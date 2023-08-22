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"Главное – физо, а стрелять и медведя научим". Как тренируются и воюют добровольцы-"маргеловцы"

"Главное – физо, а стрелять и медведя научим". Как тренируются и воюют добровольцы-"маргеловцы" - 22.08.2023 Украина.ру

"Главное – физо, а стрелять и медведя научим". Как тренируются и воюют добровольцы-"маргеловцы"

Участие в СВО принимают самые разные подразделения и каждое из них по-своему уникально. Корреспонденты издания "Украина.ру" побывали в гостях у 33-го добровольческого батальона Минобороны России имени Василия Маргелова и спешат поделиться с читателем своими наблюдениями.

2023-08-22T04:31

2023-08-22T04:31

2023-08-22T04:31

эксклюзив

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"Журналисты, да? И чего ж вы хотите, журналисты?" - интересуется командир "маргеловцев" с позывным "Сват", тяжело опираясь на стол. В самом центре шаткого уличного столика базируется огромная жестянка, приспособленная под пепельницу, о стенки которой мы то и дело плющим добитые сигареты. Сверчки надрываются. Темнеет.Передышка- Нам бы в работе на вас посмотреть. Лучше всего, конечно, на позиции съездить и там поработать. С ребятами познакомиться, интервью записать, собрать материал для репортажа. Текст и видео. Понять, какая обстановка у вас. Антоновский мост, верно?- Обстановка, как говорят по телевизору, сложная, но управляемая. Так-так-так…времени сколько у вас?- Сутки. Мы уже неделю в дороге. Я бы задержался, но у Ромы командировка заканчивается.- Тогда "в работе" сразу отпадает. Мы только с работы. Отдохнем чуть-чуть, перегруппируемся и обратно.- Варианты?- Полигон устроит? Сейчас готовим пополнение. Ребята все там будут. Познакомитесь, пообщаетесь. Нормально?- Боевые хотелось бы, но в отсутствии хозяйки…- Тогда так и решаем.За время беседы успеваем выкурить по три-четыре сигареты, поскольку ее то и дело прерывают звонки. Порой "Сват" напряженно вслушивается, а после коротко бросает приказ, порой задумывается на секунду и радостно приветствует, узнав голос, звучащий с той стороны. Еще немного и уснет прямо в кресле. Надо закругляться и дать парням выспаться."Интересует, что там под мостом? Сейчас покажу видео. Смотрите: мои ребята выходят. Этот вот раненый. Могу скинуть? Интересно вам такое?", - басит командир, баюкая на ладони потертый смартфон."Нам все интересно, но…фиг знает", - задумываюсь я. "Не возьмем. Опубликуем – спалим расположение камеры наблюдения и "укропы" ее погасят. Тут по многим ориентирам вычислить можно", - подхватывает рассудительный Гнатюк.Тем временем на экране смартфона раненый "маргеловец" упорно движется в объятия группы эвакуации. Финал счастливый, но, к сожалению, не для всех. Закуривая новую, "Сват" озвучивает цифры, а мы киваем и тут же забываем. Кому-то они покажутся смехотворными, но для подразделения каждый "трехсотый" - трагедия.Ладно, сворачиваемся. Поутру нужно интервью в Геническе взять и одежды какой-то мимоходом купить. В дороге-то стираться некогда. Допиваем кофе, остывший за время беседы. То и дело хлопаем себя и друг друга по рукам и плечам. Комар на Херсонщине суров и обилен. Такому спреем с ароматом ванили аппетит не отобьешь.Выезжаем. Боец на КП дружелюбно машет рукой. Улыбается. Ночные кровососы для него – явление привычное, а вот журналисты в гости заезжают нечасто.Это было в степях ХерсонщиныПолуденный зной превращает редакционный броневичок в душегубку. Кондиционер дует изо всех сил, но этот бой уже проигран. В Херсонский степях жара особенно липкая и всепроникающая. Юг есть юг.Уже минут двадцать мы пытаемся не отставать от военного пикапа "маргеловцев", бодро подпрыгивая на ухабах. То глохнем, то внезапно теряем провожатого в клубах дорожной пыли. В общем, та еще поездочка. Компанию нам составляет Ольга – журналистка местного телеканала и коренная жительница Херсона. Завтракаем энергетиками, травим байки и мало-помалу приближаемся к тренировочной базе добровольцев. Поворот, еще один, КП с бдительной стражей и-и-и…паркуемся.- Пресса, да?- Мы – да.- План занятий сегодня такой: теоретическое занятие по тактической медицине, дальше – отработка в поле, стрельбы, тактика и занятия у минометчиков. Интересно?- Вполне.