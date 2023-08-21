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Киев ежедневно подводит силы на Запорожское направление — боец ВС РФ
Киев ежедневно подводит силы на Запорожское направление — боец ВС РФ - 21.08.2023 Украина.ру
Киев ежедневно подводит силы на Запорожское направление — боец ВС РФ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно подводят силы на запорожский участок фронта и посылают в бой пехотные группы. Об этом рассказал боец 71 гвардейского мотострелкового полка с позывным Земляк, передает РИА Новости
2023-08-21T07:56
2023-08-21T07:56
2023-08-21T07:56
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военные
новости
украина
наступление
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"Каждый день подходят новые, пытаются нас измотать. Но мы справляемся, всех кладем, перемалываем", — заверил он.В свою очередь военнослужащий с позывным Монах обратил внимание на низкий боевой дух противника. При этом, отметил Монах, в ВСУ остался наступательный потенциал. По его предположению, украинское командование сейчас кидает на передовую мобилизованных, а основные резервы берегут.
https://ukraina.ru/20230820/1048813899.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, военные, новости, украина, наступление
ВСУ, военные, Новости, Украина, наступление
Киев ежедневно подводит силы на Запорожское направление — боец ВС РФ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно подводят силы на запорожский участок фронта и посылают в бой пехотные группы. Об этом рассказал боец 71 гвардейского мотострелкового полка с позывным Земляк, передает РИА Новости