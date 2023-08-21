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Губернатор Подмосковья рассказал о пострадавших в результате падения беспилотника в Истре

Губернатор Подмосковья рассказал о пострадавших в результате падения беспилотника в Истре - 21.08.2023 Украина.ру

Губернатор Подмосковья рассказал о пострадавших в результате падения беспилотника в Истре

Два человека пострадали из-за падения обломков беспилотника в Истре, в трех домах выбиты окна. Об этом 21 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале

2023-08-21T10:38

2023-08-21T10:38

2023-08-21T10:38

беспилотник

подмосковье

новости

андрей воробьев

пострадавшие

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"Есть двое пострадавших - мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах. Все экстренные службы работают на месте", - написал Воробьев.По его данным, в понедельник утром два беспилотника были перехвачены силами противовоздушной обороны на западе и северо-западе Московской области. Обломки одного из них упали на садовый дом в СНТ "Дорожник" в городском округе Истра.

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беспилотник, подмосковье, новости, андрей воробьев, пострадавшие