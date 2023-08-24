Китайский военный эксперт: ВСУ используют тактику времен Первой мировой войны
Украина использует в наступлении тактику Первой мировой войны. Такое мнение высказал китайский военный эксперт Го Сюань. Его слова 24 августа процитировало агентство РИА Новости
"Эта тактика требует очень и очень большой численности войск: атакующие обычно в три-шесть раз превосходят численность обороняющихся", - сказал он.
Эксперт добавил, что из десятка подобных сражений во время Первой мировой войны результативными оказались только два, да и те нельзя назвать никак иначе, чем пиррова победа, так как "цена, заплаченная за это, была очень высока".
"На убой это называется", "Скоро тактику наполеоновских войн вспомнят. Будут колоннами на пулемёты ходить", "Отличная тактика у НАТО - украинцев на мясные штурмы, а технику свою беречь", - отреагировали пользователи сети.
Последние недели на Западе регулярно звучат высказывания о провале контрнаступления ВСУ. Чаще всего в качестве причины называются минные поля, которые мешают продвижению ВСУ вперед.
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Однако британская разведка нашла и другое, довольно оригинальное объяснение украинским неудачам - кустарники и мелкие деревья, стихийно отрастающие на полях сражений.
Параллельно газета The New York Times написала о том, что ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении.
Авторы статьи отметили, что подготовленные Западом украинские военные не смогли справиться с минными полями (и по всей видимости, кустарниками), и теперь ВСУ возвращаются к прежней тактике "изматывания российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности".
Правда, уточнялось в публикации, в Вашингтоне опасаются, что это может сыграть только на руку России.
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