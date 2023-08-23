Власти Химок рассказали о последствиях атаки беспилотников
Незначительные повреждения получили несколько зданий в подмосковном городе
Пострадавших в результате атаки беспилотников на подмосковные Химки в ночь на 23 августа нет. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.
По его данным, в результате атаки поврежден угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево.
"Осколочные повреждения получили несколько домов, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами", - уточнил Волошин.
На месте происшествия работают экстренные службы и следователи, добавил он.
23 августа в Минобороны России сообщили о пересечении трех террористических атак беспилотников в Москве. Два из атакующих столицу дрона уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, уточнили в министерстве.
Третий беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и столкнулся со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити".