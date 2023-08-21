https://ukraina.ru/20230821/1048823909.html

Кошмар как норма жизни. Записки из Донецка

Кошмар как норма жизни. Записки из Донецка - 21.08.2023 Украина.ру

Кошмар как норма жизни. Записки из Донецка

Любой кризис, затянувшийся надолго, вынуждает участников либо сдаться, либо примириться и адаптироваться. Именно это происходит с дончанами в конце лета 2023 года

2023-08-21T12:21

2023-08-21T12:21

2023-08-21T12:21

эксклюзив

новые регионы

донецк

обстрелы

днр

дети

школа

беспилотники

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Осознав, что миром дело не пахнет, люди массово переходят от ожидания к жизни. Тяжелой, опасной, но именно к жизни."Бац!" – сухо клацает за окном. "Это кто там по бутылкам стреляет!?" - недоумеваю, осматривая двор. Стрелкотня тут – явление обыденное, ибо украинские беспилотники залетают частенько, но так, чтоб из пистолета, да средь бела дня… Немыслимо! Кто бы что ни думал, но в республике блюдется порядок и просто так в чисто небо солдат не палит.Ага! Никакая это не стрельба. Ругаясь себе под нос, по улице идет парень. В правой руке у него – большущая гроздь разноцветных воздушных шариков, а левая прижимает к груди букет цветов. Наш герой заметно хромает. "А кошка отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит", – всплывают в памяти строки из детского стихотворения.Третьего дня пришлось отгулять на свадьбе у друга. Примечательно, что в недрах заведения, где мы праздновали, публика отмечала еще две свадьбы и три дня рождения – детский и пару взрослых. Тем временем сводки кричали о прилетах снарядов едва ли не во все городские районы, не говоря уж о республике в целом.И это не какие-то параллельные миры, как могло бы показаться достопочтенному читателю. Нет-нет! Просто сегодня мы наблюдаем примерно то же, что происходило с Донбассом в 2016–2018 годах. Наблюдаем адаптацию.Многие шутили в ту пору, что очутиться в, мягко говоря, глубокой пропасти – это полбеды. Беда – когда начинаешь в ней обживаться. Ну вот – обживаемся. Осуждайте, если угодно, только делайте поправку на особенности человеческой психики. Наверняка вы читали 24 февраля 2022 года в соцсетях, что первыми с ума сходят те, кто считает, что скоро все кончится. Вторыми – уверенные в том, что это не кончится никогда. И лишь живущие день за днем умудряются сохранить рассудок. Так вот это – чистейшая правда.Уже на следующий день после того, как в родительский дом прилетела "градина" и двоих соседей увезли в больницу с тяжелыми осколочными ранениями, соседи высыпали во двор и организовали пикник.Потому что война – это грязный, кровавый и страшный, но все же формат человеческой жизни. На войне женятся, рожают детей, отмечают дни рождения и прочие торжества. И даже в отпуск уходят с войны, хотя в наших краях это редкость.На первом году СВО не отмечали вообще ничего. Даже дни рождения на "когда-нибудь потом" все больше откладывали, но ближе к середине августа случился перелом – народ смирился с тем, что это надолго, заметил, что еще одно лето впустую прошло, а после начал жить по мере сил и возможностей.В итоге имеем кособокую реальность, в которой солдатик прямо из больницы хромает под обстрелом домой и несет любимым воздушные шарики. Имеем реальность, в которой женщины, лучшие годы проведшие на войне, едут с работы под огнем артиллерии, надевают парадно-выходные платья, идут на день рождения подруги, где пляшут с огромным плюшевым мишкой под "Тридцать лет" группы "Сектор Газа". Контрастно, правда?На прошлой, да и на этой неделе жертв среди гражданских было немало, но и тут спасают защитные механизмы нервной системы: погоревали до утра и успокоились. Дольше – бессмысленно, ибо с утра будет новая кровь. Кассетные боеприпасы ее обеспечат."Почему же Артемовск полгода обстреливали и города нет, а Донецк – десять лет и он стоит?" – сарказмирует в комментариях либерально настроенная прослойка россиян.Во-первых, дорогие соотечественники, никто вам не мешает пожить здесь месяц-другой и найти ответы на все вопросы. Во-вторых, как-то глупо обсуждать что-либо с людьми, которые не видят разницы между штурмом города и террористическими обстрелами. Да и просто надоело изо дня в день доказывать, что тебя убивают. Время рассудит.Тем временем во всех районах города появились композиции – "Донецк непокоренный". Красная звезда, а под нею – соответствующая надпись. Такой вот способ поддержать моральный дух горожан. Примечательно, что в наиболее спокойном районе звезду тут же сломали какие-то бестолковые хулиганы-подростки."А чего ты ждал? У них и детства толком не было, и учебы нормальной который год нет. Живут в аду, приспосабливаются. Все глупости от скуки у них. От скуки и непонимания", – объяснил мне товарищ, воспитывающий двоих беспокойных подростков.И вот тут получается странно. С одной стороны, домашнее обучение школьников – одна из главных причин оттока населения из ДНР, поскольку люди пытаются обеспечить детворе нормальное образование и нормальное же детство. С другой стороны, всем очевидно, что переход на очную форму, анонсированный недавно главой республики Денисом Пушилиным, – вопрос крайне спорный.Меры безопасности могут быть какими угодно, но дети есть дети, а в памяти живы еще автобусы, сгоревшие вместе с пассажирами, разбитые школы и детские сады. А с учетом того, что Киев еще ни разу не понес даже репутационной ответственности за военные преступления, волнение родителей можно и нужно понять. Это ведь, мягко говоря, не тот случай, когда оправдан даже минимальный риск.Хотелось бы увидеть этой осенью нормальную линейку и первоклашек, шагающих к школе с букетами в руках. Хотелось бы вновь услышать школьный звонок, но война продолжается и конца-края из Донецка не видно.Есть робкая надежда на то, что украинское наступление иссякнет, их линия обороны посыплется и нам удастся обезопасить территорию ДНР хотя бы от ствольной и реактивной артиллерии противника. Осень покажет.

https://ukraina.ru/20230807/1048520500.html

https://ukraina.ru/20230724/1048209489.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, новые регионы, донецк, обстрелы, днр, дети, школа, беспилотники