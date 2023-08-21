Губернатор Подмосковья рассказал о пострадавших в результате падения беспилотника в Истре
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".
Два человека пострадали из-за падения обломков беспилотника в Истре, в трех домах выбиты окна. Об этом 21 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале
"Есть двое пострадавших - мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах. Все экстренные службы работают на месте", - написал Воробьев.
По его данным, в понедельник утром два беспилотника были перехвачены силами противовоздушной обороны на западе и северо-западе Московской области. Обломки одного из них упали на садовый дом в СНТ "Дорожник" в городском округе Истра.