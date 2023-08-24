Майя Санду и дети с перевернутыми флагами Украины спели для украинцев гимн националистов - 24.08.2023 Украина.ру
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Майя Санду и дети с перевернутыми флагами Украины спели для украинцев гимн националистов
Майя Санду и дети с перевернутыми флагами Украины спели для украинцев гимн националистов - 24.08.2023 Украина.ру
Майя Санду и дети с перевернутыми флагами Украины спели для украинцев гимн националистов
Гражданка Румынии Майя Санду оказалась неразборчива во флагах соседних государств
2023-08-24T12:48
2023-08-24T12:48
украина
молдавия
восточная европа
восточное партнерство
день независимости украины
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Молдавские политики не упускают возможности попасть впросак. На этот раз своеобразно напомнила о себе президент Молдавии Майя Санду, опубликовав в X (Twitter) иллюстрированное поздравление с Днём независимости Украины.Санду сопроводила текст послания видеозаписью выступления с детьми. На первый взгляд, избитый пропагандистский приём, считающийся не самым лучшим с этической точки зрения.Пользователи соцсетей моментально стали высмеивать молдавский официоз. Дело в том, что детям выдали флажки Украины с перевёрнутыми полосами государственного флага.Скандальности добавило исполнение на официальном мероприятии песни "Червона Калина" (запрещена в РФ) - неофициального гимна украинских националистов. Причём и в этом случае молдавский официоз не побрезговал эксплуатацией детей: детишки исполнили песню на фоне президентской администрации.Третий "косяк" молдаванской официозной акции по случаю украинской "незалежности" – использование ещё и флагов Евросоюза. Вдобавок с перевёрнутыми украинскими они смотрелись откровенно нелепо.Напомним, Молдавия и Украина являются членами спецпрограммы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Участие в программе не даёт постсоветским республикам права на использование символики ЕС.Кроме того, поздравление с Днём независимости Украины плохо сочетается с символикой ЕС ещё и потому, что участие в межгосударственных объединениях ограничивает национальный суверенитет. Об этой классике политической науки официальный Кишинёв мог и не знать. При этом Санду имеет моральное право на использование флага ЕС, так как президентом Молдавии, как ни парадоксально, является гражданка другой страны (Румыния - член ЕС).
https://ukraina.ru/20230630/1047607002.html
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украина, молдавия, восточная европа, восточное партнерство, день независимости украины
Украина, Молдавия, Восточная Европа, Восточное партнерство, День Независимости Украины

Майя Санду и дети с перевернутыми флагами Украины спели для украинцев гимн националистов

12:48 24.08.2023
 
© скриншот видеоЗеленский Санду
Зеленский Санду
© скриншот видео
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Гражданка Румынии Майя Санду оказалась неразборчива во флагах соседних государств
Молдавские политики не упускают возможности попасть впросак. На этот раз своеобразно напомнила о себе президент Молдавии Майя Санду, опубликовав в X (Twitter) иллюстрированное поздравление с Днём независимости Украины.
"Сегодня Украина достойно празднует День независимости. Независимость — это когда граждане могут сами определять свое будущее, когда у них есть свобода строить свою страну так, как они её видят", — сказано в поздравлении президента Молдавии.
Санду сопроводила текст послания видеозаписью выступления с детьми. На первый взгляд, избитый пропагандистский приём, считающийся не самым лучшим с этической точки зрения.
Пользователи соцсетей моментально стали высмеивать молдавский официоз. Дело в том, что детям выдали флажки Украины с перевёрнутыми полосами государственного флага.
© СкриншотМайя Санду и дети с перевернутыми флагами Украины
Майя Санду и дети с перевернутыми флагами Украины
© Скриншот
Майя Санду и дети с перевернутыми флагами Украины
Скандальности добавило исполнение на официальном мероприятии песни "Червона Калина" (запрещена в РФ) - неофициального гимна украинских националистов. Причём и в этом случае молдавский официоз не побрезговал эксплуатацией детей: детишки исполнили песню на фоне президентской администрации.
Третий "косяк" молдаванской официозной акции по случаю украинской "незалежности" – использование ещё и флагов Евросоюза. Вдобавок с перевёрнутыми украинскими они смотрелись откровенно нелепо.
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Напомним, Молдавия и Украина являются членами спецпрограммы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Участие в программе не даёт постсоветским республикам права на использование символики ЕС.
Кроме того, поздравление с Днём независимости Украины плохо сочетается с символикой ЕС ещё и потому, что участие в межгосударственных объединениях ограничивает национальный суверенитет. Об этой классике политической науки официальный Кишинёв мог и не знать. При этом Санду имеет моральное право на использование флага ЕС, так как президентом Молдавии, как ни парадоксально, является гражданка другой страны (Румыния - член ЕС).
 
УкраинаМолдавияВосточная ЕвропаВосточное партнерствоДень Независимости Украины
 
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