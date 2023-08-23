Третье наступление на Харьков: 80 лет освобождению первой столицы УССР - 23.08.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20230823/1048862686.html
Третье наступление на Харьков: 80 лет освобождению первой столицы УССР
Третье наступление на Харьков: 80 лет освобождению первой столицы УССР - 23.08.2023 Украина.ру
Третье наступление на Харьков: 80 лет освобождению первой столицы УССР
Белгородско-Харьковская операция августа 1943 года действительно была третьей попыткой освобождения города. Первая была предпринята в 1942 году и закончилась разгромом советских войск. Весной 1943 года город был освобождён и потом оставлен. Сейчас же вопрос стоит о четвёртой битве за Харьков, который надо освобождать от наследников III Рейха
2023-08-23T08:00
2023-08-23T08:00
история
история
история украины
история ссср
великая отечественная война
1943
харьков
иван конев
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Предпосылки к освобождению крупнейшего промышленного и транспортного центра Украины создались после победы в Курской битве. Собственно, наступление в направлении Харькова представляло собой развитие достигнутого успеха.Белгородско-Харьковская операция получила название "Полководец Румянцев", что было одним из свидетельств изменения исторических оценок в сталинском СССР – до этого Румянцева старались лишний раз не упоминать.Осуществление операции было возложено на войска Воронежского (Николай Ватутин) и Степного (Иван Конев) и 57 армию Юго-западного фронта. Они включали свыше 980 тыс. человек, свыше 12 тыс. орудий и миномётов, около 2400 танков и САУ, 1300 самолётов.Немецкие войска на южном фасе Курской дуги были сильно ослаблены. Например, "герой" Курской битвы – II танковый корпус СС Пауля Хауссера, достигший наибольшего успеха, прорвавшись к Прохоровке, убыл на Миус-фронт.Советским войскам противостояли оперативная группа Вернера Кемпфа и 4-я танковая армия Георга Балька. Их численность составляла не более 300 тыс. человек, при 3 тыс. орудиях и миномётах, 600 танках и 1000 самолётах.Уже соотношение сил намекало на неизбежный итог… Конечно, немцы должны были перебросить на угрожаемый участок подкрепления с других направлений, но именно в этом и состоял план премудрого начальника Генштаба маршала Александра Василевского! Стоило немцам это сделать, как усиливался напор на тех направлениях, откуда немцы забрали войска.Перед наступающей группировка ставилась задача поработать катком, вгоняя в землю всё, что не успевало посторониться с дороги. На этом этапе советское руководство от крупных операций на окружение воздерживалось, наученное горьким опытом Сталинграда, где отражение попыток деблокирования и добивание окружённой группировки потребовало намного больших усилий, чем собственно окружение. Да и опыт "Цитадели" намекал на то, что окружение может и не получиться (что, собственно, и произошло с Харьковом).Операция проводилась в два этапа – сначала предполагалось обойти Харьков со стороны Валок – Новой Водолаги и Ахтырки, а потом уже вынудить немцев отступить из города и разбить их в поле.Наступление началось 3 августа и всё пошло именно так, как замышлялось командованием. Как раз накануне немцам удалось нанести поражение войскам Южного фронта (Фёдор Толбухин), принудить их отказать от наступления и отойти за реку Миус. Когда началось наступление севернее, немцы перебросили "спасательную команду" в виде дивизий СС "Викинг", "Рейх" и "Мёртвая голова", которые организовали контрудар под Богодуховым и остановили наступление трёх советских танковых армий (правда некомплектных – по числу танков они соответствовали моторизованным дивизиям 1941 года). Но тем временем, 13 августа, началась Донбасская операция Юго-Западного (Родион Малиновский) и Южного фронтов. "Спасательную команду" отправили туда, только в условиях поражения немецких войск на широком фронте она там мало что спасла – немцы откатились за Днепр…У Ватутина в районе Ахтырки тоже наметился кризис из-за немецкого удара, пришлось тратить время и резервы для его купирования.Тем не менее, командующий группой армий "Юг" Эрих фон Манштейн уже всё понял и, не смотря на возражения Гитлера, требовавшего любой ценой удержать Харьков, начал готовиться к поэтапному отводу войск за Днепр.13 августа советские войска прорвали внешний оборонительный обвод (в 8-14 км. от городской черты) вокруг Харькова. 53, 57 и 69 общевойсковые, а также 7 гвардейская и 5 гвардейская танковая армии Степного фронта начали локальную операцию по окружению Харькова. Окружить город, однако, не удалось – встретив сильное немецкое сопротивление, советские войска были остановлены в районах Основы и Коротыча.