https://ukraina.ru/20230821/1048821332.html

Украинский тупик или переговоры? Что говорят эксперты

В последние дни в западной прессе вышли несколько аналитических материалов, которые, во-первых, говорят о тупике военной стратегии украинского контрнаступления, во-вторых, о больших расходах западных бюджетов на вооружение Украины.

2023-08-21T05:01

Из всего этого аналитики стали делать выводы, что запад подталкивает Украину к мирным переговорам. Все это накладывается на публичные призывы видных политиков (например, бывшего президента Франции Саркози) отказаться от территориальных претензий и пойти на компромисс с Россией. Однако в это же время США одобряют передачу самолетов F-16, а Зеленский даже озвучивает их количество – первые 42 борта передадут Украине Нидерланды. Так что происходит на политико-дипломатическом поле и каковы перспективы выйти на переговорный трек – проанализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Малек ДудаковВашингтон пытается совладать с провалом украинского контрнаступа. Аналитики Rand Corporation, исследовательского центра Пентагона, указывают на явное отсутствие “плана Б”. Военные стратеги поставили всё на быструю победу - и теперь не могут смириться с поражением.Вновь посыпались обвинения на украинцев - мол, они очень нерационально распределяют свои силы по линии фронта, пытаясь одновременно наступать на нескольких направлениях. И им нужно прекратить попытки взятия Бахмута - и сконцентрировать все силы в Запорожье. Правда, сделать это всё сложнее на фоне уже понесённых потерь - и наступления России в сторону Купянска.За два месяца контрнаступа Украина продвинулась не более чем на 10 километров. А у американских военных экспертов появляется понимание того, что окно возможностей с наступлением холодов закроется. Довольно нервно в Вашингтоне начали отвечать и на претензии Киева - мол, ракеты ATACMS или F-16 вам никак не помогут, если вы не можете прорваться через минные поля.А тут ещё и Конгресс шантажирует Байдена, требуя представить дорожную карту конфликта, с конкретными целями и дедлайном - прежде чем выделять новые транши, которые как в чёрной дыре исчезают на Украине. Республиканский Heritage Foundation уже подсчитал, что война на Украине обходится каждому американцу в 1100 долларов. Кажется, не так много - но по статистике почти 40% американцев не имеют на руках даже лишних 400 долларов в условиях высокой инфляции.Уже 55% американцев выступают против выделения новых траншей Киеву. С каждым днём провального контрнаступа война становится всё более непопулярной в США. Такими темпами ближе к зиме и военные арсеналы совсем истощатся - и ястребы в Вашингтоне окажутся один на один с очередной проигранной войной, последствия которой рискуют подорвать президентство Байдена.Украинский политический аналитик Михаил ЧаплыгаПишет нам Вашингтон Пост... Ukraine running out of options to retake significant territory..."Похоже, что у Украины заканчиваются варианты в рамках контрнаступления, которое изначально рассматривалось чиновниками как важнейшая операция Киева"... таким образом конфликт может зайти в тупик и международная поддержка Украины ослабнет".Тю... это было ясно еще зимой. Простой вопрос: как изменилась линия соприкосновения с октября прошлого года? Британия конечно "подбадривает"... мол атаки беспилотников создают давление на РФ, но похоже в это даже у Байдена не верят.Народный депутат Украины Макс БужанскийРоссияне начали восторженно гонять чью-то статью в Вашингтон Пост, именно чью-то, потому что главное, что в Вашингтон Пост, о том, что " у Украины похоже заканчиваются варианты в рамках контрнаступления".В 1940-м году, как известно, британские войска были вынуждены эвакуироваться, да что там, бежать с континента.И, тем не менее, тут же принялись искать те самые "варианты", которые по мнению автора статьи заканчиваются у Украины.Искали два года, и 19 августа 1942 года, 81 год назад, попытались найти их в виде высадки шести тысяч человек во французском порту Дьеп.Операция провалилась к вечеру того же дня с очень большими потерями, но, как ни странно, "за стол переговоров с Гитлером" Британия сесть почему то не поспешила.А начала искать "варианты" лучше, в результате чего, совместные действия союзников в ходе операции Факел в Африке и Оверлорд в Нормандии оказались успешными.