https://ukraina.ru/20230823/1048882790.html

"Скелеты и тлеющие фрагменты тел": Марочко сообщил о страшной находке под Купянском

"Скелеты и тлеющие фрагменты тел": Марочко сообщил о страшной находке под Купянском - 23.08.2023 Украина.ру

"Скелеты и тлеющие фрагменты тел": Марочко сообщил о страшной находке под Купянском

При захвате украинских позиций на Купянском направлении ВС РФ выявили большое количество трупов и фрагментов тел украинских боевиков. Об этом 23 августа сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале

2023-08-23T12:14

2023-08-23T12:14

2023-08-23T12:14

новости

андрей марочко

всу

трупы

военнослужащие

купянское направление

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036485285_0:410:2781:1974_1920x0_80_0_0_328fecacefc7e28a615f58ba5334bb91.jpg.webp

На Купянском направлении военнослужащие РФ обнаружили большое количество трупов и фрагментов тел украинских военных, сообщил Марочко.Марочко отметил, что среди "свежих" тел украинских военных есть скелетированные останки, а также фрагменты тел с следами тления. Это дает основания говорить о том, что украинское командование длительное время не эвакуировало убитых и солдаты ВСУ вели боевые действия, находясь среди разлагающихся трупов.За последнее время на Купянском направлении наблюдается увеличение количества "радиоигр" со стороны ВСУ, сообщил ранее Марочко. Он добавил, что в районе ж/д станции Купянск-Узловая украинские подразделения создают "имитацию бурной деятельности.""Также активно строятся ложные позиции с нахождением на них макетов бронетехники и артиллерийских орудий", - отметил эксперт.Он уточнил, что по населённым пунктам в районе Купянска, находящихся на удалении от линии боевых действий, курсируют одни и те же колонны ВСУ с бронетехникой на тралах, автомобилями для перевозки личного состава.

https://ukraina.ru/20230823/1048880784.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, андрей марочко, всу, трупы, военнослужащие, купянское направление, харьковская область