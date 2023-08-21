https://ukraina.ru/20230821/1048839013.html
Уголовники о том, почему решили воевать за Родину - спецрепортаж. Видео
Уголовники о том, почему решили воевать за Родину - спецрепортаж. Видео - 21.08.2023 Украина.ру
Уголовники о том, почему решили воевать за Родину - спецрепортаж. Видео
Корреспонденты Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский побывали в гостях у бригады "Волки" и пообщались с бойцами, которые еще некоторое время назад отбывали Украина.ру, 21.08.2023
2023-08-21T13:43
2023-08-21T13:43
2023-08-21T13:43
видео
россия
украина
сво
лнр
донбасс
фронт
заключенные
тюрьма
волки
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Корреспонденты Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский побывали в гостях у бригады "Волки" и пообщались с бойцами, которые еще некоторое время назад отбывали заключение в местах лишения свободы. Из материала вы узнаете, как мужчины оказались за решёткой, почему решили отправиться на фронт и что такое настоящее боевое братство.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, лнр, донбасс, фронт, заключенные, тюрьма, волки, бригада, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ЛНР, Донбасс, фронт, заключенные, тюрьма, Волки, бригада
Уголовники о том, почему решили воевать за Родину - спецрепортаж. Видео
Корреспонденты Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский побывали в гостях у бригады "Волки" и пообщались с бойцами, которые еще некоторое время назад отбывали заключение в местах лишения свободы. Из материала вы узнаете, как мужчины оказались за решёткой, почему решили отправиться на фронт и что такое настоящее боевое братство.