Тем не менее ситуация было очевидна и 22 августа немецкое командование начало выводить войска из города по направлению на Мерефу и Люботин.В 2 часа ночи 23 августа начался штурм Харькова, который штурмом в общем-то не был – советские войска организованного сопротивления не встречали, немцы откатились на заранее подготовленные позиции в районах железнодорожной станции Основа и Новой Баварии.Официально операция "Полководец Румянцев" завершилась 23 августа, что было отмечено салютом в Москве.Однако бои на укреплённой линии на западной окраине города продолжались и именно там советские войска понесли самые значительные потери – заболоченная долина реки Уды была непригодна для использования танков, плотно минирована и простреливалась с высот в районе Коротыча. В ночь 27 на 28 августа немцы даже предприняли попытку атаки на город, прикрывая отступление на линию реки Мжа, которое было проведено в ночь на 29 августа.Только 30 августа в саду Шевченко был проведён торжественный митинг с участием Ивана Конева и Никиты Хрущёва.Потери советских войск около 180 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Немецкие потери составили около 50 тыс. – это нормальное соотношение потерь при наступлении на сильного противника, опирающегося на эшелонированную оборону. Думается сейчас соотношение потерь на запорожском направлении у ВСУ ещё хуже.
https://ukraina.ru/20230216/1043551957.html
https://ukraina.ru/20230813/1048574424.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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история, история украины, история ссср, великая отечественная война, 1943, харьков, иван конев
История, История, история Украины, история СССР, Великая Отечественная война, 1943, Харьков, Иван Конев

Третье наступление на Харьков: 80 лет освобождению первой столицы УССР

08:00 23.08.2023
 
Белгородско-Харьковская наступательная операция ("Полководец Румянцев"), 1943 год
Белгородско-Харьковская наступательная операция (Полководец Румянцев), 1943 год
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Белгородско-Харьковская операция августа 1943 года действительно была третьей попыткой освобождения города. Первая была предпринята в 1942 году и закончилась разгромом советских войск. Весной 1943 года город был освобождён и потом оставлен. Сейчас же вопрос стоит о четвёртой битве за Харьков, который надо освобождать от наследников III Рейха
Предпосылки к освобождению крупнейшего промышленного и транспортного центра Украины создались после победы в Курской битве. Собственно, наступление в направлении Харькова представляло собой развитие достигнутого успеха.
Белгородско-Харьковская операция получила название "Полководец Румянцев", что было одним из свидетельств изменения исторических оценок в сталинском СССР – до этого Румянцева старались лишний раз не упоминать.
Осуществление операции было возложено на войска Воронежского (Николай Ватутин) и Степного (Иван Конев) и 57 армию Юго-западного фронта. Они включали свыше 980 тыс. человек, свыше 12 тыс. орудий и миномётов, около 2400 танков и САУ, 1300 самолётов.
Немецкие войска на южном фасе Курской дуги были сильно ослаблены. Например, "герой" Курской битвы – II танковый корпус СС Пауля Хауссера, достигший наибольшего успеха, прорвавшись к Прохоровке, убыл на Миус-фронт.
Советским войскам противостояли оперативная группа Вернера Кемпфа и 4-я танковая армия Георга Балька. Их численность составляла не более 300 тыс. человек, при 3 тыс. орудиях и миномётах, 600 танках и 1000 самолётах.
- РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 08:00История
80 лет первому освобождению Харькова, которое обернулось тяжёлым поражением
Уже соотношение сил намекало на неизбежный итог… Конечно, немцы должны были перебросить на угрожаемый участок подкрепления с других направлений, но именно в этом и состоял план премудрого начальника Генштаба маршала Александра Василевского! Стоило немцам это сделать, как усиливался напор на тех направлениях, откуда немцы забрали войска.
Перед наступающей группировка ставилась задача поработать катком, вгоняя в землю всё, что не успевало посторониться с дороги. На этом этапе советское руководство от крупных операций на окружение воздерживалось, наученное горьким опытом Сталинграда, где отражение попыток деблокирования и добивание окружённой группировки потребовало намного больших усилий, чем собственно окружение. Да и опыт "Цитадели" намекал на то, что окружение может и не получиться (что, собственно, и произошло с Харьковом).
