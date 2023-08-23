https://ukraina.ru/20230823/1048887234.html
Возьмем все, что летает. Зеленский готов взять F-18, которые списывает Финляндия
Возьмем все, что летает. Зеленский готов взять F-18, которые списывает Финляндия - 23.08.2023 Украина.ру
Возьмем все, что летает. Зеленский готов взять F-18, которые списывает Финляндия
Тем не менее приоритетом для Украины являются F-16, признался Зеленский
2023-08-23T15:03
2023-08-23T15:03
2023-08-23T15:03
новости
украина
финляндия
истребители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101125/42/1011254282_0:0:3043:1712_1920x0_80_0_0_87a379c0eb3af4eb6563120eeed96504.jpg
Украина готова получить истребители F-18, которые Финляндия выводит из эксплуатации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 23 августа в Киеве на совместной с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо пресс-конференции.Так Зеленский ответил на вопрос журналистов, готова ли Украина принять истребители F-18, если Финляндия выводит их из эксплуатации."Наш приоритет F-16, но взяли бы мы [F-18], как вам сказать, даже не знаю. Вопрос зависит точно не от нас. Мы берем все, что нам дают, готовы учиться, что плывет и летает. Если Финляндии не нужны F-18, мы с удовольствием, а вы сможете нам с этим помочь? Мы будем благодарны", - сказал Зеленский на опубликованном в его телеграм-канале видео.Как сообщало издание Украина.ру, Вашингтон одобрил передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. На Украину самолеты должны прибыть после того, как закончится обучение летчиков, которые будут ими управлять.Истребитель F-18 разрабатывался в США в 1970-е годы. Он состоит на вооружении ряда стран Европы и применялся в военных операциях в Ливии, Ираке и Югославии.
https://ukraina.ru/20230823/1048886827.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101125/42/1011254282_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_f907633261f2b42870f918da581549c1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, финляндия, истребители
Возьмем все, что летает. Зеленский готов взять F-18, которые списывает Финляндия
Тем не менее приоритетом для Украины являются F-16, признался Зеленский
Украина готова получить истребители F-18, которые Финляндия выводит из эксплуатации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 23 августа в Киеве на совместной с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо пресс-конференции.
Так Зеленский ответил на вопрос журналистов, готова ли Украина принять истребители F-18, если Финляндия выводит их из эксплуатации.
"Наш приоритет F-16, но взяли бы мы [F-18], как вам сказать, даже не знаю. Вопрос зависит точно не от нас. Мы берем все, что нам дают, готовы учиться, что плывет и летает. Если Финляндии не нужны F-18, мы с удовольствием, а вы сможете нам с этим помочь? Мы будем благодарны", - сказал Зеленский на опубликованном в его телеграм-канале видео.
Как сообщало издание Украина.ру, Вашингтон одобрил передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. На Украину самолеты должны прибыть после того, как закончится обучение летчиков, которые будут ими управлять.
Истребитель F-18 разрабатывался в США в 1970-е годы. Он состоит на вооружении ряда стран Европы и применялся в военных операциях в Ливии, Ираке и Югославии.