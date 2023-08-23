Сара Вагенкнехт: Поставки F-16 затянут конфликт до тех пор, пока не кончатся украинцы - 23.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230823/1048886827.html
Сара Вагенкнехт: Поставки F-16 затянут конфликт до тех пор, пока не кончатся украинцы
Сара Вагенкнехт: Поставки F-16 затянут конфликт до тех пор, пока не кончатся украинцы - 23.08.2023 Украина.ру
Сара Вагенкнехт: Поставки F-16 затянут конфликт до тех пор, пока не кончатся украинцы
Немецкий депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт выразила недовольство стремлением США "затянуть до бесконечности" конфликт на Украине. Мнением она поделилась на своей странице в соцсети 23 августа
2023-08-23T14:38
2023-08-23T14:38
новости
фрг
депутат
запад
россия
поставки
f-16
истребители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101094/98/1010949828_0:39:720:444_1920x0_80_0_0_4882f3b4a9cdc6e9ca51e1a9e51bf8ea.jpg
Вместо того, чтобы прибегнуть к дипломатии, Запад делает ставку на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, заявила Вагенкнехт. Она добавила, что поставками истребителей F-16 Запад пересек "красную линию" в войне с Россией.По мнению одного из немецких экспертов, даже несколько десятков истребителей-бомбардировщиков не помогли бы Украине одержать победу, но они являются важным элементом для "поддержания и повышения мотивации населения и войск".По словам депутата, богатые украинцы уже откупились от военной службы за взятки. Из-за этой распространенной практики президент Украины Владимир Зеленский принят решение уволить всех военкомов. Вагенкнехт подчеркнула, что к военной службе на Украине привлекают простых граждан. В то время как олигархи продолжают наживаться на этом конфликте.Поставляя оружие Киеву, на Западе затягивают войну до бесконечности вместо того, чтобы добиваться компромиссного мира. Это не солидарность, а чистый цинизм, резюмировала депутат.
https://ukraina.ru/20230822/1048873570.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101094/98/1010949828_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_2ca79ff04ab9e8c9fdbbfee815ccd337.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, фрг, депутат, запад, россия, поставки, f-16, истребители
Новости, ФРГ, депутат, Запад, Россия, поставки, F-16, истребители

Сара Вагенкнехт: Поставки F-16 затянут конфликт до тех пор, пока не кончатся украинцы

14:38 23.08.2023
 
© Фото : politikus.ru Сара Вагенкнехт
 Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : politikus.ru
Читать в
Немецкий депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт выразила недовольство стремлением США "затянуть до бесконечности" конфликт на Украине. Мнением она поделилась на своей странице в соцсети 23 августа
Вместо того, чтобы прибегнуть к дипломатии, Запад делает ставку на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, заявила Вагенкнехт. Она добавила, что поставками истребителей F-16 Запад пересек "красную линию" в войне с Россией.

"В войне Запада с Россией снова пересекается красная линия: после того как США высказались за быструю поставку истребителей F16, Нидерланды и Дания теперь хотят как можно скорее доставить их на Украину", - отметила депутат.

По мнению одного из немецких экспертов, даже несколько десятков истребителей-бомбардировщиков не помогли бы Украине одержать победу, но они являются важным элементом для "поддержания и повышения мотивации населения и войск".
"Истребитель-бомбардировщик в качестве "вспомогательного средства мотивации"? Как долго еще украинцы будут мотивированы идти на смерть ради недостижимых целей? Пока украинцев, способных сражаться, больше не будет?", - возмутилась Вагенкнехт.
По словам депутата, богатые украинцы уже откупились от военной службы за взятки. Из-за этой распространенной практики президент Украины Владимир Зеленский принят решение уволить всех военкомов.
Вагенкнехт подчеркнула, что к военной службе на Украине привлекают простых граждан. В то время как олигархи продолжают наживаться на этом конфликте.
Поставляя оружие Киеву, на Западе затягивают войну до бесконечности вместо того, чтобы добиваться компромиссного мира. Это не солидарность, а чистый цинизм, резюмировала депутат.
Вчера, 20:59
Дания начала готовить первых украинских пилотов для истребителей F-16Восемь украинских пилотов истребителей F-16 и несколько десятков техников в ближайшие месяцы начнут обучение на военной базе Скридструп. Об этом сообщили в пресс-службе ВВС Дании
 
НовостиФРГдепутатЗападРоссияпоставкиF-16истребители
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:42Премьер Польши обвинил белорусов в нападении на пограничников
14:41Отрицал ценность мовы. В Славянске задержали мужчину за посты про ВСУ
14:38Сара Вагенкнехт: Поставки F-16 затянут конфликт до тех пор, пока не кончатся украинцы
14:00"Настоящая украинская благодарность": "патриоты" поглумились над вдовой убитого всушника
14:00Путин назвал главную причину украинского кризиса
13:41Путин поблагодарил страны БРИКС за помощь в урегулировании украинского кризиса
13:35После изнасилования девочки: двух украинских беженок жестоко избили в Чехии
13:32Минобороны Украины признало недостатки формы для ВСУ, закупленной почти за миллион долларов
13:29Внешне не понравилась. Во Львове вандалы пытались сжечь женскую скульптуру
13:26В Крыму задержали мужчину, который собирал "Свидетелей Иеговы"* по видеосвязи
13:25Командир добровольческой бригады "Волки": Ребята с той стороны, мягко говоря, не в своем уме
13:21Почему многообразие идеологий полезно для государства - Ищенко. Видео
13:00Нелёгкий выбор между "жёлто-синим" и "сине-жёлтым"
13:00Обстрел мирных кварталов, неудачи ВСУ, "преступление" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 23 августа
12:23Бойцам, переселенцам и детям: о гуманитарном наступлении Украина.ру. Видео
12:14"Скелеты и тлеющие фрагменты тел": Марочко сообщил о страшной находке под Купянском
12:12Два белоруса проникли в Литву, срезали два столба с камерами и скрылись - пограничная служба
12:11В ФСБ раскрыли подробности уничтожения украинской ДРГ в Брянской области
12:03Минфин и ЦБ придумали план по высвобождению замороженных активов
11:29"Каховское водохранилище и пески Крыма": Шмыгаль вывел новую формулу украинской геральдики
Лента новостейМолния