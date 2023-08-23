"Потеряли 60 танков и застряли на второй линии". Эксперт о том, как ВС РФ тонким слоем размазали ВСУ - 23.08.2023 Украина.ру
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"Потеряли 60 танков и застряли на второй линии". Эксперт о том, как ВС РФ тонким слоем размазали ВСУ
"Потеряли 60 танков и застряли на второй линии". Эксперт о том, как ВС РФ тонким слоем размазали ВСУ - 23.08.2023 Украина.ру
"Потеряли 60 танков и застряли на второй линии". Эксперт о том, как ВС РФ тонким слоем размазали ВСУ
Текущий момент в ходе СВО, когда ВСУ массово теряют натовскую бронетехнику, напоминает наступление Нивеля времен Первой мировой войны в апреле 1917 года, когда французские танковые части впервые появились на поле боя. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
2023-08-23T06:00
2023-08-23T06:00
новости
танки
сво
первая мировая война
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артиллерия
мины
франция
германия
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Тогда французы ставили перед собой амбициозную задачу прорвать четыре полосы немецкой обороны. Их план был гораздо более грамотный, чем у британцев во время первого применения танков в 1916 году. Но в первой же своей танковой атаке французы потеряли около 60 машин (половина из тех, кто принимала в ней участие), сумев закрепиться только на второй линии, пояснил эксперт.Специалист также отметил, что в Первую мировую войну наиболее эффективным способом применения танковых частей было их максимально массированное применение. А сейчас, к счастью для нас, Украина атакует совсем небольшими группами на широком фронте, размазывая их тонким слоем.Для дальнейшей борьбы с украинскими танками ВС РФ нужно продолжать делать то, что она делает сейчас, минируя местность и применяя авиацию, поскольку методы противотанковой обороны совершенно не изменились со времен Первой мировой, с той лишь разницей, что сейчас вместо артиллерии есть противотанковые ракеты, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, танки, сво, первая мировая война, всу, россия, артиллерия, мины, франция, германия
Новости, танки, СВО, Первая мировая война, ВСУ, Россия, артиллерия, мины, Франция, Германия

"Потеряли 60 танков и застряли на второй линии". Эксперт о том, как ВС РФ тонким слоем размазали ВСУ

06:00 23.08.2023
 
© AP / Andriy Andriyenko
- РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP / Andriy Andriyenko
Читать в
Текущий момент в ходе СВО, когда ВСУ массово теряют натовскую бронетехнику, напоминает наступление Нивеля времен Первой мировой войны в апреле 1917 года, когда французские танковые части впервые появились на поле боя. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
Тогда французы ставили перед собой амбициозную задачу прорвать четыре полосы немецкой обороны. Их план был гораздо более грамотный, чем у британцев во время первого применения танков в 1916 году. Но в первой же своей танковой атаке французы потеряли около 60 машин (половина из тех, кто принимала в ней участие), сумев закрепиться только на второй линии, пояснил эксперт.
"Немцы извлекли уроки из "общения" с британскими танками в 1916 году. В том месте, где атаковали французы, они заняли господствующие высоты. Французы не смогли подавить немецкую артиллерию, поэтому немцы расстреливали французские танки просто на выбор. Здесь мы можем проводить прямую аналогию с "контрнаступом". То, что воспринималось Украиной как "вундерваффе", способное сломить боевой дух противника, не сработало просто потому, что противник был к этому готов", - уточнил Копылов.
Специалист также отметил, что в Первую мировую войну наиболее эффективным способом применения танковых частей было их максимально массированное применение. А сейчас, к счастью для нас, Украина атакует совсем небольшими группами на широком фронте, размазывая их тонким слоем.
Для дальнейшей борьбы с украинскими танками ВС РФ нужно продолжать делать то, что она делает сейчас, минируя местность и применяя авиацию, поскольку методы противотанковой обороны совершенно не изменились со времен Первой мировой, с той лишь разницей, что сейчас вместо артиллерии есть противотанковые ракеты, заключил собеседник издания.
 
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