- Окей. Тогда вперед! В перерывах сможете пообщаться с ребятами, записать все, что интересует.- Есть просьба! Все, кому надо быть в масках, пусть сразу будут в масках, чтобы мы потом не запутались.- Это само собой.В центре неожиданно просторной комнаты быстро расставляем столы, на которых инструкторы по тактической медицине "Цезарь" и "Фатум" художественно раскладывают аптечки первого, второго и третьего эшелонов, разнообразные медикаменты, приборы и пособия. Рядом ставят учебную доску с нарисованным на ней человечком. "Страшный, да? Сейчас другого нарисуем, а то неудобно", - переживает "Цезарь". Игнорируя наши заверения в том, что страшнее видали, он стирает одно чучелко и рисует другое – поменьше, но такое же страшненькое."Цезарь" - молодой, светловолосый и очень подвижный. Вы когда-нибудь фотографировали кота, который не желает позировать? Вот и с "Цезарем" так. "Фатум" и старше, и серьезнее. Пока бойцы рассаживаются, парни решают вести занятие без масок. Им, дескать, лица скрывать незачем.Есть мнение, что тактическая медицина – это именно то, на что следует делать упор в ходе подготовки личного состава. Специфика текущего конфликта такова, что многим бойцам не придется швырять в противника гранаты и косить его беглым огнем из личного оружия. Зато война артиллерии предполагает множество осколочных ранений, которые могут случиться с каждым. Понимание того, как помочь себе и товарищу – залог выживания.Не для слабонервныхДвигаясь сверху вниз по нарисованной на доске образине, инструкторы подробно разбирают всевозможные ранения и доступные контрмеры: поврежденные артерии, оторванные уши, вывалившиеся внутренности и утерянные конечности."Я понимаю, что в горячке боя порой не до того, но если товарищ потерял конечность, то постарайтесь ее найти, завернуть в целлофан и забрать с собой. Очень часто ее можно пришить и частично восстановить функциональность. Нет – можно сделать слепок, чтобы протез более или менее напоминал утраченную конечность. Не пренебрегайте этим. Речь идет о том, как дальше будет жить ваш боевой товарищ", - объясняет "Фатум".Аудитория спокойно кивает. Все так, мол. Все логично. Темы здесь для человека неподготовленного обсуждаются жуткие, но люди собрались бывалые. В обморок никто не валится."Переходим к той самой зоне, мужики. Тут сразу говорю, что ткани очень мягкие, а потому искать, если оторвало, бессмысленно. Нужно быстро-быстро наложить тугую повязку. Мы называем ее "трусы спартанца", - очень серьезно говорит "Цезарь". Дальше – что-то о том, как в таких случаях переносить раненого, но я слежу за реакцией публики. Мужчины кривятся как от зубной боли, а женщины, которые в зале тоже присутствуют, остаются серьезными. Тем самым, кстати, они здорово напоминают отличниц на школьном уроке анатомии.После короткого перерыва на обед, поданный тут же, ребята выдвигаются на полигон. Зарядив оборудование до отказа, тянемся за ними. Для сьемок погода – очень даже, для занятий на свежем воздухе – так себе. Сорок в тени – температура не для хлипких духом.Инструкторы делят бойцов на три группы и разводят по разным частям полигона. Первая и вторая работают на стрельбище: стоя, лежа, с колена, в движении, с разворотом. По-хорошему, не должно быть положений, из которых бойцу неудобно или непривычно стрелять. К тому же отрабатываются ситуации, в которых стрелять нужно не столько метко, сколько быстро. Так, например, при контакте с противником, группа должна очень быстро подавить его огнем, параллельно уходя с его линии огня и расходясь в разные стороны. Да не просто кто куда, но осмысленно – с учетом секторов обстрела. Плюс – разойтись нужно так, чтоб и одной гранатой двоих не зацепило, и к раненому товарищу не слишком далеко ползти было. Слаженное подразделение подобные фортели выполняет не задумываясь, а новички, конечно, теряются.Ноги – всему головаНа соседнем рубеже отрабатывают уже перемещение со стрельбой в двойках и тройках: бойцы перебегают от укрытия к укрытию, прикрывая друг друга. Инструкторы идут следом, указывая добровольцам на ошибки.Публика, кстати, собралась разношерстная. Есть и молодые ребята, и те, кого называют "отцами". В располагах и на позициях возраста нет, ибо там все на "ты". Но интенсивные физические нагрузки – дело такое. Каким бы подготовленным ни был, а много в пятьдесят не набегаешь. Плюс – есть добровольцы помоложе, которые в мирной жизни со спортом лишь перед телевизором пересекались."