https://ukraina.ru/20230821/1048839013.html

Уголовники о том, почему решили воевать за Родину - спецрепортаж. Видео

Уголовники о том, почему решили воевать за Родину - спецрепортаж. Видео - 21.08.2023 Украина.ру

Уголовники о том, почему решили воевать за Родину - спецрепортаж. Видео

Корреспонденты Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский побывали в гостях у бригады "Волки" и пообщались с бойцами, которые еще некоторое время назад отбывали Украина.ру, 21.08.2023

2023-08-21T13:43

2023-08-21T13:43

2023-08-21T13:43

видео

россия

украина

сво

лнр

донбасс

фронт

заключенные

тюрьма

волки

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Корреспонденты Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский побывали в гостях у бригады "Волки" и пообщались с бойцами, которые еще некоторое время назад отбывали заключение в местах лишения свободы. Из материала вы узнаете, как мужчины оказались за решёткой, почему решили отправиться на фронт и что такое настоящее боевое братство.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, сво, лнр, донбасс, фронт, заключенные, тюрьма, волки, бригада, видео