Операция проводилась в два этапа – сначала предполагалось обойти Харьков со стороны Валок – Новой Водолаги и Ахтырки, а потом уже вынудить немцев отступить из города и разбить их в поле.
Наступление началось 3 августа и всё пошло именно так, как замышлялось командованием. Как раз накануне немцам удалось нанести поражение войскам Южного фронта (Фёдор Толбухин), принудить их отказать от наступления и отойти за реку Миус. Когда началось наступление севернее, немцы перебросили "спасательную команду" в виде дивизий СС "Викинг", "Рейх" и "Мёртвая голова", которые организовали контрудар под Богодуховым и остановили наступление трёх советских танковых армий (правда некомплектных – по числу танков они соответствовали моторизованным дивизиям 1941 года). Но тем временем, 13 августа, началась Донбасская операция Юго-Западного (Родион Малиновский) и Южного фронтов. "Спасательную команду" отправили туда, только в условиях поражения немецких войск на широком фронте она там мало что спасла – немцы откатились за Днепр…
У Ватутина в районе Ахтырки тоже наметился кризис из-за немецкого удара, пришлось тратить время и резервы для его купирования.
Тем не менее, командующий группой армий "Юг" Эрих фон Манштейн уже всё понял и, не смотря на возражения Гитлера, требовавшего любой ценой удержать Харьков, начал готовиться к поэтапному отводу войск за Днепр.
Наступление западнее Славянска - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
13 августа, 08:00История
Прорыв "Миус-фронта": 80 лет началу освобождения ДонбассаВ советской литературе эти бои были названы боями за освобождение Донбасса, в немецких мемуарах – обороной "Миус-фронта" (по названию реки Миус). Надо отметить, что немцам удавалось держать этот рубеж сравнительно небольшими силами с февраля по август 1943 года и отойти от него того после поражения в Курской битве
13 августа советские войска прорвали внешний оборонительный обвод (в 8-14 км. от городской черты) вокруг Харькова. 53, 57 и 69 общевойсковые, а также 7 гвардейская и 5 гвардейская танковая армии Степного фронта начали локальную операцию по окружению Харькова. Окружить город, однако, не удалось – встретив сильное немецкое сопротивление, советские войска были остановлены в районах Основы и Коротыча.
Тем не менее ситуация было очевидна и 22 августа немецкое командование начало выводить войска из города по направлению на Мерефу и Люботин.
В 2 часа ночи 23 августа начался штурм Харькова, который штурмом в общем-то не был – советские войска организованного сопротивления не встречали, немцы откатились на заранее подготовленные позиции в районах железнодорожной станции Основа и Новой Баварии.
Официально операция "Полководец Румянцев" завершилась 23 августа, что было отмечено салютом в Москве.
Один из цехов Харьковского тракторного завода после бомбардировки немецкой авиацией. - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа 2020, 08:10
Главный день Харькова. От «огромного кладбища» к пуску метро23 августа - День освобождения Харькова и по совместительству - День города. И еще много важнейших дат приходится на этот лист в отрывном календаре. Все здесь не уместишь, но я попробую выделить основные
Однако бои на укреплённой линии на западной окраине города продолжались и именно там советские войска понесли самые значительные потери – заболоченная долина реки Уды была непригодна для использования танков, плотно минирована и простреливалась с высот в районе Коротыча. В ночь 27 на 28 августа немцы даже предприняли попытку атаки на город, прикрывая отступление на линию реки Мжа, которое было проведено в ночь на 29 августа.
Только 30 августа в саду Шевченко был проведён торжественный митинг с участием Ивана Конева и Никиты Хрущёва.
Потери советских войск около 180 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Немецкие потери составили около 50 тыс. – это нормальное соотношение потерь при наступлении на сильного противника, опирающегося на эшелонированную оборону. Думается сейчас соотношение потерь на запорожском направлении у ВСУ ещё хуже.
 
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08:00Третье наступление на Харьков: 80 лет освобождению первой столицы УССР
06:30Не "бахмутская мясорубка". Военный историк о том, что станет самым кровавым сражением в СВО
06:00"Потеряли 60 танков и застряли на второй линии". Эксперт о том, как ВС РФ тонким слоем размазали ВСУ
05:30Военный эксперт ответил на вопрос, почему битва ВС РФ и ВСУ за Артемовск не закончится никогда
05:06Сколько еще заберет украинская мобилизация: к чему готовиться
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03:33Дмитрий Корнев: Если Россия без резеров забуксует у Купянска, у нее будет лишь один способ уничтожить ВСУ
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