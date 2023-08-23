https://ukraina.ru/20230823/1048880078.html

Власти Химок рассказали о последствиях атаки беспилотников

Власти Химок рассказали о последствиях атаки беспилотников - 23.08.2023 Украина.ру

Власти Химок рассказали о последствиях атаки беспилотников

Незначительные повреждения получили несколько зданий в подмосковном городе

2023-08-23T10:33

2023-08-23T10:33

2023-08-23T10:33

новости

беспилотники

москва

атака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102173/93/1021739358_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_fd51beaced2dfc16a46e2274c2b99082.jpg.webp

Пострадавших в результате атаки беспилотников на подмосковные Химки в ночь на 23 августа нет. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.По его данным, в результате атаки поврежден угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево."Осколочные повреждения получили несколько домов, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами", - уточнил Волошин.На месте происшествия работают экстренные службы и следователи, добавил он.23 августа в Минобороны России сообщили о пересечении трех террористических атак беспилотников в Москве. Два из атакующих столицу дрона уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, уточнили в министерстве.Третий беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и столкнулся со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити".

https://ukraina.ru/20230823/1048878640.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, беспилотники, москва, атака