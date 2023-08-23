https://ukraina.ru/20230823/1048881195.html

"Каховское водохранилище и пески Крыма": Шмыгаль вывел новую формулу украинской геральдики

"Каховское водохранилище и пески Крыма": Шмыгаль вывел новую формулу украинской геральдики - 23.08.2023 Украина.ру

"Каховское водохранилище и пески Крыма": Шмыгаль вывел новую формулу украинской геральдики

В среду, 23 августа, на Украине отмечают день государственного флага. По этому случаю премьер-министр страны Денис Шмыгаль вывел новую формулу украинской геральдики. Соответствующий пост он оставил в своем Телеграм-канале

2023-08-23T11:29

2023-08-23T11:29

2023-08-23T12:13

новости

новости украины

украина

флаг

геральдика

денис шмыгаль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/17/1048882638_0:86:1043:672_1920x0_80_0_0_10e69470b2d2b1cc3e79fe014059538b.jpg

"Синий - мирное небо над всей страной. Это безопасные для купания и судоходства Черное и Азовское моря. Это могучий Днепр и восстановленное Каховское водохранилище. Желтый цвет - поля плодородной украинской земли. Пески на побережьях нашего Крыма и Херсона. Это теплое солнце в Запорожье, Донбассе и Луганщине", - написал Шмыгаль.Ровно за день, 22 августа, начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал этим летом новый теракт на Крымском мосту, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов анонсировал поход на Крым.Первое документальное упоминание о желто-синем флаге было сделано в 1848 году. Тогда Главная русская рада во Львове постановила считать русинским флаг из желтой и голубой полос.В основу был положен герб Русского воеводства в Польше, представлявший собой изображение золотого или желтого льва, карабкающегося на стену на синем фоне. Изготавливать синий флаг с золотым львом было сложно, потому сошлись на полосках, размещаемых в произвольном порядке.23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг в Верховную Раду, где он был освящен представителем Украинской автокефальной православной церковью. На следующий день в стране была провозглашена независимость.

https://ukraina.ru/20230822/1048859977.html

https://ukraina.ru/20230822/1048864959.html

https://ukraina.ru/20190128/1022464071.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, украина, флаг, геральдика, денис шмыгаль