https://ukraina.ru/20230824/1048908358.html

Татьяна Монтян о ненастоящей независимости Украины и постоянных обстрелах Донецка

Татьяна Монтян о ненастоящей независимости Украины и постоянных обстрелах Донецка - 24.08.2023 Украина.ру

Татьяна Монтян о ненастоящей независимости Украины и постоянных обстрелах Донецка

Такие маленькие государства как Украина, с мизерным количеством населения, неспособны быть самостоятельными и независимыми в современном мире, уверена волонтер, адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян

2023-08-24T12:45

2023-08-24T12:45

2023-08-24T12:45

интервью

татьяна монтян

день независимости

день независимости украины

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сво

импортозамещение

россия

донецк

обстрелы

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Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.– Татьяна, 24 августа Украина отмечает День независимости. На ваш взгляд, есть что отмечать?– Очередной "день независимости" – напоминание того, что больше от Украины вообще ничего не зависит. Независимость и суверенитет в слабой версии полностью были утрачены в 2013-2014 годах: попрыгали на Майдане с кастрюлями за печеньки.О какой независимости они говорят вообще? Страна, которая получила 170 миллиардов внешних вливаний только за время с 24 февраля, не говоря уже о том, что было раньше. Это независимость? О чем речь вообще?Тем не менее, продолжают некоторые товарищи во что-то там верить, что-то праздновать, изо всех сил кладут невероятное количество народа в безумных атаках на минные поля, на четыре линии заграждения, лишь бы продемонстрировать хоть какие-то успехи к 2024 году.Хорошо, если возьмут парочку бабкиных сел ценой неимоверных усилий и ценой огромного количества жизни. А дальше что?Такое ощущение, что те, кто задумывается об этом, просто сидят под корягой, помалкивают, потому что знают, что еще не время, пребывая в салорейхе, публично задаваться этими вопросами.Поэтому очередной ура-патриотизм, единый марафон, "мы обязательно победим, заграница нам поможет, Запад с нами".– А может ли Украина вернуть независимость в текущих условиях, после совершения всех мыслимых и немыслимых ошибок?– Государства с таким мизерным количеством населения неспособны быть самостоятельными и независимыми в современном мире. Это уже доказано, это аксиома.Если даже Швейцария, которая столько десятилетий и столетий держалась якобы нейтральной, все равно легла под остальной коллективный Запад. Хотя, казалось бы, Швейцария с невероятной обороной, уж они-то этим занимаются, страна, на которую вряд ли стал кто-то нападать, традиционная богатая, с горами, чужие там не ходит – и все равно, куда делся нейтралитет?Слишком маленькие страны неспособны в принципе быть независимыми. Это утопия, иллюзия, морковка перед носом ишака. Какой смысл верить в эту чушь – вообще непонятно.Даже Россия… Все говорят, что СВО – это шанс побороться за свой суверенитет, быть действительно самостоятельными, ни от кого не зависеть, ни технологически, ни финансово.Пока получается, скажем так, средне, до сих пор не удалось импортозамещение, до сих пор не удалось отвязаться от доллара, и много чего еще.То есть даже для такой большой и гораздо более многонаселенной страны как Россия, борьба за суверенитет и настоящую независимость по-прежнему актуальна.Что уж говорить об истерзанной войной несчастной Украине, превращенной в нацистское квазигосударство салорейх, из которой разбежалась половина населения, а огромное количество лежит на кладбищах, потому что повелось на безумные нацистские идеи и на сказки Запада, что якобы можно победить в этой войне.– В ближайшее время праздновать будет не только Украина, близится День города в Донецке и День шахтера. Будет ли праздник в этом году? Особенно учитывая, что обстрелы города не прекращаются, уже стали страшной рутиной.– Да, обстрелы абсолютно рутинизировались, действительно прилетает каждый божий день. В редкий день не бывает погибших, раненые – каждый день. В субботу было шестеро погибших, сразу шестеро!Это давно рутина. Спастись от этого невозможно, укрыться невозможно, прилетает без предупреждения, тревогу хоть объявляй, хоть не объявляй, целый день сирены выть не будут.Поэтому люди ждут с фатализмом, смирившись с происходящим. Кто не способен смириться – все конечно, уехали, или вообще никуда не выходят. Но дело в том, что прилетает даже в собственные дома.Ты себе живешь в квартире, тебе прилетает прямо в квартиру. Беспилотник залетает или снаряд прилетает. Не меняется ничего. Количество обстрелов более-менее стабильно все это время, как бы ужасно это не звучало.– А как обстоит дело с подачей воды?– Теперь ее дают не раз в три дня, а раз в два дня. Естественно, с переменным успехом, иногда бывает напор более-менее, иногда совсем слабенький, но это уже огромное облегчение.Как бы ни казалось странным, но раз в три дня – это ужас-ужас-ужас. А вот раз в два дня – это ужас, но не ужас-ужас-ужас.Потихонечку становится лучше. Конечно, не во всех районах, везде по-разному, но в целом в плане воды уже немножко легче.Ну, а с обстрелами – все прекрасно понимают, что до тех пор, пока не взята Марьинка, пока не взято все остальное, особенно Авдеевка, в общем, вся линия соприкосновения не двинулась, понятно, что никакого улучшения с обстрелами не будет.Линия фронта стоит. Некоторые теряют надежду, впадают в полную безнадегу, это правда. Но в целом те, кто способен впасть в безнадегу, отсюда уехали.А остальные живут, стойко переносят тяготы и надеются ну лучшее. Надеются, что когда-нибудь мир все-таки придет на эту многострадальную землю. В конце концов, десятый год – сколько можно!– Будут ли в этом году в Донецке отмечать День города, День шахтера?– Разумеется, никаких массовых мероприятий быть не может.Потому что обязательно, как только станет известно, что где-то будет большое скопление людей, обязательно какие-нибудь "ждуны" стуканут – и обязательно прилетит.Поэтому, чтобы не рисковать, никто массовых мероприятий не проводит, это очень опасно. Но у себя дома, по кафе, по ресторанам, люди будут праздновать. По-другому никак, потому что если не праздновать, если не жить, какой тогда смысл все это терпеть?Поэтому пока обойдемся без массовых мероприятий, и надеемся, что уж в следующем-то году отпразднуем по полной программе.

https://ukraina.ru/20230824/1048901011.html

https://ukraina.ru/20230824/1048901256.html

https://ukraina.ru/20230821/1048823909.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

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