"Каховское водохранилище и пески Крыма": Шмыгаль вывел новую формулу украинской геральдики
11:29 23.08.2023 (обновлено: 12:13 23.08.2023)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
В среду, 23 августа, на Украине отмечают день государственного флага. По этому случаю премьер-министр страны Денис Шмыгаль вывел новую формулу украинской геральдики. Соответствующий пост он оставил в своем Телеграм-канале
"Синий - мирное небо над всей страной. Это безопасные для купания и судоходства Черное и Азовское моря. Это могучий Днепр и восстановленное Каховское водохранилище. Желтый цвет - поля плодородной украинской земли. Пески на побережьях нашего Крыма и Херсона. Это теплое солнце в Запорожье, Донбассе и Луганщине", - написал Шмыгаль.
Ровно за день, 22 августа, начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал этим летом новый теракт на Крымском мосту, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов анонсировал поход на Крым.
Вчера, 12:54Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировалиНачальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в очередной раз выступил с громким заявлением, пообещав этим летом новый теракт на Крымском мосту. Соответствующее видео с его участием 22 августа опубликовал телеканал ITV
Первое документальное упоминание о желто-синем флаге было сделано в 1848 году. Тогда Главная русская рада во Львове постановила считать русинским флаг из желтой и голубой полос.
В основу был положен герб Русского воеводства в Польше, представлявший собой изображение золотого или желтого льва, карабкающегося на стену на синем фоне. Изготавливать синий флаг с золотым львом было сложно, потому сошлись на полосках, размещаемых в произвольном порядке.
23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг в Верховную Раду, где он был освящен представителем Украинской автокефальной православной церковью. На следующий день в стране была провозглашена независимость.
28 января 2019, 01:00День в истории. 28 января: у Украины появился государственный флагВ этот день в 1992 г. Верховная рада Украины постановила считать национальный флаг государственным. При этом на Украине День государственного флага отмечается 23 августа. Эту дату придумал в 2004 году Леонид Кучма. Хотя, по логике, праздновать надо всё же в январе. Но эта путаница не случайна.