Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировали - 22.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230822/1048859977.html
Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировали
Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировали - 22.08.2023 Украина.ру
Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировали
Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в очередной раз выступил с громким заявлением, пообещав этим летом новый теракт на Крымском мосту. Соответствующее видео с его участием 22 августа опубликовал телеканал ITV
2023-08-22T12:54
2023-08-22T12:54
новости
кирилл буданов
гур моу
крымский мост
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1b/1042177254_16:0:848:468_1920x0_80_0_0_87b5c75bcfe3b125b050cb1d336e2522.jpg
Большинство украинских пользователей сети восприняли это заявление Буданова с радостью, однако были и те, кто припомнили начальнику ГУР его старые "предсказания"."Вот балабол!", "А не ты ли говорил, что война закончится до конца года?!", "Бредун", "Помнится, он обещал летом быть в Крыму. Потом многозначительно молчал. Задолбало вообще все уже", "Вот увидите, ничего не получится", - отреагировали украиноязычные пользователи.Буданов известен своими громкими заявлениями. В последний раз - в начале июля - он сказал в интервью The Times, что ГУР причастно к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России.В мае он записал видео, где предлагал российским военным сдаваться ввиду "надвигающейся мясорубки". В том ролике глава Главного управления разведки Украины пообещал российским бойцам жизнь, трехразовое питание и звонки домой.Между тем, ранее Буданов обещал убивать русских в любой точке мира и называл жителей Крыма психически неполноценными гражданами подлежащими зачистке.Крымский мост подвергался атаке террористов уже дважды. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.Второй раз мост подвергся атаке 17 июля текущего года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ на эти теракты. И начиная с 9 октября ВС РФ наносят удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины.
https://ukraina.ru/20230706/1047838902.html
https://ukraina.ru/20230816/1048727775.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1b/1042177254_142:0:766:468_1920x0_80_0_0_5acaa79f8ecbbc8c97e40822e2a05805.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кирилл буданов, гур моу, крымский мост, теракт
Новости, Кирилл Буданов, ГУР МОУ, Крымский мост, теракт

Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировали

12:54 22.08.2023
 
© pravda.com.ua
© pravda.com.ua
Читать в
Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в очередной раз выступил с громким заявлением, пообещав этим летом новый теракт на Крымском мосту. Соответствующее видео с его участием 22 августа опубликовал телеканал ITV
"В принципе вы и так все это видите и на днях еще увидите", - заявил он.
Большинство украинских пользователей сети восприняли это заявление Буданова с радостью, однако были и те, кто припомнили начальнику ГУР его старые "предсказания".
"Вот балабол!", "А не ты ли говорил, что война закончится до конца года?!", "Бредун", "Помнится, он обещал летом быть в Крыму. Потом многозначительно молчал. Задолбало вообще все уже", "Вот увидите, ничего не получится", - отреагировали украиноязычные пользователи.
Буданов известен своими громкими заявлениями. В последний раз - в начале июля - он сказал в интервью The Times, что ГУР причастно к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России.
В мае он записал видео, где предлагал российским военным сдаваться ввиду "надвигающейся мясорубки". В том ролике глава Главного управления разведки Украины пообещал российским бойцам жизнь, трехразовое питание и звонки домой.
Между тем, ранее Буданов обещал убивать русских в любой точке мира и называл жителей Крыма психически неполноценными гражданами подлежащими зачистке.
Кирилл Буданов
6 июля, 10:25
Буданов ответил на вопрос о причастности ГУР к подрыву "Северных потоков" и убийствам в РоссииНачальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов дал интервью The Times, в котором в частности, ответил на вопрос о причастности своего ведомства к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России
Крымский мост подвергался атаке террористов уже дважды. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.
Второй раз мост подвергся атаке 17 июля текущего года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ на эти теракты. И начиная с 9 октября ВС РФ наносят удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины.
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
16 августа, 13:53
Депутат Госдумы призвал выяснить, откуда у CNN кадры с камер на Крымском мостуАмериканский телеканал CNN выложил в сеть кадры июльского подрыва Крымского моста. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к правоохранительным органам России с просьбой выяснить, как именно к журналистам попало это видео. Об этом 16 августа написало агентство РИА Новости
 
НовостиКирилл БудановГУР МОУКрымский мосттеракт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19В Пентагоне назвали два условия для передачи истребителей F-16 Украине
13:04На Украине открывают выставку в честь декоммунизированного монумента "Родина-мать"
12:54Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировали
12:46Анатолий Вассерман: С фальшивкой "Украина – не Россия" пора заканчивать
12:36Болгария передаст Украине 100 единиц советской бронетехники - СМИ
12:31Украинский военный получил срок за соучастие в убийстве жителя Мариуполя
12:29Вучич рассказал, почему он подписал декларацию, осуждающую действия России на Украине
12:25"Хороший разговор": Зеленский пообщался с Вучичем о будущем сербов и украинцев
12:06На Украине призвали не забирать у граждан право на экстренное избавление от потомства
12:00Балканские лидеры подписали декларацию в поддержку Украины
11:58Украинские раскольники захватили храмы канонической церкви в Хмельницкой области
11:57В Киеве задержали банду наркоторговцев с контрабандой на 100 млн гривен
11:47В Большом театре пройдет премьера "Донбасс оперы"
11:44Отпросись у Залужного: Киев запретил журналистам доступ на фронт
11:28Марочко: на Купянском направлении ВСУ устраивают "радиоигры" и строят ложные позиции
11:27Евросоюз вложил в Украину больше 77 миллиардов евро
11:24Кто и зачем подрывает мосты через Оскол и почему для взятия Харькова нужна мобилизация - Евсеев. Видео
10:59Швейцария расследует попытку продажи танков Leopard ради Украины
10:47Депутат Шеремет предложил приравнять участников "Крымской платформы" к военным преступникам
10:46Патрушев: США бесцеремонно приближают военную инфраструктуру к границам России и Китая
Лента новостейМолния