Данилов пообещал поход на Крым
15:32 22.08.2023 (обновлено: 15:34 22.08.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ДаніловАлексей Данилов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данілов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никакие "подковерные" уговоры не помогут и Киев все равно отправится на Крым. Такое высказывание он сделал 22 августа во время пресс-конференции
"Для нас Крым является частью нашей территории... Мы должны его освободить. Более того, мы его будем освобождать. Скорее всего, это будет происходить военным путем. Другого варианта у нас нет. Будет ли трудно? Да, будет тяжело. Будут ли нас "подковерно" уговаривать? Скорее всего, месседжи будут посылать, но я в таком случае всегда говорю: Гюльчатай, открой личико. Многие анонимные сообщения поступают, что якобы нас кто-то просит или предлагает (сесть за стол переговоров - Ред.). Но никто не открыл свое лицо", - сказал Данилов.
В этот же день, 22 августа, начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал этим летом новый теракт на Крымском мосту, а министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что война на Украине может быть продолжительной, и страну ожидают большие, болезненные потери.
12:54Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировалиНачальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в очередной раз выступил с громким заявлением, пообещав этим летом новый теракт на Крымском мосту. Соответствующее видео с его участием 22 августа опубликовал телеканал ITV
Последние недели на Западе все чаще звучат высказывания о провале контрнаступления ВСУ, следствием которого, очевидно, должны стать переговоры.
Так, в середине августа директор офиса генсека НАТО Стиан Енссен заявил, что "решением для Украины может стать отказ от территорий и получение членства в НАТО".
А пару дней назад член палаты представителей Конгресса США, ранее активный сторонник помощи Украине Эндрю Харрис назвал украинское контрнаступление провалом и призвал прекратить дотации Киеву.
"Я думаю, пришло время для реалистичного призыва к мирным переговорам. Я знаю, что президент [Украины Владимир] Зеленский не хочет этого. Но президент Зеленский без нашей поддержки жалким образом проиграл бы в войне. А с нашей помощью он не выигрывает. Ситуация сейчас тупиковая", - сказал он.
18 августа, 11:08"Скажу прямо, это провал": американский конгрессмен больше не верит в победу УкраиныЧлен палаты представителей Конгресса США, активный сторонник помощи Украине Эндрю Харрис, признал крах контрнаступления ВСУ и предложил прекратить дотации Киеву. Об этом 18 августа сообщило американское издание Politico
Тем временем ВСУ продолжают нести огромные потери на поле боя. По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.
А американская газета New York Times ранее написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.