В Швейцарии отказались менять нейтралитет на НАТО - 23.08.2023 Украина.ру
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В Швейцарии отказались менять нейтралитет на НАТО
В Швейцарии отказались менять нейтралитет на НАТО - 23.08.2023 Украина.ру
В Швейцарии отказались менять нейтралитет на НАТО
Швейцария не планирует вступать в НАТО и сохраняет приверженность политике нейтралитета. Об этом сообщили в пресс-служба минобороны Швейцарии в ответ на заявление МИД РФ
2023-08-23T15:50
2023-08-23T15:50
новости
швейцария
нейтралитет
нато
мид рф
санкции
мария захарова
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Присоединение Швейцарии к одиннадцатому пакету антироссийских санкций Евросоюза лишь подтвердило очевидный факт отхода этой страны от принципов нейтралитета. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В Министерстве обороны Швейцарии ответили, что страна сохраняет приверженность политике нейтралитета. Укрепление сотрудничества страны с Североатлантическим альянсом не противоречит этим принципам, говорится в заявлении.У Швейцарии нет истребителей F-16, но даже если бы они и были, Берн отказал бы Киеву в обучении пилотов ввиду политики нейтралитета, сообщили в пресс-службе Минобороны Швейцарии.Швейцария держит нейтралитет с 1815 года, однако в начале июня большинство членов сената страны поддержали поправку, разрешающую передачу вооружений Украине.
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новости, швейцария, нейтралитет, нато, мид рф, санкции, мария захарова
Новости, Швейцария, нейтралитет, НАТО, МИД РФ, санкции, Мария Захарова

В Швейцарии отказались менять нейтралитет на НАТО

15:50 23.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Швейцария не планирует вступать в НАТО и сохраняет приверженность политике нейтралитета. Об этом сообщили в пресс-служба минобороны Швейцарии в ответ на заявление МИД РФ
Присоединение Швейцарии к одиннадцатому пакету антироссийских санкций Евросоюза лишь подтвердило очевидный факт отхода этой страны от принципов нейтралитета. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Министерстве обороны Швейцарии ответили, что страна сохраняет приверженность политике нейтралитета. Укрепление сотрудничества страны с Североатлантическим альянсом не противоречит этим принципам, говорится в заявлении.
"Нет, о членстве в НАТО речи не идет, Швейцария по-прежнему привержена своему принципу нейтралитета", - заявили в Минобороны Швейцарии.
У Швейцарии нет истребителей F-16, но даже если бы они и были, Берн отказал бы Киеву в обучении пилотов ввиду политики нейтралитета, сообщили в пресс-службе Минобороны Швейцарии.
Швейцария держит нейтралитет с 1815 года, однако в начале июня большинство членов сената страны поддержали поправку, разрешающую передачу вооружений Украине.
Швейцария флаг
15:06
"Как в известном анекдоте про бабушку": Швейцария отказала Киеву в обучении на несуществующих F-16У Швейцарии нет истребителей F-16, но даже если бы они и были, Берн отказал бы Киеву в обучении пилотов ввиду политики нейтралитета. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Минобороны Швейцарии
 
НовостиШвейцариянейтралитетНАТОМИД РФсанкцииМария Захарова
 
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