвестируют, они всё скупают чуть ли не целыми континентами. Во всех странах Запада и в странах Востока у них какие-то порты скуплены.Китай в этом смысле – он является лидером современной глобализации, экономической и финансовой. Он просто перехватил инициативу и играет по западным правилам. Вот вы так? Хорошо, мы действуем по вашим правилам, и вот мы вас окружили. Получается, что в этом смысле Китай перехватывает повестку глобализации с китайской спецификой.А, скажем, Индия рассматривает БРИКС как один из вариантов, один из стульев своей многовекторной политики. Она не претендует на роль альтернативы кому-то и чему-то, ни с кем не ссорится, она и с нашими, и с вашими. И в этом смысле БРИКС не должен быть для неё какой-то радикальной формой, которая исключит участие Индии из других альянсов и союзов – Индии этого не нужно. Поэтому она хочет подходить дифференцированно, очень аккуратно, смотреть – кого брать, кого не брать. Тут тоже вопрос кого брать, кого не брать.Россия тоже заинтересована в расширении БРИКС, потому что через расширение БРИКС можно создать альтернативный контур своей внешнеэкономической деятельности, избежания санкций и всех тех издержек, которые пришли от конфликта с большим Западом.А вот Бразилии опять же не очень интересно расширение, потому что у нее свои локальные интересы: она не хочет и с Большим Западом ссориться.- Так все-таки понятно, кого будут брать в БРИКС?- Есть предложение брать только те страны, у которых годовой валовой внутренний продукт (ВВП) достигает 200 миллиардов долларов, начиная от этой планки, то есть, это вход для богатых и успешных. С другой стороны, это всё-таки Глобальный Юг. В таком случае географическое положение имеет значение или нет?Есть такой термин - геоэкономика, изобретённый знаменитым Эдвардом Люттваком, который сейчас везде цитируется, правда, по другому поводу. Вот эта геоэкономика зависит не только же от ВВП, она зависит от географической локализации, от близости к торговым путям и ресурсам, и к ещё каким-то ключевым моментам.Имеет ли значение какое количество у той или иной страны населения? Имеет. Вот Бангладеш хочет войти в БРИКС. Это бедная страна, там вообще ничего нет, но населения там 200 миллионов. Извините, но это больше, чем в России. В Нигерии населения 220 миллионов – тоже больше, чем в России. Получается, что да, количество граждан имеет значение.С другой стороны, проблема состоит в том, что, если БРИКС собирается объединить страны Глобального Юга в какую-то единую парадигму, зарядить единой экономической инициативой, то по каким правилам всё это будет - бухгалтерия-то кем будет писаться дальше? Потому что не важно, как там назвать новую валюту. Вот Силуанов, министр финансов в России, заявил, что возможно будет, но не альтернативная валюта, а некое расчётное средство.Тем не менее, какие-то расчётные средства будут, как их там не назови, динарами, рублями, юанями – не важно. Вопрос в том, по какой схеме это всё будет работать, по какой финансовой схеме, чтобы это всем бухгалтерам, всем банкирам, всем бизнесменам было понятно, как это всё работает в конечном-то итоге. Это также, как работает доллар, или по-другому? Нет, доллар – это инструмент угнетения. Ну да, есть, не без этого. А ваша-то схема какая?Получается, что альтернативные подходы есть только в исламских странах, где работает исламский банкинг, который запрещает под проценты давать деньги. Там по-другому урегулируются задолженности: через участие в твоём бизнесе того, кто тебя спонсирует, и так далее. Но это же не ставится на повестку, тема исламского банкинга на саммите БРИКС, не рассматривается. Наступает момент, на который вообще мало обращают внимание…- В чём он состоит, но только в аспекте БРИКС?- Дело в том, что вся современная экономическая активность, всех страх без исключения, по сути дела, движется в направлении приватизации общественных и государственных ресурсов в пользу частных лиц и корпораций. Это происходит даже в Северной Корее. Ким Чен Ын – это частное лицо, КНДР - его корпорация.Не важно, как это на бумаге прописано, но везде идёт вымывание общественных ресурсов в пользу частных бенефициаров и корпораций. Они выходят из-под демократических регуляций, потому что корпорация – это корпоративные права, корпоративные цены. Во всём мире этот процесс идёт - на Западе, и на Востоке. Даже есть западные экономисты, которые усмотрели в новых поднимающихся экономиках, прежде всего в Китае, именно перехват глобальной инициативы частными корпоративными структурами и частными интересами.Где-то это более открыто, где-то менее открыто. Но вопрос в том, что сейчас везде идёт размывание государства по всему флангу, представители частных интересов рулят везде.- А в чем частное и корпоративное проявляется? Как это можно увидеть?- Конкретное выражение этого всего проявляется в том, что, вынимая средства из-под государственной и общественной опеки, уже нельзя апеллировать по закону. С точки зрения публичного права, нельзя апеллировать к пересмотру каких-то дел и сделок, потому что это как бы частное. Частники договорились между собой, а мы-то тут при чём, это ваши дела, ребята, вот и решаете в своём торговом или каком-то другом суде. То есть, сначала ресурс забирается из общественного владения, а потом его начинают приватизировать и делить.Показателем интенсивности такого процесса является неравенство в обществе. Где быстрее растёт неравенство, там быстрее идёт процесс приватизации, то есть, вымывания общественных ресурсов из общего пользования в пользу частных лиц.По этой статистике рост неравенства наблюдается в странах БРИКС. Мировой лидер по такому неравенству - Южная Африка. Но оно есть и в других странах БРИКС, который может превратиться по факту в альянс частников, но уже нового уровня.На Западе на уровне риторики этот глобалистский процесс хотя бы прикрывается какими-то юридическими и гуманитарными нормами, а общественность всё-таки относительно хотя бы контролирует какие-то политические процессы. Мы видим политическую борьбу, и где-то всё-таки общественность может своё слово сказать.Но для этого должно быть соответствующее общественное сознание, соответствующая финансовая и экономическая грамотность населения, иначе люди вообще не поймут, о чём речь.А население стран БРИКС – экономически неграмотное, в массе своей юридически пассивное. И там процесс приватизации идёт намного интенсивнее и намного беспардоннее, чем в западных странах.А на Востоке в плане протестов ничего этого вообще нет. Если создаётся альтернативная площадка типа БРИКС, то тогда следует вопрос: как будет эта площадка работать. Будет ли она работать по старым империалистическим принципам приватизации и максимального обогащения за счёт общественного ресурса, только уже более бесконтрольно и силовым образом, или же всё-таки останется действовать старая структура действовать, но она будет как-то реформирована?Если она будет работать так, как работает доллар, то тогда в чём смысл менять шило на мыло? Просто тогда одна группа хищников меняет другую группу хищников.

https://ukraina.ru/20230824/1048899094.html

https://ukraina.ru/20230824/1048901931.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Александр Чаленко

владимир видеманн, брикс, глобализм, интервью, китай