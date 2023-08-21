Уголовники о том, почему решили воевать за Родину - спецрепортаж. Видео - 21.08.2023 Украина.ру
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Уголовники о том, почему решили воевать за Родину - спецрепортаж. Видео
Уголовники о том, почему решили воевать за Родину - спецрепортаж. Видео - 21.08.2023 Украина.ру
Уголовники о том, почему решили воевать за Родину - спецрепортаж. Видео
Корреспонденты Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский побывали в гостях у бригады "Волки" и пообщались с бойцами, которые еще некоторое время назад отбывали Украина.ру, 21.08.2023
2023-08-21T13:43
2023-08-21T13:43
видео
россия
украина
сво
лнр
донбасс
фронт
заключенные
тюрьма
волки
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Корреспонденты Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский побывали в гостях у бригады "Волки" и пообщались с бойцами, которые еще некоторое время назад отбывали заключение в местах лишения свободы. Из материала вы узнаете, как мужчины оказались за решёткой, почему решили отправиться на фронт и что такое настоящее боевое братство.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, украина, сво, лнр, донбасс, фронт, заключенные, тюрьма, волки, бригада, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ЛНР, Донбасс, фронт, заключенные, тюрьма, Волки, бригада

Уголовники о том, почему решили воевать за Родину - спецрепортаж. Видео

13:43 21.08.2023
 
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Корреспонденты Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский побывали в гостях у бригады "Волки" и пообщались с бойцами, которые еще некоторое время назад отбывали заключение в местах лишения свободы. Из материала вы узнаете, как мужчины оказались за решёткой, почему решили отправиться на фронт и что такое настоящее боевое братство.
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОЛНРДонбассфронтзаключенныетюрьмаВолкибригада
 
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