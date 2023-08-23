https://ukraina.ru/20230823/1048860424.html
"Потеряли 60 танков и застряли на второй линии". Эксперт о том, как ВС РФ тонким слоем размазали ВСУ
"Потеряли 60 танков и застряли на второй линии". Эксперт о том, как ВС РФ тонким слоем размазали ВСУ - 23.08.2023 Украина.ру
"Потеряли 60 танков и застряли на второй линии". Эксперт о том, как ВС РФ тонким слоем размазали ВСУ
Текущий момент в ходе СВО, когда ВСУ массово теряют натовскую бронетехнику, напоминает наступление Нивеля времен Первой мировой войны в апреле 1917 года, когда французские танковые части впервые появились на поле боя. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
2023-08-23T06:00
2023-08-23T06:00
2023-08-23T06:00
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Тогда французы ставили перед собой амбициозную задачу прорвать четыре полосы немецкой обороны. Их план был гораздо более грамотный, чем у британцев во время первого применения танков в 1916 году. Но в первой же своей танковой атаке французы потеряли около 60 машин (половина из тех, кто принимала в ней участие), сумев закрепиться только на второй линии, пояснил эксперт.Специалист также отметил, что в Первую мировую войну наиболее эффективным способом применения танковых частей было их максимально массированное применение. А сейчас, к счастью для нас, Украина атакует совсем небольшими группами на широком фронте, размазывая их тонким слоем.Для дальнейшей борьбы с украинскими танками ВС РФ нужно продолжать делать то, что она делает сейчас, минируя местность и применяя авиацию, поскольку методы противотанковой обороны совершенно не изменились со времен Первой мировой, с той лишь разницей, что сейчас вместо артиллерии есть противотанковые ракеты, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, танки, сво, первая мировая война, всу, россия, артиллерия, мины, франция, германия
Новости, танки, СВО, Первая мировая война, ВСУ, Россия, артиллерия, мины, Франция, Германия
"Потеряли 60 танков и застряли на второй линии". Эксперт о том, как ВС РФ тонким слоем размазали ВСУ
Текущий момент в ходе СВО, когда ВСУ массово теряют натовскую бронетехнику, напоминает наступление Нивеля времен Первой мировой войны в апреле 1917 года, когда французские танковые части впервые появились на поле боя. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
Тогда французы ставили перед собой амбициозную задачу прорвать четыре полосы немецкой обороны. Их план был гораздо более грамотный, чем у британцев во время первого применения танков в 1916 году. Но в первой же своей танковой атаке французы потеряли около 60 машин (половина из тех, кто принимала в ней участие), сумев закрепиться только на второй линии, пояснил эксперт.
"Немцы извлекли уроки из "общения" с британскими танками в 1916 году. В том месте, где атаковали французы, они заняли господствующие высоты. Французы не смогли подавить немецкую артиллерию, поэтому немцы расстреливали французские танки просто на выбор. Здесь мы можем проводить прямую аналогию с "контрнаступом". То, что воспринималось Украиной как "вундерваффе", способное сломить боевой дух противника, не сработало просто потому, что противник был к этому готов", - уточнил Копылов.
Специалист также отметил, что в Первую мировую войну наиболее эффективным способом применения танковых частей было их максимально массированное применение. А сейчас, к счастью для нас, Украина атакует совсем небольшими группами на широком фронте, размазывая их тонким слоем.
Для дальнейшей борьбы с украинскими танками ВС РФ нужно продолжать делать то, что она делает сейчас, минируя местность и применяя авиацию, поскольку методы противотанковой обороны совершенно не изменились со времен Первой мировой, с той лишь разницей, что сейчас вместо артиллерии есть противотанковые ракеты, заключил собеседник издания.