https://ukraina.ru/20230823/1048882790.html
"Скелеты и тлеющие фрагменты тел": Марочко сообщил о страшной находке под Купянском
"Скелеты и тлеющие фрагменты тел": Марочко сообщил о страшной находке под Купянском - 23.08.2023 Украина.ру
"Скелеты и тлеющие фрагменты тел": Марочко сообщил о страшной находке под Купянском
При захвате украинских позиций на Купянском направлении ВС РФ выявили большое количество трупов и фрагментов тел украинских боевиков. Об этом 23 августа сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале
2023-08-23T12:14
2023-08-23T12:14
2023-08-23T12:14
новости
андрей марочко
всу
трупы
военнослужащие
купянское направление
харьковская область
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На Купянском направлении военнослужащие РФ обнаружили большое количество трупов и фрагментов тел украинских военных, сообщил Марочко.Марочко отметил, что среди "свежих" тел украинских военных есть скелетированные останки, а также фрагменты тел с следами тления. Это дает основания говорить о том, что украинское командование длительное время не эвакуировало убитых и солдаты ВСУ вели боевые действия, находясь среди разлагающихся трупов.За последнее время на Купянском направлении наблюдается увеличение количества "радиоигр" со стороны ВСУ, сообщил ранее Марочко. Он добавил, что в районе ж/д станции Купянск-Узловая украинские подразделения создают "имитацию бурной деятельности.""Также активно строятся ложные позиции с нахождением на них макетов бронетехники и артиллерийских орудий", - отметил эксперт.Он уточнил, что по населённым пунктам в районе Купянска, находящихся на удалении от линии боевых действий, курсируют одни и те же колонны ВСУ с бронетехникой на тралах, автомобилями для перевозки личного состава.
https://ukraina.ru/20230823/1048880784.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей марочко, всу, трупы, военнослужащие, купянское направление, харьковская область
Новости, Андрей Марочко, ВСУ, трупы, Военнослужащие, Купянское направление, Харьковская область
"Скелеты и тлеющие фрагменты тел": Марочко сообщил о страшной находке под Купянском
При захвате украинских позиций на Купянском направлении ВС РФ выявили большое количество трупов и фрагментов тел украинских боевиков. Об этом 23 августа сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале
На Купянском направлении военнослужащие РФ обнаружили большое количество трупов и фрагментов тел украинских военных, сообщил Марочко.
"При освобождении Харьковской области и занятии военнослужащими РФ новых рубежей проходящих по линии бывших украинских позиций, в большинстве случаях выявляются трупы и фрагменты тел украинских боевиков", - уточнил эксперт.
Марочко отметил, что среди "свежих" тел украинских военных есть скелетированные останки, а также фрагменты тел с следами тления. Это дает основания говорить о том, что украинское командование длительное время не эвакуировало убитых и солдаты ВСУ вели боевые действия, находясь среди разлагающихся трупов.
За последнее время на Купянском направлении наблюдается увеличение количества "радиоигр" со стороны ВСУ, сообщил ранее Марочко. Он добавил, что в районе ж/д станции Купянск-Узловая украинские подразделения создают "имитацию бурной деятельности."
"Также активно строятся ложные позиции с нахождением на них макетов бронетехники и артиллерийских орудий", - отметил эксперт.
Он уточнил, что по населённым пунктам в районе Купянска, находящихся на удалении от линии боевых действий, курсируют одни и те же колонны ВСУ с бронетехникой на тралах, автомобилями для перевозки личного состава.