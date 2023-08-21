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Стальная подруга солдата. Русская каска - самая лучшая в мире

Стальная подруга солдата. Русская каска - самая лучшая в мире - 21.08.2023 Украина.ру

Стальная подруга солдата. Русская каска - самая лучшая в мире

История шлема (каски) пока еще не очень долгая, исходя из исторических мерок конфликтов и войн. Тем не менее заслуживает внимания, ведь начинается она только в период Первой мировой войны.

2023-08-21T11:44

2023-08-21T11:44

2023-08-21T11:44

чем воюют на украине

эксклюзив

россия

спецоперация

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До этого ни сами солдаты, ни командование как-то не озаботились о защите головы бойца таким образом. Все изменилось в 1914 году: если до того тактика ведения битв и сражений не требовала изменять обмундирование, то "окопная" Первая мировая война, когда тысячи солдат погибали от осколочных ранений в голову, заставила посмотреть на защитные элементы по-другому.Конечно, менялись технологии, способы и методы ведения боевых действий. Совершенствовалась и индивидуальная защита солдата на поле боя. Бронежилеты и защитные шлемы, российской разработки и производства хорошо зарекомендовали себя в условиях специальной военной операции на Украине. Они самые легкие и очень прочные.От "каски Адриана", "халхинголки" до наших днейШлемы, как обыденный элемент солдатской экипировки, стали применяться в годы Первой мировой войны. Тогда же в русский обиход вошло и французское слово "каска". Первые шлемы Русской императорской армии поставлялись из Франции, знаменитые "каски Адриана" (Casque Adrian). Автором первого варианта защитного элемента обмундирования для головы солдата стал французский генерал Огюст Луи Адриан - именно он в 1915 году разработал ставший уже легендарным стальной шлем. Интересно, что каска не была призвана защитить бойца от огнестрельного ранения, тем более от прямого попадания: ее предназначением считалось уберечь голову как раз от осколков и шрапнели.Каска Адриана имела следующий вид: стальной шлем-полусфера толщиной 0,7 мм, сверху прикреплен гребень, а также два козырька из того же материала - спереди и сзади. Внутри расположен кожаный подшлемник из конской кожи. Гребень, кстати, нужен не только для красоты: им увеличивали защитные свойства каски, а также прикрывали вентиляционное отверстие сверху шлема. Впрочем, на общий вес каски это не влияло, в отличие от размера (а их было три), поэтому он варьировался в пределах от 700 до 800 граммов.В Российской империи каски появились в 1916 году, и с приходом большевиков к власти они не исчезли из обмундирования солдат, а стали неотъемлемой частью формы бойца Красной армии. Только вместо императорских эмблем на шлеме красовалась знакомая всем алая звезда.В Советском Союзе первые попытки создать собственную каску были предприняты в середине1930-х годов. Разработка нового и, главное, массового шлема для РККА началось в 1934 году. По легенде, образец испытывал сам Будённый, и многие догадываются о приоритетах этого полководца — после ударов златоустовской шашкой шлем порекомендовали доработать и увеличить поля-скатки. Так СШ-36 получил свой узнаваемый силуэт, который часто сравнивают с немецким штальхельмом тех же времён.Шлем этого типа впервые применяли республиканцы и интербригады в Испании, затем Хасан 1938 и Халхин-Гол 1939 (большая часть фото и кинохроники с этим шлемом была оттуда, отчего и закрепилось название "халхинголка"). В годы Второй мировой большая часть таких шлемов была потеряна вместе с бойцами, которых окружили в котлах 1941 года. После не очень удачного опыта с СШ-36 конструкторы провели вдумчивую модернизацию.Вылилась эта активная работа в создание модели СШ-39, которая выпускалась с 1939 до 1942 года. Эту каску можно смело назвать предтечей самого известного шлема периода Великой Отечественной войны. Каску изготавливали из стали толщиной 1,9 мм, ее общий вес составляет 1250 граммов. Конструктивно он представлял собой подшлемник в форме купола из ткани, кожзаменителя, вощеной ткани. Под тканью пролегала фетровая или тканевая прокладка. Текстильные элементы каски крепились на металлический обруч с помощью трех заклепок.