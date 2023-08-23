https://ukraina.ru/20230823/1048884679.html

Почему многообразие идеологий полезно для государства - Ищенко. Видео

Почему многообразие идеологий полезно для государства - Ищенко. Видео - 23.08.2023 Украина.ру

Почему многообразие идеологий полезно для государства - Ищенко. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 23.08.2023

2023-08-23T13:21

2023-08-23T13:21

2023-08-23T13:21

ростислав ищенко

видео

россия

украина

сво

всу

ссср

идеология

дмитрий медведев

потери

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 01:20 - Чья экономика рухнет первой из-за антироссийских санкций? 06:10 - О целях России в результате наступления; 13:20 - Можно ли и нужно ли после СВО вернуть довоенные отношения с Западом? 17:50 – Прогноз развития ситуации в Африке; 25:20 – О том, как власть реагирует на обращения населения; 30:14 – О механизме отрицательного отбора; 40:15 - Что является приоритетом для Запада: геополитическое или этногенезное поражение России? 50:35 – Заявление Медведева о ликвидации Украины как цели СВО; 55:55 – О соотношении потерь Украины и России. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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