Понимаю, что многие на возрасте, но вы добровольцы. Никого принудительно сюда не гнали. Сами пришли. Мы, по мере возможности, даем вам все свои знания, чтобы вы выжили, и мы победили – дошли до Вашингтона. Конечная цель наша там. Все беды оттуда", - резюмирует инструктор по боевой подготовке "Усть-Кут"."Усть-Кут" знает, о чем говорит, ибо это уже пятая его война. Начинал-то с Чеченской. Инструктор высок и широкоплеч. Его автомат переделан под длинную руку и прямой хват. Тяжелая машинка. На ремне замечаю надпись: "Если пойду долиной смертной тени, то не убоюсь я зла". На груди у него "вагнеровский" патч – "Груз 200 мы вместе". Спросил и таки да – в ЧВК "Вагнер" "Усть-Куту" служить приходилось.- Что посоветуешь ребятам?- Очень слабая физуха у добровольцев. Хотелось бы передать всем, кто собирается на войну, чтоб начинали заниматься физической подготовкой. Потому, что раненого нужно протащить от места ранения хотя бы на 150 метров. Площадь поражения осколков танкового снаряда – 300 метров. Чтобы бежать, нужны ноги. Нужна физуха.- А тактика?- Всему научим. Даже медведя можно научить на велосипеде ездить. Главное – физическая форма.На дальнем участке работают медики – отрабатывают эвакуацию и оказание экстренной помощи в "красной" зоне. Группа идет по своим военным делам, инструктор дает вводную – "противник с фронта". Бойцы рассыпаются, разбирают сектора. "Фурия" - "300", - нагнетает "Цезарь". Один из парней быстро ползет к девушке в маске с черепом, которая сегодня отыгрывает раненую. Подобравшись вплотную, солдат быстро опутывает "пострадавшую" эвакуационными стропами и начинает тащить в укрытие."Цезарь" недоволен – боец поднялся и подставился под условные, но все же неприятельские пули. Тем не менее, девушку до укрытия дотащил."Не хотите по-хорошему – будет по-плохому! Теперь спасаем "Фатума. Он потяжелее", - анонсирует инструктор. Второй медик ложится на спину. Ребята приступают к работе, но инструкторское нутро мешает "Фатуму" быть просто "раненым" и подсказки следуют одна за другой."Фа-а-атум"! Ну взрослый же человек! Вот куда? Куда ты помогаешь? Зачем ногами отталкиваешься? Я все вижу!" - хохочет "Цезарь".Отработав программу, группы меняются задачами. "Почему инструкторы стреляют по современной методике, а ребята – по старой?" - интересуюсь у "Цезаря". Тот моментально грустнеет."Во-первых, сам знаешь, что добровольцы у нас снабжаются по остаточному принципу. Их снаряжение частенько просто не позволяет работать по-новому. Во-вторых, многие добровольцы прошли еще советскую школу. Мы стараемся это переламывать, но порой лучше, чтобы человеку работалось так, как удобнее ему самому, а не нам", - объясняет он, вертя в руках свою изрядно прокаченную "ксюху".Прощальный подарокНе лишним будет сказать, что "маргеловцы" — это добровольцы, приехавшие со всех уголков России. География весьма обширная, но хватает среди них и нашего брата-дончанина. Так, например, инструктор "Таджик" - уроженец Углегорска Донецкой области. На этой войне он уже во второй раз. Начал в 2016-м. Говорит, что в ту пору воевалось куда легче, поскольку не было еще такого упора на современные технологии. Тем не менее, уверен, что с технологиями или без, но победим.А вот с минометами выходит промашка, ибо снимать, по большому счету, нечего. Ребята учатся делать так называемый "аборт" (на случай, если мина в ствол вошла, но почему-то не вышла), а это не так, чтобы зрелище."Вы должны понимать, что конкретно эти ребята видят миномет второй раз в жизни. Каждый новый расчет мы усилили опытным бойцом. Плюс – инструкторы стараются. Всех всему научим", - комментирует инструктор-минометчик с позывным "Альпинист".То и дело возникают забавные казусы. То боец отвечает инструктору через весь полигон, забыв о существовании рации, то расчет убежит в укрытие, позабыв забрать миномет, то учебную мину в ствол бросят раньше времени. Инструкторы острят по этому поводу, а личный состав хохочет. Идет нормальный учебный процесс.Уезжаем в сумерках. Пока забрасываем вещи в броневик, подходят ребята. Кто-то просит выслать фото и видео, кто-то интересуется, где можно будет увидеть сюжет, кто-то просто желает удачи. "Цезарь" и ко торжественно вручают Роману непочатый Минобороновский сухпай. И подарок на память, и в хозяйстве всегда пригодится.

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив