https://ukraina.ru/20230823/1048860424.html

"Потеряли 60 танков и застряли на второй линии". Эксперт о том, как ВС РФ тонким слоем размазали ВСУ

"Потеряли 60 танков и застряли на второй линии". Эксперт о том, как ВС РФ тонким слоем размазали ВСУ - 23.08.2023 Украина.ру

"Потеряли 60 танков и застряли на второй линии". Эксперт о том, как ВС РФ тонким слоем размазали ВСУ

Текущий момент в ходе СВО, когда ВСУ массово теряют натовскую бронетехнику, напоминает наступление Нивеля времен Первой мировой войны в апреле 1917 года, когда французские танковые части впервые появились на поле боя. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру

2023-08-23T06:00

2023-08-23T06:00

2023-08-23T06:00

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Тогда французы ставили перед собой амбициозную задачу прорвать четыре полосы немецкой обороны. Их план был гораздо более грамотный, чем у британцев во время первого применения танков в 1916 году. Но в первой же своей танковой атаке французы потеряли около 60 машин (половина из тех, кто принимала в ней участие), сумев закрепиться только на второй линии, пояснил эксперт.Специалист также отметил, что в Первую мировую войну наиболее эффективным способом применения танковых частей было их максимально массированное применение. А сейчас, к счастью для нас, Украина атакует совсем небольшими группами на широком фронте, размазывая их тонким слоем.Для дальнейшей борьбы с украинскими танками ВС РФ нужно продолжать делать то, что она делает сейчас, минируя местность и применяя авиацию, поскольку методы противотанковой обороны совершенно не изменились со времен Первой мировой, с той лишь разницей, что сейчас вместо артиллерии есть противотанковые ракеты, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, танки, сво, первая мировая война, всу, россия, артиллерия, мины, франция, германия