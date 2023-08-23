https://ukraina.ru/20230823/1048886827.html

Сара Вагенкнехт: Поставки F-16 затянут конфликт до тех пор, пока не кончатся украинцы

Сара Вагенкнехт: Поставки F-16 затянут конфликт до тех пор, пока не кончатся украинцы - 23.08.2023 Украина.ру

Сара Вагенкнехт: Поставки F-16 затянут конфликт до тех пор, пока не кончатся украинцы

Немецкий депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт выразила недовольство стремлением США "затянуть до бесконечности" конфликт на Украине. Мнением она поделилась на своей странице в соцсети 23 августа

2023-08-23T14:38

2023-08-23T14:38

2023-08-23T14:38

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Вместо того, чтобы прибегнуть к дипломатии, Запад делает ставку на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, заявила Вагенкнехт. Она добавила, что поставками истребителей F-16 Запад пересек "красную линию" в войне с Россией.По мнению одного из немецких экспертов, даже несколько десятков истребителей-бомбардировщиков не помогли бы Украине одержать победу, но они являются важным элементом для "поддержания и повышения мотивации населения и войск".По словам депутата, богатые украинцы уже откупились от военной службы за взятки. Из-за этой распространенной практики президент Украины Владимир Зеленский принят решение уволить всех военкомов. Вагенкнехт подчеркнула, что к военной службе на Украине привлекают простых граждан. В то время как олигархи продолжают наживаться на этом конфликте.Поставляя оружие Киеву, на Западе затягивают войну до бесконечности вместо того, чтобы добиваться компромиссного мира. Это не солидарность, а чистый цинизм, резюмировала депутат.

https://ukraina.ru/20230822/1048873570.html

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новости, фрг, депутат, запад, россия, поставки, f-16, истребители