https://ukraina.ru/20230822/1048859977.html

Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировали

Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировали - 22.08.2023 Украина.ру

Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировали

Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в очередной раз выступил с громким заявлением, пообещав этим летом новый теракт на Крымском мосту. Соответствующее видео с его участием 22 августа опубликовал телеканал ITV

2023-08-22T12:54

2023-08-22T12:54

2023-08-22T12:54

новости

кирилл буданов

гур моу

крымский мост

теракт

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Большинство украинских пользователей сети восприняли это заявление Буданова с радостью, однако были и те, кто припомнили начальнику ГУР его старые "предсказания"."Вот балабол!", "А не ты ли говорил, что война закончится до конца года?!", "Бредун", "Помнится, он обещал летом быть в Крыму. Потом многозначительно молчал. Задолбало вообще все уже", "Вот увидите, ничего не получится", - отреагировали украиноязычные пользователи.Буданов известен своими громкими заявлениями. В последний раз - в начале июля - он сказал в интервью The Times, что ГУР причастно к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России.В мае он записал видео, где предлагал российским военным сдаваться ввиду "надвигающейся мясорубки". В том ролике глава Главного управления разведки Украины пообещал российским бойцам жизнь, трехразовое питание и звонки домой.Между тем, ранее Буданов обещал убивать русских в любой точке мира и называл жителей Крыма психически неполноценными гражданами подлежащими зачистке.Крымский мост подвергался атаке террористов уже дважды. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.Второй раз мост подвергся атаке 17 июля текущего года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ на эти теракты. И начиная с 9 октября ВС РФ наносят удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины.

https://ukraina.ru/20230706/1047838902.html

https://ukraina.ru/20230816/1048727775.html

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новости, кирилл буданов, гур моу, крымский мост, теракт