https://ukraina.ru/20230822/1048864959.html

Данилов пообещал поход на Крым

Данилов пообещал поход на Крым - 22.08.2023 Украина.ру

Данилов пообещал поход на Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никакие "подковерные" уговоры не помогут и Киев все равно отправится на Крым. Такое высказывание он сделал 22 августа во время пресс-конференции

2023-08-22T15:32

2023-08-22T15:32

2023-08-22T15:34

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В этот же день, 22 августа, начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал этим летом новый теракт на Крымском мосту, а министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что война на Украине может быть продолжительной, и страну ожидают большие, болезненные потери.Последние недели на Западе все чаще звучат высказывания о провале контрнаступления ВСУ, следствием которого, очевидно, должны стать переговоры.Так, в середине августа директор офиса генсека НАТО Стиан Енссен заявил, что "решением для Украины может стать отказ от территорий и получение членства в НАТО".А пару дней назад член палаты представителей Конгресса США, ранее активный сторонник помощи Украине Эндрю Харрис назвал украинское контрнаступление провалом и призвал прекратить дотации Киеву."Я думаю, пришло время для реалистичного призыва к мирным переговорам. Я знаю, что президент [Украины Владимир] Зеленский не хочет этого. Но президент Зеленский без нашей поддержки жалким образом проиграл бы в войне. А с нашей помощью он не выигрывает. Ситуация сейчас тупиковая", - сказал он.Тем временем ВСУ продолжают нести огромные потери на поле боя. По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.А американская газета New York Times ранее написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.

https://ukraina.ru/20230822/1048859977.html

https://ukraina.ru/20230822/1048863948.html

https://ukraina.ru/20230818/1048778661.html

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