https://ukraina.ru/20230823/1048887234.html

Возьмем все, что летает. Зеленский готов взять F-18, которые списывает Финляндия

Возьмем все, что летает. Зеленский готов взять F-18, которые списывает Финляндия - 23.08.2023 Украина.ру

Возьмем все, что летает. Зеленский готов взять F-18, которые списывает Финляндия

Тем не менее приоритетом для Украины являются F-16, признался Зеленский

2023-08-23T15:03

2023-08-23T15:03

2023-08-23T15:03

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финляндия

истребители

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Украина готова получить истребители F-18, которые Финляндия выводит из эксплуатации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 23 августа в Киеве на совместной с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо пресс-конференции.Так Зеленский ответил на вопрос журналистов, готова ли Украина принять истребители F-18, если Финляндия выводит их из эксплуатации."Наш приоритет F-16, но взяли бы мы [F-18], как вам сказать, даже не знаю. Вопрос зависит точно не от нас. Мы берем все, что нам дают, готовы учиться, что плывет и летает. Если Финляндии не нужны F-18, мы с удовольствием, а вы сможете нам с этим помочь? Мы будем благодарны", - сказал Зеленский на опубликованном в его телеграм-канале видео.Как сообщало издание Украина.ру, Вашингтон одобрил передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. На Украину самолеты должны прибыть после того, как закончится обучение летчиков, которые будут ими управлять.Истребитель F-18 разрабатывался в США в 1970-е годы. Он состоит на вооружении ряда стран Европы и применялся в военных операциях в Ливии, Ираке и Югославии.

https://ukraina.ru/20230823/1048886827.html

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новости, украина, финляндия, истребители