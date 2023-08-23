Власти Химок рассказали о последствиях атаки беспилотников - 23.08.2023 Украина.ру
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Власти Химок рассказали о последствиях атаки беспилотников
Власти Химок рассказали о последствиях атаки беспилотников - 23.08.2023 Украина.ру
Власти Химок рассказали о последствиях атаки беспилотников
Незначительные повреждения получили несколько зданий в подмосковном городе
2023-08-23T10:33
2023-08-23T10:33
новости
беспилотники
москва
атака
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Пострадавших в результате атаки беспилотников на подмосковные Химки в ночь на 23 августа нет. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.По его данным, в результате атаки поврежден угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево."Осколочные повреждения получили несколько домов, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами", - уточнил Волошин.На месте происшествия работают экстренные службы и следователи, добавил он.23 августа в Минобороны России сообщили о пересечении трех террористических атак беспилотников в Москве. Два из атакующих столицу дрона уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, уточнили в министерстве.Третий беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и столкнулся со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити".
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новости, беспилотники, москва, атака
Новости, беспилотники, Москва, атака

Власти Химок рассказали о последствиях атаки беспилотников

10:33 23.08.2023
 
© CC0, Pixabayбеспилотник квадрокоптер БЛА БПЛА
беспилотник квадрокоптер БЛА БПЛА
© CC0, Pixabay
Читать в
Незначительные повреждения получили несколько зданий в подмосковном городе
Пострадавших в результате атаки беспилотников на подмосковные Химки в ночь на 23 августа нет. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.
По его данным, в результате атаки поврежден угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево.
"Осколочные повреждения получили несколько домов, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами", - уточнил Волошин.
На месте происшествия работают экстренные службы и следователи, добавил он.
23 августа в Минобороны России сообщили о пересечении трех террористических атак беспилотников в Москве. Два из атакующих столицу дрона уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, уточнили в министерстве.
Третий беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и столкнулся со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити".
Этап конкурса по полевой выучке подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
09:59
Войска отразили три атаки БПЛА, один дрон попал в "Москва-Сити" Российские подразделения пресекли три террористические атаки беспилотников в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 23 августа
 
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