Майя Санду и дети с перевернутыми флагами Украины спели для украинцев гимн националистов
© скриншот видеоЗеленский Санду
© скриншот видео
Гражданка Румынии Майя Санду оказалась неразборчива во флагах соседних государств
Молдавские политики не упускают возможности попасть впросак. На этот раз своеобразно напомнила о себе президент Молдавии Майя Санду, опубликовав в X (Twitter) иллюстрированное поздравление с Днём независимости Украины.
"Сегодня Украина достойно празднует День независимости. Независимость — это когда граждане могут сами определять свое будущее, когда у них есть свобода строить свою страну так, как они её видят", — сказано в поздравлении президента Молдавии.
Санду сопроводила текст послания видеозаписью выступления с детьми. На первый взгляд, избитый пропагандистский приём, считающийся не самым лучшим с этической точки зрения.
Пользователи соцсетей моментально стали высмеивать молдавский официоз. Дело в том, что детям выдали флажки Украины с перевёрнутыми полосами государственного флага.
© СкриншотМайя Санду и дети с перевернутыми флагами Украины
© Скриншот
Майя Санду и дети с перевернутыми флагами Украины
Скандальности добавило исполнение на официальном мероприятии песни "Червона Калина" (запрещена в РФ) - неофициального гимна украинских националистов. Причём и в этом случае молдавский официоз не побрезговал эксплуатацией детей: детишки исполнили песню на фоне президентской администрации.
Третий "косяк" молдаванской официозной акции по случаю украинской "незалежности" – использование ещё и флагов Евросоюза. Вдобавок с перевёрнутыми украинскими они смотрелись откровенно нелепо.
30 июня, 08:00История30 июня 1941 года: настоящий "День Независимости"В 2014 году на Украине начали звучать предложения (как ехидные, так и вполне серьёзные) относительно того, чтобы перенести День Победы с 9 на 2 мая ("Одесская хатынь", которую нацисты отмечают как день подавления "Русской весны"), а дня независимости с 24 августа на 30 июня, когда была провозглашена "настоящая", не связанная с СССР, независимость
Напомним, Молдавия и Украина являются членами спецпрограммы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Участие в программе не даёт постсоветским республикам права на использование символики ЕС.
Кроме того, поздравление с Днём независимости Украины плохо сочетается с символикой ЕС ещё и потому, что участие в межгосударственных объединениях ограничивает национальный суверенитет. Об этой классике политической науки официальный Кишинёв мог и не знать. При этом Санду имеет моральное право на использование флага ЕС, так как президентом Молдавии, как ни парадоксально, является гражданка другой страны (Румыния - член ЕС).