https://ukraina.ru/20230824/1048903506.html

США и ЕС превращают Закавказье в единое прозападное геополитическое пространство

США и ЕС превращают Закавказье в единое прозападное геополитическое пространство - 24.08.2023 Украина.ру

США и ЕС превращают Закавказье в единое прозападное геополитическое пространство

Политическая и военная ситуация в Закавказье продолжает постепенно накаляться. Несмотря на заявления ряда западных чиновников о том, что Азербайджан и Армения поэтапно движутся к заключению мирного договора, в Нагорном Карабахе продолжается стрельба.

2023-08-24T10:36

2023-08-24T10:36

2023-08-24T10:36

эксклюзив

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/18/1048904395_0:130:2969:1800_1920x0_80_0_0_7867c8c6d3c1c877a64b017e3ac5449c.jpg

В последние дни стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Обстрелу также подверглись представители миссии Евросоюза, наблюдающие за ситуацией в регионе.Кроме того, продолжается блокада Лачинского коридора – основной транспортной артерии, соединяющей Карабах с "международно признанной" территорией Армении. Напомним, согласно договорённостям Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, заключённых в 2020 г., коридор стал зоной ответственности российских миротворцев. Однако осенью 2022 г. его заблокировали азербайджанские боевики, выдававшие себя за "экологов", а весной 2023 г. их сменили кадровые военные, установившие свой блокпост в непосредственной близости от наблюдательного пункта ВС РФ. Из-за того, что проезд по трассе от Лачина до Степанакерта перекрыт, регион накрывает гуманитарная катастрофа.При этом западные страны неоднократно объявляли блокаду Лачинского коридора незаконной. Однако никаких реальных действий по этому поводу они не предприняли. Ильхам Алиев, в свою очередь, декларирует готовность начать снабжать Карабах через азербайджанскую территорию. РФ же предлагает открыть одновременно два пути снабжения – и через Лачин, и через азербайджанский Агдам. Об этом объявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании, посвящённом Карабаху, которое прошло в Совбезе ООН 16 августа.Разумеется, позиции Еревана и Баку в первую очередь обусловлены итогами войны в Нагорном Карабахе, закончившейся поздней осенью 2020 года. Армянская сторона тогда потерпела военное поражение, и с тех пор она продемонстрировала готовность ко многим уступкам в вопросах, которые ранее носили для неё принципиальный характер. Никол Пашинян, в частности, несколько раз заявил о том, что он признаёт Карабах частью Азербайджана. При этом, согласно позиции Еревана, судьба карабахских армян должна решаться в ходе прямых переговоров между Баку и Степанакертом, а сама НКР должна получить в составе Азербайджана особый статус. Азербайджанские власти, в свою очередь, никакого особого статуса Карабаху предоставлять не хотят. Ранее Ильхам Алиев заявлял, что местное армянское население должно либо принять гражданство Азербайджана, либо покинуть регион.Помимо этого, в Баку настаивают на скорейшем открытии т.н. Зангезурского коридора – маршрута, связывающего основную территорию Азербайджана с принадлежащей ему Нахичеванской автономной республикой и проходящего через территорию Армении. Власти последней, в свою очередь, считают этот проект проявлением территориальных претензий.В такой обстановке армяно-азербайджанские переговоры, целью которых является выработка условий мирного соглашения, уже много месяцев ведутся безо всякого намёка на результат. Представители Баку и Еревана за это время успели провести встречи в США, странах ЕС и России, однако никаких значимых сдвигов до нынешнего дня не произошло. Азербайджан в такой ситуации предпочитает повышать ставки.Блокада Лачинского коридора, несмотря на увещевания "мирового сообщества", не снимается. В регионе наблюдается всё более острая нехватка продовольствия, нет топлива и медикаментов. При этом количество обстрелов армянских позиций усиливается, а риторика должностных лиц Азербайджана становится всё более агрессивной.Власти Армении и контролируемые ими СМИ при этом склонны возлагать ответственность за происходящее на Россию, обвиняя её в неспособности воспрепятствовать блокаде Карабаха и в целом защитить его. В Степанакерте проходят уличные акции: 16 августа был перекрыт въезд на базу российских миротворцев, от которых требовали немедленно предпринять усилия по разблокированию Лачинского коридора. При этом в Ереване возлагали особые надежды на наблюдательскую миссию ЕС, которая начала работу рядом с линией соприкосновения. Однако она не только не смогла как-либо повлиять на происходящее, но и сама на днях подверглась обстрелу.Как будет развиваться ситуация вокруг Карабаха в ближайшей перспективе? Возможна ли дальнейшая военная эскалация?"Судя по комментариям, которые мы слышим от официального Баку, очевидно, что там намерены продолжать идеологическое, информационное и иное давление на Нагорно-Карабахскую Республику", - заявил в интервью Украине.ру эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.По его словам, Азербайджан на этом направлении действует достаточно уверенно, не особо оглядываясь на возможную негативную реакцию международного сообщества, от которого, судя по недавнему безрезультатному заседанию Совбеза ООН, ничего ожидать не приходится."Меня особенно беспокоит, что российский миротворческий оказался в прицеле ангажированной критики и со стороны Азербайджана, и со стороны некоторой части общественных организаций Нагорного Карабаха, которые, как мы знаем, проводят разного рода акции, требуя от российских миротворцев фактически невозможного", -подчеркнул эксперт.Говоря о перспективах развязывания нового полномасштабного военного конфликта, политолог отметил, что на данный момент стороны всё же ограничиваются вербальной эскалацией. "Мне кажется, что Азербайджан пытается достичь своих целей путём силовых угроз и экономического и информационного давления на структуры власти Нагорного Карабаха, которые пребывают в состоянии некоторой дезорганизации. В Баку понимают, что очередная силовая акция может повлечь за собой негативные политические последствия, и опасаются этого. При этом там видят отсутствие силового инструментария у армянской стороны, и поэтому пытаются добиться своего невоенным путём", - сообщил эксперт.По его мнению, несмотря на то, что многие западные политики, говоря о незаконности действий Азербайджана, на словах поддерживают Армению, Запад не делает ставку ни на одну из сторон. "Я думаю, что европейские и американские прагматики не обольщаются проармянской риторикой некоторых депутатов Европарламента и представителей НКО, последовательно реализуя свои цели в регионе. Они, конечно, заключаются не в поддержке Азербайджана, а в формировании единого прозападного геополитического пространства, куда они включают и Азербайджан, и Армению, и Турцию, антизипадный настрой которой точно не стоит преувеличивать", - резюмировал Андрей Арешев.

https://ukraina.ru/20230819/1048800864.html

https://ukraina.ru/20230528/1046639117.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

эксклюзив, зарубежье