Возьмем все, что летает. Зеленский готов взять F-18, которые списывает Финляндия - 23.08.2023 Украина.ру
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Возьмем все, что летает. Зеленский готов взять F-18, которые списывает Финляндия
Возьмем все, что летает. Зеленский готов взять F-18, которые списывает Финляндия - 23.08.2023 Украина.ру
Возьмем все, что летает. Зеленский готов взять F-18, которые списывает Финляндия
Тем не менее приоритетом для Украины являются F-16, признался Зеленский
2023-08-23T15:03
2023-08-23T15:03
новости
украина
финляндия
истребители
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Украина готова получить истребители F-18, которые Финляндия выводит из эксплуатации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 23 августа в Киеве на совместной с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо пресс-конференции.Так Зеленский ответил на вопрос журналистов, готова ли Украина принять истребители F-18, если Финляндия выводит их из эксплуатации."Наш приоритет F-16, но взяли бы мы [F-18], как вам сказать, даже не знаю. Вопрос зависит точно не от нас. Мы берем все, что нам дают, готовы учиться, что плывет и летает. Если Финляндии не нужны F-18, мы с удовольствием, а вы сможете нам с этим помочь? Мы будем благодарны", - сказал Зеленский на опубликованном в его телеграм-канале видео.Как сообщало издание Украина.ру, Вашингтон одобрил передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. На Украину самолеты должны прибыть после того, как закончится обучение летчиков, которые будут ими управлять.Истребитель F-18 разрабатывался в США в 1970-е годы. Он состоит на вооружении ряда стран Европы и применялся в военных операциях в Ливии, Ираке и Югославии.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, финляндия, истребители
Новости, Украина, Финляндия, истребители

Возьмем все, что летает. Зеленский готов взять F-18, которые списывает Финляндия

15:03 23.08.2023
 
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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Тем не менее приоритетом для Украины являются F-16, признался Зеленский
Украина готова получить истребители F-18, которые Финляндия выводит из эксплуатации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 23 августа в Киеве на совместной с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо пресс-конференции.
Так Зеленский ответил на вопрос журналистов, готова ли Украина принять истребители F-18, если Финляндия выводит их из эксплуатации.
"Наш приоритет F-16, но взяли бы мы [F-18], как вам сказать, даже не знаю. Вопрос зависит точно не от нас. Мы берем все, что нам дают, готовы учиться, что плывет и летает. Если Финляндии не нужны F-18, мы с удовольствием, а вы сможете нам с этим помочь? Мы будем благодарны", - сказал Зеленский на опубликованном в его телеграм-канале видео.
Как сообщало издание Украина.ру, Вашингтон одобрил передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. На Украину самолеты должны прибыть после того, как закончится обучение летчиков, которые будут ими управлять.
Истребитель F-18 разрабатывался в США в 1970-е годы. Он состоит на вооружении ряда стран Европы и применялся в военных операциях в Ливии, Ираке и Югославии.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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