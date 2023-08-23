"Каховское водохранилище и пески Крыма": Шмыгаль вывел новую формулу украинской геральдики - 23.08.2023 Украина.ру
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"Каховское водохранилище и пески Крыма": Шмыгаль вывел новую формулу украинской геральдики
"Каховское водохранилище и пески Крыма": Шмыгаль вывел новую формулу украинской геральдики - 23.08.2023 Украина.ру
"Каховское водохранилище и пески Крыма": Шмыгаль вывел новую формулу украинской геральдики
В среду, 23 августа, на Украине отмечают день государственного флага. По этому случаю премьер-министр страны Денис Шмыгаль вывел новую формулу украинской геральдики. Соответствующий пост он оставил в своем Телеграм-канале
2023-08-23T11:29
2023-08-23T12:13
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"Синий - мирное небо над всей страной. Это безопасные для купания и судоходства Черное и Азовское моря. Это могучий Днепр и восстановленное Каховское водохранилище. Желтый цвет - поля плодородной украинской земли. Пески на побережьях нашего Крыма и Херсона. Это теплое солнце в Запорожье, Донбассе и Луганщине", - написал Шмыгаль.Ровно за день, 22 августа, начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал этим летом новый теракт на Крымском мосту, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов анонсировал поход на Крым.Первое документальное упоминание о желто-синем флаге было сделано в 1848 году. Тогда Главная русская рада во Львове постановила считать русинским флаг из желтой и голубой полос.В основу был положен герб Русского воеводства в Польше, представлявший собой изображение золотого или желтого льва, карабкающегося на стену на синем фоне. Изготавливать синий флаг с золотым львом было сложно, потому сошлись на полосках, размещаемых в произвольном порядке.23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг в Верховную Раду, где он был освящен представителем Украинской автокефальной православной церковью. На следующий день в стране была провозглашена независимость.
https://ukraina.ru/20230822/1048859977.html
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Новости, Новости Украины, Украина, флаг, геральдика, Денис Шмыгаль

"Каховское водохранилище и пески Крыма": Шмыгаль вывел новую формулу украинской геральдики

11:29 23.08.2023 (обновлено: 12:13 23.08.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
В среду, 23 августа, на Украине отмечают день государственного флага. По этому случаю премьер-министр страны Денис Шмыгаль вывел новую формулу украинской геральдики. Соответствующий пост он оставил в своем Телеграм-канале
"Синий - мирное небо над всей страной. Это безопасные для купания и судоходства Черное и Азовское моря. Это могучий Днепр и восстановленное Каховское водохранилище. Желтый цвет - поля плодородной украинской земли. Пески на побережьях нашего Крыма и Херсона. Это теплое солнце в Запорожье, Донбассе и Луганщине", - написал Шмыгаль.
Ровно за день, 22 августа, начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал этим летом новый теракт на Крымском мосту, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов анонсировал поход на Крым.
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Первое документальное упоминание о желто-синем флаге было сделано в 1848 году. Тогда Главная русская рада во Львове постановила считать русинским флаг из желтой и голубой полос.
В основу был положен герб Русского воеводства в Польше, представлявший собой изображение золотого или желтого льва, карабкающегося на стену на синем фоне. Изготавливать синий флаг с золотым львом было сложно, потому сошлись на полосках, размещаемых в произвольном порядке.
23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг в Верховную Раду, где он был освящен представителем Украинской автокефальной православной церковью. На следующий день в стране была провозглашена независимость.
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День в истории. 28 января: у Украины появился государственный флагВ этот день в 1992 г. Верховная рада Украины постановила считать национальный флаг государственным. При этом на Украине День государственного флага отмечается 23 августа. Эту дату придумал в 2004 году Леонид Кучма. Хотя, по логике, праздновать надо всё же в январе. Но эта путаница не случайна.
 
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