В случае, если, как пишется в Вашингтон Пост, "международная поддержка может ослабнуть", искать "варианты" спустя пять, десять, пятнадцать, двадцать лет спустя придется уже другим европейским странам, и на пятьсот или тысячу километров ближе к своим границам, чем сейчас.Им придется столкнуться с намного более качественно вооруженным противником, поверившим в свои силы и свою безнаказанность, узнать, что такое ракетные удары по своим городам, массовая мобилизация, необходимость принятия решений, каждое из которых болезненное и жестокое, просить помощи там, где в ней откажут.Но об этом почему то не дописали в Вашингтон Пост.Бывший посол Украины в США Валерий Чалый"По данным разведобщества США – ВСУ не достигнут своих целей в этом году" – распространяется по просторам интернета "сенсация" от WP. У меня три простых вопроса: 1. Это вам Директор национальной разведки США сообщила? 2. Если нет, то скажите хотя бы, из какого из 17 учреждений US IC такая информация и такие выводы? 3. Как тогда поступать с альтернативными взглядами в том же исследовании США относительно оптимистических прогнозов? Скажу вам так – читал я прогнозы разведывательного сообщества США. Очень интересно. И действительно – глубокие исследования. И сбываются они сплошь и рядом с большой вероятностью: где-то 50 на 50. То есть, в данном случае: либо ВСУ достигнут своих целей, либо нет. Именно так и следует воспринимать очередной интересный материал журналистов популярного издания WP.P.S. Предоставьте, пожалуйста, срочно в достаточном количестве артиллеристские и ракетные снаряды DPISM, ATACMS, воздушные платформы - и я вам сам дам точный прогноз.Российский бизнесмен Олег ДерипаскаСтратегические просчеты политиков в Вашингтоне, раскачивание напряженности и раскручивание спирали международных конфликтов по всему миру тяжелым бременем ложатся на экономику США. Как мы видим— при таких ставках только обслуживание федерального долга в Соединенных Штатах будет стоить более 1 000 000 000 000 $ в год. Да, многие будут говорить: "ничего, напечатают", но сделать это непросто. Это будет ещё сильнее подстегивать инфляцию, бить по социальным расходам — любимому коньку демократов — в общем, будет необходим поиск компромисса с "врагами Америки" и, в первую очередь, с Китаем. Это уже очевидно, и ой как не хочется, но придётся. Видимо, о нас там на какое-то время забудут, а значит у русичей опять будет шанс заняться обустройством Руси, отстроить инфраструктуру, железные дороги, автострады порты и погранпереходы. Закончить цифровизацию торговли и таможенных процедур. Навести порядок во взаимоотношениях правоохранительных органов и бизнеса, окончательно декриминализировав их. Тогда будет возможность привлечь иностранных инвесторов, которых достаточно в дружественных странах, и за 5-7 лет отстроить новую экономику, переориентированную на Юг и Восток.P.S. Да и, похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября.Украинский политолог Владимир ФесенкоБудут ли мирные переговоры?У нас очень многие в последнее время видят чуть ли не в каждой новости из-за рубежа некий намек на переговоры о мире. У кого-то эти ожидания обусловлены надеждой на быстрый мир (ну раз уж не случилось быстрой победы). А кто-то, наоборот, боится этих возможных переговоров, опасаясь, что нам навяжут мир на невыгодных условиях. Мне кажется, что даже появилась некая зацикленность на теме переговоров.Так будут ли переговоры о мире?Разочарую и тех, кто надеется на быстрый мир, и тех, кто опасается навязывания нам невыгодного мира. Не будет быстрого мира, но и переговоры о мире (точнее их попытки) неизбежны, однако не сейчас, а позднее (примерно через полгода, но не ранее, чем через 3-4 месяца; а возможно и не ранее конца 2024 г.). При этом какие-то договоренности, даже только о прекращении огня, будут достигнуты далеко не сразу. Возможно, будущий переговорный процесс затянется на многие месяцы, и даже не на один год.Что касается заявлений о мире, то внимание надо обращать не на слова чиновника НАТО, не принимающего решения, плохо разбирающегося в ситуации, и вынужденного оправдываться и извиняться, а на более серьезных людей, обладающих реальной властью и прямым влиянием и на нас, и на международную ситуацию.Например, Президент США заявил: "Россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, о которой заявляла". И это уже не первое подобное заявление от Байдена. По такой логике, раз Россия уже проиграла, то пора прекращать войну и договариваться. Но вряд ли в России согласны с тем, что они проиграли. И вряд ли они будут договариваться на условиях США и Украины.