Киев ежедневно подводит силы на Запорожское направление — боец ВС РФ - 21.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230821/1048826196.html
Киев ежедневно подводит силы на Запорожское направление — боец ВС РФ
Киев ежедневно подводит силы на Запорожское направление — боец ВС РФ - 21.08.2023 Украина.ру
Киев ежедневно подводит силы на Запорожское направление — боец ВС РФ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно подводят силы на запорожский участок фронта и посылают в бой пехотные группы. Об этом рассказал боец 71 гвардейского мотострелкового полка с позывным Земляк, передает РИА Новости
2023-08-21T07:56
2023-08-21T07:56
всу
военные
новости
украина
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg
"Каждый день подходят новые, пытаются нас измотать. Но мы справляемся, всех кладем, перемалываем", — заверил он.В свою очередь военнослужащий с позывным Монах обратил внимание на низкий боевой дух противника. При этом, отметил Монах, в ВСУ остался наступательный потенциал. По его предположению, украинское командование сейчас кидает на передовую мобилизованных, а основные резервы берегут.
https://ukraina.ru/20230820/1048813899.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_f336ed995d6840eddf957424d9664dc9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
всу, военные, новости, украина, наступление
ВСУ, военные, Новости, Украина, наступление

Киев ежедневно подводит силы на Запорожское направление — боец ВС РФ

07:56 21.08.2023
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
Читать в
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно подводят силы на запорожский участок фронта и посылают в бой пехотные группы. Об этом рассказал боец 71 гвардейского мотострелкового полка с позывным Земляк, передает РИА Новости
"Каждый день подходят новые, пытаются нас измотать. Но мы справляемся, всех кладем, перемалываем", — заверил он.
В свою очередь военнослужащий с позывным Монах обратил внимание на низкий боевой дух противника.
"Слышали, что даже отказываются вперед идти. В первое наступление пехота отказывалась идти с бронегруппами, потому что это просто мясорубка получалась", — сказал боец.
При этом, отметил Монах, в ВСУ остался наступательный потенциал. По его предположению, украинское командование сейчас кидает на передовую мобилизованных, а основные резервы берегут.
- РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Вчера, 17:21
В генштабе ВСУ признали нехватку ресурсов для лобовых атак в угоду ЗападуВСУ не обладают ресурсами, необходимыми для наступления, но Запад требует идти вперед, не считаясь с потерями. Об этом изданию Economist заявил источник в генштабе ВСУ
 
ВСУвоенныеНовостиУкраинанаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:18Экс-разведчик США рассказал об опасности F-16 для украинских пилотов
08:00Попытка №2: "Олевская республика" Бульбы-Боровца
07:56Киев ежедневно подводит силы на Запорожское направление — боец ВС РФ
07:41Российский военный рассказал, как СБУ вымогает деньги у родственников пленных
07:27"Передозировка случилась": Захарова высмеяла слова Зеленского об обмене Белгорода на место в НАТО
07:12Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО" - Зеленский
05:24Сюй Цзицзюнь: Сотрудничество военных Китая, России и КНДР вызывает нервозность у вашингтонских политиков
05:01Украинский тупик или переговоры? Что говорят эксперты
04:43"Эммануэль Макрон, выйди вон!" Почему президент Франции хочет в БРИКС, а его не пускают
04:00"Ненасильственное" подавление украинства, как стратегия российской победы
03:36Война с НАТО. У России теперь другие цели и задачи, пора это объявить
03:32Владимир Козин: Ядерное оружие в Калининграде поможет России сдержать НАТО и защитить Белоруссию
23:02Донецкая муздрама вышла из отпуска и о том, почему нам нужен театр
22:57Елена Чиканчи: Мы очень нужны донецкому зрителю, но это опасно
22:14Американец Грег Россел: Я - патриот России и готов бороться за ее национальные интересы
22:04Священник в зоне конфликта о том, как "Бес" стал Пересветом
21:34"Сумрачный германский гений" и цена "украинской победы"
21:10Космос - это большой риск: что случилось на Луне
20:40Армен Гаспарян о людях с Украины и веселой и отвратительной истории распада СССР
19:56Тайна "главного врага Кремля" Верки Сердючки - кто ей (им) все же управляет
Лента новостейМолния