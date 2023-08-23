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Краснокнижное животное: куда делись коровы Новороссии

Краснокнижное животное: куда делись коровы Новороссии - 23.08.2023 Украина.ру

Краснокнижное животное: куда делись коровы Новороссии

На "Мелитопольском молокозаводе" начался модернизационный проект – предприятие строит цех по производству детского питания, который заработает с 1 марта 2024 года. С детским питанием в прошлом году в Запорожской области была беда: поставки с Украины прекратились, а из России питание для грудничков привезли не сразу.

2023-08-23T04:44

2023-08-23T04:44

2023-08-23T04:44

эксклюзив

новые регионы

украина

россия

сельское хозяйство

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Поэтому сотрудники Бердянского роддома звонили на единственную в районе ферму возле города Приморск и просили привезти молоко для новорожденных. Сколько детей спасли приморские коровы не ясно, но ферму спасли её работники — собственник предприятия его бросил и сбежал на Украину. Теперь молоко с этой фермы будет поступать на "Мелитопольский молокозавод", где за 500 млн рублей построят цех по выпуску детского питания.Ситуация с приморской фермой, к сожалению, не уникальна: собственное молоко в Новороссии стало редкостью, а коровы и вовсе краснокнижным видом животных.Краснокнижные коровы НовороссииВ ДНР за год до начала СВО было всего 3470 коров, но уже к июню 2022 года их поголовье удвоилось за счёт освобождённых территорий, а объём суточного производства молока вырос с 46,3 до 94,6 тонн. При этом местное молоко закрывает не более четверти от республиканских потребностей. Оставшиеся ¾ закрывали за счёт ввоза сухого молока из сливок из России и Белоруссии. Белорусские сухое молоко и сливки стали ввозить в ДНР практически сразу же после отделения от Украины. Это дало местным молокозаводам моральное право выпускать белорусскую молочку в Горловке и Енакиево. Подобная мимикрия сокращала маркетинговые издержки — на Донбасса белорусская продукция является синонимом качества — и повышала продажи. При этом даже у крупных производителей, например, торгового дома "Горняк" (бренды "Геркулес") кисломолочные продукты активно изготавливались из сухого молока. Ничего криминального в этом нет, но на остальной части России сухое молоко используется преимущественно кондитерами.В ЛНР ситуация похожая. В 2018 году глава республики Леонид Пасечник рассказывал, что с 1990 по 2014 годы поголовье коров в ЛНР сократилось в 10 раз — со 190 тыс. до 19 тыс. голов. К 2019 году в ЛНР корова стала редким животным — их поголовье сократилось до 1,5 тыс. Тогда республиканские власти закупили 150 племенных нетелей в России и к декабрю 2022 года увеличила поголовье до 4,1 тыс. В феврале 2023 года воронежский агрохолдинг "Молвест" выразил желание построить в ЛНР молокозавод и ферму на 3,6 тыс. коров, однако впоследствии новостей по данной теме не было.В Запорожской области от ферм остались лишь рога да копыта. В далёком 2012 году из 2,5 тыс. сельскохозяйственных организаций лишь 58 занимались молочным скотоводством, а на 100 га сельскохозяйственных угодий области приходилось менее 10 коров. В Розовском, Акимовском, Пологовском, Приазовском и Новониколаевском районах на 1 га угодий и вовсе приходилось от 2 до 5 коров. Из доставшихся Украине в наследство от УСССР 24 молочных ферм до 2022 года дожила лишь одна. Всего на российской части Запорожской области власти насчитали лишь 10 животноводческих предприятий.Ничуть не лучше ситуация в Херсонской области. За 12 лет с 2009 по 2021 годы поголовье крупного рогатого скота (включает в себя как коров, так и бычков с телятами) сократилось в 2,6 раза — с 152,2 тыс. до 57,2 тыс. голов. На российской части Херсонской области всего 7083 коровы, большая часть из которых, скорее всего, содержат крестьяне.Жесточайший кризис в молочнотоварном производстве Новороссии является следствием деградации украинского животноводства (в случае с Запорожской и Херсонской областями) и непризнанностью и безденежьем (применительно к ЛНР и ДНР).И если в случае с ЛНР и ДНР, которые 8 лет выживали в условиях непризнанности всё более-менее понятно, то украинские до недавних пор Херсонская и Запорожские области стали яркими примерами того, как расходится слов и дело у киевских властей. На словах у них культ села с вышиванками и стогами соломы возле хат-мазанок, а на деле гибель важнейшей отрасли животноводства с превращением коровы, веками бывшей кормилицей для крестьян, в редкое и чуть ли не краснокнижное животное во всех регионах Украины без исключения.Как комбайны сожрали украинских коровВ 2022 году на Украине произвели 8,7 млн тонн молока, из которых 2,75 млн тонн были произведены на крупных фермах, а остальные 5,96 млн тонн обеспечили крестьянские хозяйства. Для сравнения, в Белоруссии в 2021 году произвести 7,8 млн тонн молока, из которых 97% или 7,58 млн тонн произведены на крупных фермах и лишь 3% от общих надоев пришлись на крестьянские хозяйства.В целом, на территории бывшей Украины — Новороссия не исключение — ¾ всего поголовья коров содержатся не на фермах, а у крестьян. Крестьяне в минувшие годы особенно активно избавлялись от коров, а сельскохозяйственные организации компенсировать сокращение поголовья не спешили. При этом не стоит списывать все беды на СВО: спецоперация стала катализитором кризиса, подрубившим отрасль на 1,2 млн тонн молока в год, но не его причиной.