Лукашенко, казалось бы, также намекает на необходимость мира, но скорее в контексте победы России, которая якобы "достигла целей СВО". Серьезных аргументов в пользу этого тезиса белорусский диктатор не приводит, но он явно сторонник окончания войны и свои намеки посылает скорее в сторону Кремля.А в Кремле говорят не столько о мире, сколько о возможности новой волны мобилизации (нормативно-правовая база которой уже готова) и подготовке большого наступления весной будущего года. Напомню, что весной 2024 г. в России будут президентские выборы, и сценарий попытки наступления российских войск в Украине под выборы Путина (как военно-политическая пиар-акция) выглядит достаточно правдоподобно. Также очень заметно, что в России намерены затягивать войну против Украины как минимум до президентских выборов в США, а надежде на победу Трампа, и на истощение военного потенциала Украины.Для Украины неприемлемо договариваться на российских условиях, Для Запада, кстати, это также неприемлемо, так как будет выглядеть политическим поражением. И такой сценарий только подтолкнет Россию к дальнейшей военной экспансии и усилению давления на Запад. Поэтому в политическом смысле потенциальная переговорная ситуация остается тупиковой.Разговоры о мирных переговорах по завершению войны в Украине на Западе ведутся постоянно. При этом на Западе по-прежнему говорят, что решение о том, когда и на каких условиях надо начинать переговоры с Россией, будет принимать Украина. Здесь нет ничего нового. И проволочки с поставками оружия – далеко не новая тенденция. Скорее, это регулярная практика. Просто сейчас уже проявляется дефицит некоторых видов оружия и боеприпасов, которые ранее были в западных арсеналах, но уже использованы в войне против России. При этом обращу внимание на решение о поставках Украине F-16 после завершения обучения наших пилотов, и на переговоры о поставках Украине дальнобойных ракет. Это превентивные сигналы Запада в адрес России, что в случае эскалации войны военно-техническая поддержка Украины не только продолжится, но может быть усилена.Поэтому, что касается тенденций, то я бы обращал внимание в первую очередь на тенденции в военной ситуации. А эти тенденции очень противоречивы. С одной стороны, наблюдается эскалация военных действий с обеих сторон. При этом военная ситуация выглядит как примерное равновесие ("эквилибриум") в военном потенциале обеих сторон.И мы видим на Западе две прямо противоположные реакции на этот "военный эквилибриум" в Украине. Часть государственных деятелей, политиков и экспертов выступают за качественное усиление военно-технической поддержки Украины, чтобы мы смогли переломить военную ситуацию в свою пользу. С другой стороны, активизировалась условная "партия мира", сторонники которой убеждены, что военная ситуация в Украине существенно не изменится, военным путем победить Россию не удастся, поэтому надо постепенно начинать переговоры с Россией. Дискуссия между двумя этими лагерями активизировалась, но кардинального изменения стратегии Запада по отношению к войне между Россией и Украиной пока не произошло.В России пока что делают ставку на затягивание войны с элементами ее эскалации. Хотя и там есть своя скрытая "партия мира". Очень велик риск того, что в ближайшие месяцы, или в будущем году мы увидим качественно новый виток войны – войну дронов (массовое использование дронов в воздушных и морских атаках, в гораздо больших масштабах, чем сейчас).Критерием реальной готовности России к мирным переговорам будет ситуация с возможностью возобновления Зернового соглашения. Если Россия пойдет на взаимоприемлемый компромисс по возобновлению Зернового соглашения, то это станет прелюдией к будущим мирным переговорам. Если нет, тогда это будет означать, что Путин взял курс на затягивание войны и никаких реальных мирных переговоров до конца 2024 г. не будет. Только после завершения нынешнего этапа эскалации войны, и, возможно, будущей "войны дронов", начнутся реальные мирные переговоры. И это будут скорее переговоры не о мире, а о завершении военных действий на определенной линии фронта. На готовность к этим переговорам будет влиять внутриполитическая ситуация в России, в США (президентские выборы и их результаты), в Украине и ЕС. И это не про сегодня, это про "завтра" - будущий год, возможно даже 2025 г., если только резко не изменится ситуация внутри России.