Дешевая в производстве и эффективная по функциональности, каска СШ-39 ожидаемо стала образцом для создания легендарной лысьвенской каска - СШ-40, в которой и воевала Красная армия с гитлеровскими захватчиками. Последняя, являясь модернизацией СШ-39, внешне отличалась от нее разве что количеством заклепок - их было шесть, из-за изменений подтулейного устройства. Главным же изменением был новый материал - им стала легированная броневая сталь марки 36СГН толщиной 1,2 мм. Конечно, на вес это не сказаться не могло - ее масса составляла чуть больше килограмма - однако это компенсировалось исключительными для того времени защитными свойствами.Как показала практика активных боевых действий, СШ-40 действительно оказалась очень эффективной: шлем был способен выдержать попадание автоматной пули с расстояния в 150 метров. Более того, даже если пуля пробивала каску, она уже не могла нанести значительных или смертельных ранений из-за потери энергии. После окончания Второй мировой появились новые шлемы СШ-68. Шлем этого типа появился в связи с развитием коллективных ВС стран Варшавского договора и вопросами унификации вооружения и оснащения. С середины 1980-х передовые армии начали переходить на шлемы нового образца с повышенной защитой и меньшей массой, изготовленные из кевлара или иных композитных материалов. Для российской армии после первой чеченской компании вопрос тоже стоял ребром — стальные каски были тяжелы и неудобны, а их защитные характеристики в новых условиях были не ахти. Вопрос защиты головы был решён, в основном, для бойцов спецподразделений.Впервые задумались о создании целого комплекса экипировки Бармица, частью которого должен был стать шлем 6Б6 Борит (титан+арамид). Из-за дороговизны модель оптимизировали до 6Б7 Борит-М на тканево-полимерной основе. Обеспечивает защиту от пуль пистолета ПМ и АПС с дальности 5 м, осколков массой 1 г на скорости 580 м/с., стреловидных поражающих элементов массой 0,87 г на скорости 215 м/с, с энергией до 50 джоулей.Борит пошёл в серию с 1999 года, но в достаточной степени им оснащали только отдельные подразделения, и даже во Вторую чеченскую войну он не был особенно распространён. Больше всего этот тип примелькался на хрониках пятидневной войны с Грузией в 2008 году — именно во второй половине нулевых и в начале 2010-х этот малоизвестный образец был наиболее распространён.Наступила эпоха РатникаЛучшую в мире индивидуальную бронезащиту на основе синтетических материалов, как уверены эксперты, изготавливают под Москвой в небольшом городке Хотьково на предприятии АРМОКОМ - ассоциативном члене Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Первоначальный кадровый костяк его составили люди, работавшие в ЦНИИ специального машиностроения, находящегося там же. ЦНИИ СМ основал знаменитый Сергей Павлович Королев в 1963 году. Его основной задачей была разработка и изготовление различных конструкций и деталей ракет из полимерных композитных материалов. Так что композиты и полимеры в отечественном ракетостроении широко применяются уже на протяжении шестидесяти лет. А вот в отечественных средствах индивидуальной защиты, можно сказать, совсем недавно. Но зарекомендовали эти материалы себя очень хорошо.Особая гордость специалистов - защитные шлемы из композитов. Как оказалось, те, что делают в Хотьково, лучшие в мире. Они самые легкие, весят около килограмма, и самые прочные. Стандартный армейский шлем не пробивается пулей из пистолета Макарова (ПМ), выпущенной буквально в упор. Хорошо держит осколки массой 1 г, летящие со скоростью до 680 м/с.При создании шлема используется уникальная трехслойная технология холодного формования корпуса, которая больше нигде в мире не применяется. Наружный слой - жесткая композитная корка, которая обеспечивает сохранность формы и противоударную стойкость. Внутренняя часть - мягкие арамидные слои, такие же как в бронежилете. Затем опять жесткий композит. Получается своеобразный слоеный "пирог" с начинкой из мягких тканей, которые и оказывают основное останавливающее действие. Общая толщина шлема около 8 мм, а применение более современных материалов и новой технологии позволило, как говорят разработчики уменьшить толщину до 4 мм с сохранением всех защитных функций.Армейский шлем был разработан в рамках программы "Ратник" и сейчас является единым в Вооруженных силах.