"Скелеты и тлеющие фрагменты тел": Марочко сообщил о страшной находке под Купянском - 23.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230823/1048882790.html
"Скелеты и тлеющие фрагменты тел": Марочко сообщил о страшной находке под Купянском
"Скелеты и тлеющие фрагменты тел": Марочко сообщил о страшной находке под Купянском - 23.08.2023 Украина.ру
"Скелеты и тлеющие фрагменты тел": Марочко сообщил о страшной находке под Купянском
При захвате украинских позиций на Купянском направлении ВС РФ выявили большое количество трупов и фрагментов тел украинских боевиков. Об этом 23 августа сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале
2023-08-23T12:14
2023-08-23T12:14
новости
андрей марочко
всу
трупы
военнослужащие
купянское направление
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036485285_0:410:2781:1974_1920x0_80_0_0_328fecacefc7e28a615f58ba5334bb91.jpg.webp
На Купянском направлении военнослужащие РФ обнаружили большое количество трупов и фрагментов тел украинских военных, сообщил Марочко.Марочко отметил, что среди "свежих" тел украинских военных есть скелетированные останки, а также фрагменты тел с следами тления. Это дает основания говорить о том, что украинское командование длительное время не эвакуировало убитых и солдаты ВСУ вели боевые действия, находясь среди разлагающихся трупов.За последнее время на Купянском направлении наблюдается увеличение количества "радиоигр" со стороны ВСУ, сообщил ранее Марочко. Он добавил, что в районе ж/д станции Купянск-Узловая украинские подразделения создают "имитацию бурной деятельности.""Также активно строятся ложные позиции с нахождением на них макетов бронетехники и артиллерийских орудий", - отметил эксперт.Он уточнил, что по населённым пунктам в районе Купянска, находящихся на удалении от линии боевых действий, курсируют одни и те же колонны ВСУ с бронетехникой на тралах, автомобилями для перевозки личного состава.
https://ukraina.ru/20230823/1048880784.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036485285_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a0d5a1a8dcd6ad25d78ca2b0e8c4d605.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, андрей марочко, всу, трупы, военнослужащие, купянское направление, харьковская область
Новости, Андрей Марочко, ВСУ, трупы, Военнослужащие, Купянское направление, Харьковская область

"Скелеты и тлеющие фрагменты тел": Марочко сообщил о страшной находке под Купянском

12:14 23.08.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПохоронная команда Рубежного выполняет работы по поиску тел погибших
Похоронная команда Рубежного выполняет работы по поиску тел погибших - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
При захвате украинских позиций на Купянском направлении ВС РФ выявили большое количество трупов и фрагментов тел украинских боевиков. Об этом 23 августа сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале
На Купянском направлении военнослужащие РФ обнаружили большое количество трупов и фрагментов тел украинских военных, сообщил Марочко.
"При освобождении Харьковской области и занятии военнослужащими РФ новых рубежей проходящих по линии бывших украинских позиций, в большинстве случаях выявляются трупы и фрагменты тел украинских боевиков", - уточнил эксперт.
Марочко отметил, что среди "свежих" тел украинских военных есть скелетированные останки, а также фрагменты тел с следами тления. Это дает основания говорить о том, что украинское командование длительное время не эвакуировало убитых и солдаты ВСУ вели боевые действия, находясь среди разлагающихся трупов.
За последнее время на Купянском направлении наблюдается увеличение количества "радиоигр" со стороны ВСУ, сообщил ранее Марочко. Он добавил, что в районе ж/д станции Купянск-Узловая украинские подразделения создают "имитацию бурной деятельности."
"Также активно строятся ложные позиции с нахождением на них макетов бронетехники и артиллерийских орудий", - отметил эксперт.
Он уточнил, что по населённым пунктам в районе Купянска, находящихся на удалении от линии боевых действий, курсируют одни и те же колонны ВСУ с бронетехникой на тралах, автомобилями для перевозки личного состава.
Украинские активисты блокируют движение российских фур во Львовской области
10:58
Марочко: Украина ставит блокпосты и не дает эвакуировать граждан из КупянскаНа дорогах в Харьковской области украинскими правоохранители усилили контрольно-пропускной режим. Об этом 23 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале
 
НовостиАндрей МарочкоВСУтрупыВоеннослужащиеКупянское направлениеХарьковская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:23Бойцам, переселенцам и детям: о гуманитарном наступлении Украина.ру. Видео
12:14"Скелеты и тлеющие фрагменты тел": Марочко сообщил о страшной находке под Купянском
12:12Два белоруса проникли в Литву, срезали два столба с камерами и скрылись - пограничная служба
12:11В ФСБ раскрыли подробности уничтожения украинской ДРГ в Брянской области
12:03Минфин и ЦБ придумали план по высвобождению замороженных активов
11:29"Каховское водохранилище и пески Крыма": Шмыгаль вывел новую формулу украинской геральдики
10:58Марочко: Украина ставит блокпосты и не дает эвакуировать граждан из Купянска
10:55Земфира* пожаловалась на работу в Казахстане
10:43Глава украинской диаспоры в Польше выгнала Океан Эльзы из Варшавы
10:42Саммит БРИКС: неизбежность альтернативы
10:33"Russian lives matter": режиссер Ларс фон Триер осудил Данию за истребители для Украины, в Киеве ответили
10:33Власти Химок рассказали о последствиях атаки беспилотников
10:22Россия пытается глушить работу Starlink на Украине - командующий Космическими силами США
10:14Американский советник Залужного предложил Киеву заменить Abrams и Leopard на "расходные" советские танки
09:59Войска отразили три атаки БПЛА, один дрон попал в "Москва-Сити"
09:35Захарова перечислила шаги для начала переговоров с Украиной
09:10"Будто не их граждане": Путина потрясло отношение киевских властей к собственной армии
09:00Попытки атаковать Москву, взрывы и потери ВСУ, уроки для Запада. Главное на Украине на утро 23 августа
08:00Третье наступление на Харьков: 80 лет освобождению первой столицы УССР
06:30Не "бахмутская мясорубка". Военный историк о том, что станет самым кровавым сражением в СВО
Лента новостейМолния