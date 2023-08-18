https://ukraina.ru/20230818/1048789400.html

Вучич не верит в победу России над Украиной, также как и в победу Украины над Россией

Вучич не верит в победу России над Украиной, также как и в победу Украины над Россией - 18.08.2023 Украина.ру

Вучич не верит в победу России над Украиной, также как и в победу Украины над Россией

Президент Сербии Александр Вучич не думает, что Россия может победить Украину на поле боя, также как и Украина не может победить Россию. Об этом он заявил 18 августа в эфире телеканала РТС

2023-08-18T15:15

2023-08-18T15:15

2023-08-18T15:15

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"Ситуация на Украине такова, что теперь стало понятно — Россию нельзя легко победить. Я также не хочу сказать, что Россия может победить, так как я не считаю, что может", - сказал Вучич.По его словам, многие после наступления ВСУ в Харьковской области ожидали, что Украина с легкостью победит Россию благодаря современному западному оружию, но это не случилось."Так как это теперь абсолютно понятно, теперь важно укрепить фронт против России, залатать все дыры, которые существуют где бы то ни было. Поэтому давление на Сербию будет сильнее, чем когда-либо, их (Запад - ред.) не интересует, что у них торговый обмен с Россией гораздо больше, чем у Сербии. Не интересует их, что они сотрудничают с Россией намного больше, чем Сербия", - отметил Александр Вучич.По мнению президента Сербии, Запад приложит усилия, чтобы заставить Сербию присоединиться к антироссийским санкциям.Как сообщало издание Украина.ру, Александр Вучич ранее допустил, что Москва и Киев заключат перемирие в марте-апреле 2024 года.

https://ukraina.ru/20230818/1048788026.html

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новости, сербия, александр вучич, украина, россия, победа