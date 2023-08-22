Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировали
© pravda.com.ua
© pravda.com.ua
Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в очередной раз выступил с громким заявлением, пообещав этим летом новый теракт на Крымском мосту. Соответствующее видео с его участием 22 августа опубликовал телеканал ITV
"В принципе вы и так все это видите и на днях еще увидите", - заявил он.
Большинство украинских пользователей сети восприняли это заявление Буданова с радостью, однако были и те, кто припомнили начальнику ГУР его старые "предсказания".
"Вот балабол!", "А не ты ли говорил, что война закончится до конца года?!", "Бредун", "Помнится, он обещал летом быть в Крыму. Потом многозначительно молчал. Задолбало вообще все уже", "Вот увидите, ничего не получится", - отреагировали украиноязычные пользователи.
Буданов известен своими громкими заявлениями. В последний раз - в начале июля - он сказал в интервью The Times, что ГУР причастно к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России.
В мае он записал видео, где предлагал российским военным сдаваться ввиду "надвигающейся мясорубки". В том ролике глава Главного управления разведки Украины пообещал российским бойцам жизнь, трехразовое питание и звонки домой.
Между тем, ранее Буданов обещал убивать русских в любой точке мира и называл жителей Крыма психически неполноценными гражданами подлежащими зачистке.
6 июля, 10:25Буданов ответил на вопрос о причастности ГУР к подрыву "Северных потоков" и убийствам в РоссииНачальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов дал интервью The Times, в котором в частности, ответил на вопрос о причастности своего ведомства к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России
Крымский мост подвергался атаке террористов уже дважды. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.
Второй раз мост подвергся атаке 17 июля текущего года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ на эти теракты. И начиная с 9 октября ВС РФ наносят удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины.
16 августа, 13:53Депутат Госдумы призвал выяснить, откуда у CNN кадры с камер на Крымском мостуАмериканский телеканал CNN выложил в сеть кадры июльского подрыва Крымского моста. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к правоохранительным органам России с просьбой выяснить, как именно к журналистам попало это видео. Об этом 16 августа написало агентство РИА Новости