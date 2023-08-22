https://ukraina.ru/20230822/1048861117.html

"От нас до Крыма как до Луны": террорист Сенцов разразился тирадой разочарования

"От нас до Крыма как до Луны": террорист Сенцов разразился тирадой разочарования - 22.08.2023 Украина.ру

"От нас до Крыма как до Луны": террорист Сенцов разразился тирадой разочарования

Бывший украинский режиссер, а ныне военнослужащий ВСУ Олег Сенцов 21 августа опубликовал в своих соцсетях пост, в котором выразил открытое разочарование происходящим на Украине

2023-08-22T14:24

2023-08-22T14:24

2023-08-22T14:25

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"Я перестал давать интервью, поскольку о войне надо или врать, или говорит правду, которая многим не нравится. Не могу смотреть на кофейни, переполненные бородатыми накачанными мужчинами без униформы и пустые клетки в штатке своего подразделения. Не хочу слышать шутки о мелитопольской черешне и шашлыках в Крыму. От нас до Крыма, как до Луны. Вопрос, сколько еще друзей превратятся в черно-белые фотографии.... когда начнет воевать вся страна, а не ее часть..." - написал он, добавив к посту фото окровавленного бронежилета."Отличное доказательство низкого морально-психологического состояния ВСУ", "Нацисты в окопах испытывают откровенное отвращение ко всем украинцам, которые живут мирной жизнью в тылу, а чего они ожидали?", "Такая вот у них мрийская мрия, не могут отпустить мысль про шашлыки в Крыму и мелитопольскую черешню, даже если пишут, что слышать об этом не хотят и не могут", - отреагировали пользователи.Сенцов родился в Симферополе. В 2011 году на собственные средства снял фильм "Гамер", отмеченный премиями на ряде кинофестивалей. Через два года при финансовой поддержке правительства Украины начал съемки фильма "Носорог" о 1990-х годах.В 2014 году был активистом Автомайдана. Выступил против присоединения Крыма к России, участвовал в движении "За единую Украину". В мае 2014 года среди членов диверсионной группы, предположительно действовавших по указанию "Правого сектора"*, был задержан по подозрению в терроризме и подготовке терактов в Ялте, Симферополе и Севастополе.Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, этапирован в Якутию. В сентябре 2019 года Сенцов был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.После начала СВО влился в ряды украинской армии. Сейчас, по информации СМИ, он воюет в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.*Деятельность организации запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20230822/1048859977.html

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новости, олег сенцов, украина, крым, луна