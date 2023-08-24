https://ukraina.ru/20230824/1048907707.html

Майя Санду и дети с перевернутыми флагами Украины спели для украинцев гимн националистов

Майя Санду и дети с перевернутыми флагами Украины спели для украинцев гимн националистов - 24.08.2023 Украина.ру

Майя Санду и дети с перевернутыми флагами Украины спели для украинцев гимн националистов

Гражданка Румынии Майя Санду оказалась неразборчива во флагах соседних государств

2023-08-24T12:48

2023-08-24T12:48

2023-08-24T12:48

украина

молдавия

восточная европа

восточное партнерство

день независимости украины

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Молдавские политики не упускают возможности попасть впросак. На этот раз своеобразно напомнила о себе президент Молдавии Майя Санду, опубликовав в X (Twitter) иллюстрированное поздравление с Днём независимости Украины.Санду сопроводила текст послания видеозаписью выступления с детьми. На первый взгляд, избитый пропагандистский приём, считающийся не самым лучшим с этической точки зрения.Пользователи соцсетей моментально стали высмеивать молдавский официоз. Дело в том, что детям выдали флажки Украины с перевёрнутыми полосами государственного флага.Скандальности добавило исполнение на официальном мероприятии песни "Червона Калина" (запрещена в РФ) - неофициального гимна украинских националистов. Причём и в этом случае молдавский официоз не побрезговал эксплуатацией детей: детишки исполнили песню на фоне президентской администрации.Третий "косяк" молдаванской официозной акции по случаю украинской "незалежности" – использование ещё и флагов Евросоюза. Вдобавок с перевёрнутыми украинскими они смотрелись откровенно нелепо.Напомним, Молдавия и Украина являются членами спецпрограммы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Участие в программе не даёт постсоветским республикам права на использование символики ЕС.Кроме того, поздравление с Днём независимости Украины плохо сочетается с символикой ЕС ещё и потому, что участие в межгосударственных объединениях ограничивает национальный суверенитет. Об этой классике политической науки официальный Кишинёв мог и не знать. При этом Санду имеет моральное право на использование флага ЕС, так как президентом Молдавии, как ни парадоксально, является гражданка другой страны (Румыния - член ЕС).

https://ukraina.ru/20230630/1047607002.html

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украина, молдавия, восточная европа, восточное партнерство, день независимости украины