https://ukraina.ru/20230823/1048884679.html
Почему многообразие идеологий полезно для государства - Ищенко. Видео
Почему многообразие идеологий полезно для государства - Ищенко. Видео - 23.08.2023 Украина.ру
Почему многообразие идеологий полезно для государства - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 23.08.2023
2023-08-23T13:21
2023-08-23T13:21
2023-08-23T13:21
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
всу
ссср
идеология
дмитрий медведев
потери
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 01:20 - Чья экономика рухнет первой из-за антироссийских санкций? 06:10 - О целях России в результате наступления; 13:20 - Можно ли и нужно ли после СВО вернуть довоенные отношения с Западом? 17:50 – Прогноз развития ситуации в Африке; 25:20 – О том, как власть реагирует на обращения населения; 30:14 – О механизме отрицательного отбора; 40:15 - Что является приоритетом для Запада: геополитическое или этногенезное поражение России? 50:35 – Заявление Медведева о ликвидации Украины как цели СВО; 55:55 – О соотношении потерь Украины и России. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, всу, ссср, идеология, дмитрий медведев, потери, фронт, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, СССР, идеология, Дмитрий Медведев, потери, фронт
Почему многообразие идеологий полезно для государства - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
01:20 - Чья экономика рухнет первой из-за антироссийских санкций?
06:10 - О целях России в результате наступления;
13:20 - Можно ли и нужно ли после СВО вернуть довоенные отношения с Западом?
17:50 – Прогноз развития ситуации в Африке;
25:20 – О том, как власть реагирует на обращения населения;
30:14 – О механизме отрицательного отбора;
40:15 - Что является приоритетом для Запада: геополитическое или этногенезное поражение России?
50:35 – Заявление Медведева о ликвидации Украины как цели СВО;
55:55 – О соотношении потерь Украины и России.