Причины как раз исключительно в действиях всех без исключения украинских властей и отсутствии сколь-либо внятной аграрной политики.Уничтожение колхозов и совхозов в 1990-е привело к созданию агрохолдингов, превратившихся уже к концу "нулевых" в латифундии. Бесконтрольное наращивание земельного банка при полном непротивлении властей сделало неизбежным ставку на растениеводство с крайне коротким и незамысловатым производственным циклом. Стандартная схема хозяйствования украинского агрохолдинга сводилась к выращиванию зерновых, зернобобовых и масличных (необходимо соблюдать правила севооборота) с последующим их экспортом за границу. Зерновые вывозились в необработанном виде, сою кое-как обрабатывали, а подсолнечник превращали в масло (семечку впервые стали вывозить лишь в 2022 году).И чем больше у типичного украинского агрохолдинга земель, тем выгоднее становилось выращивание зерновых и масличных: техники и людей нужно немного, урожай можно убирать дважды в год (в случае с зерновыми), а портовые мощности позволяли вывезти десятки миллионов тонн урожая. Именно зерновые и масличные обеспечивали 80% сельскохозяйственного экспорта вместе со стабильно высокую маржинальностью, в отличие от производства овощей и фруктов, не говоря уже о животноводстве.В 2020 году зерновые обеспечивали рентабельность 20% (пик был в 2015 году — 42,6%), подсолнечник давал 39,4% (в 2015 году — рекордные 78,4 %), производство плодов и ягод — 19%. Молоко давало рентабельность от 13% до 26%, но требовало больших капиталовложений и серьёзной поддержки со стороны государства. А бюрократии было не до коров и молока. Разведение КРС на мясо приносило убытки под 25%, а овец и мяса могло разорить из-за рентабельности в минус 39%.Поэтому неудивительно, что на животноводстве занимались лишь два украинских бизнесмена: Юрий Косюк и Олег Бахматюк. Первый владеет "Мироновским хлебопродуктом" — ведущим производителем курятины, а второго вплоть до 2022 года называли "яичным королём Украины".Голштинцы захватывают РоссиюУкраину и Белоруссию можно назвать двумя полюсами в молочнотоварном производстве бывшего СССР. Белоруссия — безусловный лидер как объёмам производства сырого молока на душу населения (производит в три раза больше, чем нужно для обеспечения собственных потребностей), так и по доле сельхозорганизаций в общем объёме производства. Украина в свою очередь за 30 постсоветских лет откатилась примерно на 100 лет назад.Россия занимает промежуточное место между Украиной и Белоруссией. От Украины ушли далеко, но Белоруссию не догнали. Выход из кризиса потребовал нетривиальных усилий.Во-первых, пришлось расчистить внутренний рынок от европейского молока и молочной продукции с помощью продовольственного эмбарго, которое ввели в 2014 году в ответ на антироссийские санкции. Украина в том году напротив открыла свой рынок для европейских продуктов питания, подписав соглашение о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом.Во-вторых, большие размеры России вместе с суровым климатом предопределили появление агрохолдингов с разнообразной специализацией, включая животноводство и молочнотоварное производство.В-третьих, государство обеспечило сельское хозяйство деньгами и льготным налоговым режимом. Льготные кредиты с/х выделяет государственный "Россельхозбанк" (из-за чего его регулярно приходится докапитализировать), а федеральные и региональные власти после 2014 года выделяют отрасли щедрые субсидии (по 500 млрд рублей в 2022 и 2023 годы). В прошлом году федеральные власти увеличили предельную стоимость скотоместа, позволяющую получить компенсацию капитальных затрат, с 450 тыс. до 627 тыс. рублей. Так что в определённой степени коров в России любят даже больше, чем людей — маткапитал на первенца составляет 589,5 тыс. рублей.Как следствие, за последние 8 лет — с 2014 года — производство молока в России увеличилось на 5 млн тонн, импорт молока и молочной продукции в РФ снизился на треть, а Россия вошла в топ-5 мировых производителей сырого молока. При этом только за 5 лет с 2015 по 2020 годы производство молока в с/х организациях выросло на 3,15 млн тонн (+21,4%) и продолжает уверенно расти на 1-2% в год. В 2021 году в России произвели 32,2 млн тонн молока, в том числе 17,8 млн тонн в с/х организациях (+5,3% к показателям прошлого года).При этом молочнотоварное производство перешло от экстенсивного к интенсивному типу хозяйствования: коров в России становится меньше, но их продуктивность растёт. Российские агрохолдинги после 2014 года массово меняют коров отечественных пород (красная степная, чёрно-пёстрая, ярославская) на голштинскую. Последняя значительно продуктивнее, но более требовательна по части ухода, кормления и условий содержания. Впрочем, для крупных хозяйств это не является проблемой.В общем, разводить коров, а также управлять молочными фермами и молокозаводами в России научились. Теперь этому будут учиться в Новороссии. Субсидии в новых регионах уже начали выдавать, крупные агрохолдинги к новым территориям уже присматриваются, рано или поздно на полную сила заработают механизмы федеральной поддержки, а поголовье красных степных коров разбавят отборными голштинцами.Всё это позволяет не переживать за будущее коров на новых территориях — в ближайшие 3-5 лет их станет значительно больше.

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эксклюзив, новые регионы, украина, россия, сельское хозяйство