Для спецподразделений разработаны более тяжелые шлемы, в которых используются защитные керамические вставки. Например, шлем "Вулкан-5" имеет 5-й класс защиты. Он не пробивается пулей, выпущенной из винтовки СВД или автомата АКМ с дальности в 10 метров.Для спецподразделений также изготавливают шлемы с гнездами для крепления дополнительного оборудования, к примеру, приборов ночного видения, видеокамер и фонарей. Как говорят разработчики, при создании шлема в его корпус могут быть вмонтированы активные наушники, включающие источник питания, телефон и микрофон. Стоит отметить, что наши наушники - самые тонкие в мире, но они обеспечивают защиту органов слуха даже при близких взрывах путем автоматического отсекания ненужных частот при сохранении возможности ведения обычных переговоров. Баротравмы исключены.Специалисты АРМОКОМа тщательно анализируют всю информацию, касающуюся тематики их разработок. Особо скрупулезно изучается то, что приходит с боевых полей спецоперации. И не стоит сомневаться, что наши воины станут получать еще более надежную индивидуальную защиту, созданную на основе самых современных полимерных и керамических материалов. Кстати сказать, одно из новых направлений - защита внутреннего пространства бронемашин от осколков, образующихся при пробитии брони. Как оказалось, осколки практически полностью задерживаются арамидной тканью, если ею обшить, так называемое заброневое пространство боевых машин. То есть, танки и бронетранспортеры получат, а точнее - уже получают свои "бронежилеты".Боевой шлем экипировки "Ратник", используемый российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине, эффективнее своих аналогов, разработанных в странах НАТО.Согласно данным, полученным в ходе боевых действий, шлем 6Б47 защищает на 40% эффективнее западных общевойсковых образцов, не считая специальные шлемы для спецподразделений, которые выпускаются небольшими партиями. Шлем входит в экипировку "Ратник" и спасает не только от мелких осколков, но и от крупных, а в некоторых случаях и от автоматной пули. Опыт применения экипировки "Ратник" в боевых условиях показывает, что она реально спасает жизни. В частности, шлем 6Б47 защищает голову бойца на 30-40 процентов эффективнее, нежели общевойсковые аналоги НАТО/Как сообщается, примерно 75% ранений в голову происходит от попаданий мелких осколков массой 1 - 1,5 грамма, шлем 6Б47 с этим прекрасно справляется, как и с более крупными. Кроме того, благодаря амортизирующим свойствам он обеспечивает защиту от ударов и травм, так как хорошо поглощает удары. Этого добились благодаря новой технологии производства — вместо пропитки кевларовых волокон эпоксидными смолами и горячим прессованием использовали прокладку полиэтилена между слоями (их 34!), после чего при нагревании они сливались в единую массу.Вместо послесловияКогда вспоминают о боевых действиях, тем более, масштабных, зачастую отдают честь отличному вооружению и военной технике, а также мастерству тактики и стратегии командования и отваге рядовых солдат. Однако в этом списке довольно редко мелькает один из элементов обмундирования бойцов - небольшой, но очень важный. Речь идет о солдатской каске - незаменимой "стальной фронтовой подруге", которая во время обеих мировых войн спасла миллионы жизней. И спасает в наши дни, когда проходит полномасштабная спецоперация на Украине.Разработчики не останавливаются на достигнутом. Например, в рамках работ по созданию экипировки солдата будущего нового поколения "Легионер" планируется разработка бронешлема, оснащённого системой дополненной реальности, который позволит в числе прочего получать данные с дронов. При этом солдат сможет сам управлять этими беспилотниками.Сегодня идёт подготовка технического задания для старта научно-исследовательской работы "Легионер". В рамках этого проекта планируется в том числе проработать возможность создания модульного бронешлема, в котором будет совмещено сразу несколько передовых решений, в том числе технология дополненной реальности, то есть в поле зрения солдату будет выводиться различная информация об обстановке на поле боя, сигналы управления и предупреждения об опасности.Словом, шлем (каску) активно модернизируют, повышая ее защитные функции, чтобы она шла в ногу со временем. А это значит, что история стальной боевой подруги не закончилась, и она еще долго будет спасать жизни защитникам Отечества.

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эксклюзив, россия, спецоперация