Вучич не верит в победу России над Украиной, также как и в победу Украины над Россией - 18.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230818/1048789400.html
Вучич не верит в победу России над Украиной, также как и в победу Украины над Россией
Вучич не верит в победу России над Украиной, также как и в победу Украины над Россией - 18.08.2023 Украина.ру
Вучич не верит в победу России над Украиной, также как и в победу Украины над Россией
Президент Сербии Александр Вучич не думает, что Россия может победить Украину на поле боя, также как и Украина не может победить Россию. Об этом он заявил 18 августа в эфире телеканала РТС
2023-08-18T15:15
2023-08-18T15:15
новости
сербия
александр вучич
украина
россия
победа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103379/00/1033790072_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_89176d34617a1a03518f0193f1d9e983.jpg
"Ситуация на Украине такова, что теперь стало понятно — Россию нельзя легко победить. Я также не хочу сказать, что Россия может победить, так как я не считаю, что может", - сказал Вучич.По его словам, многие после наступления ВСУ в Харьковской области ожидали, что Украина с легкостью победит Россию благодаря современному западному оружию, но это не случилось."Так как это теперь абсолютно понятно, теперь важно укрепить фронт против России, залатать все дыры, которые существуют где бы то ни было. Поэтому давление на Сербию будет сильнее, чем когда-либо, их (Запад - ред.) не интересует, что у них торговый обмен с Россией гораздо больше, чем у Сербии. Не интересует их, что они сотрудничают с Россией намного больше, чем Сербия", - отметил Александр Вучич.По мнению президента Сербии, Запад приложит усилия, чтобы заставить Сербию присоединиться к антироссийским санкциям.Как сообщало издание Украина.ру, Александр Вучич ранее допустил, что Москва и Киев заключат перемирие в марте-апреле 2024 года.
https://ukraina.ru/20230818/1048788026.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103379/00/1033790072_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6741ce6bc909ab07b793ed3e4ef2db5c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сербия, александр вучич, украина, россия, победа
Новости, Сербия, Александр Вучич, Украина, Россия, победа

Вучич не верит в победу России над Украиной, также как и в победу Украины над Россией

15:15 18.08.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент Сербии Александр Вучич не думает, что Россия может победить Украину на поле боя, также как и Украина не может победить Россию. Об этом он заявил 18 августа в эфире телеканала РТС
"Ситуация на Украине такова, что теперь стало понятно — Россию нельзя легко победить. Я также не хочу сказать, что Россия может победить, так как я не считаю, что может", - сказал Вучич.
По его словам, многие после наступления ВСУ в Харьковской области ожидали, что Украина с легкостью победит Россию благодаря современному западному оружию, но это не случилось.
"Так как это теперь абсолютно понятно, теперь важно укрепить фронт против России, залатать все дыры, которые существуют где бы то ни было. Поэтому давление на Сербию будет сильнее, чем когда-либо, их (Запад - ред.) не интересует, что у них торговый обмен с Россией гораздо больше, чем у Сербии. Не интересует их, что они сотрудничают с Россией намного больше, чем Сербия", - отметил Александр Вучич.
По мнению президента Сербии, Запад приложит усилия, чтобы заставить Сербию присоединиться к антироссийским санкциям.
Как сообщало издание Украина.ру, Александр Вучич ранее допустил, что Москва и Киев заключат перемирие в марте-апреле 2024 года.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
14:55
Вучич ожидает новую волну давления на Сербию из-за РоссииПрезидент Сербии Александр Вучич со следующей недели ожидает "самое сильное давление" со стороны международного сообщества с целью заставить руководство страны присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом он заявил 18 августа в эфире национального телеканала РТС
 
НовостиСербияАлександр ВучичУкраинаРоссияпобеда
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:34В Донецке двое рабочих погибли от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда
16:33Украина закупила бракованные артиллерийские мины на сумму 270 млн гривен
16:25Ответ России после провала наступления Украины. О чём говорили эксперты 18 августа
16:21Из личного госрезерва: Молдавия отдает Киеву тушенку, припасенную на черный день
16:18Что пошло не так в августе -91, поможет ли Украине Фольксштурм и почему война с Польшей не за горами
15:22На Украине завели еще одно уголовное дело на экс-депутата Рады Киву
15:15Вучич не верит в победу России над Украиной, также как и в победу Украины над Россией
15:10Во Львовской области "оборотни" из ВСУ вымогали деньги у демобилизованных
15:00"Футбольные вандалы" повредили памятник Советской армии в Болгарии, несмотря на городок активистов
14:58Российские военные уничтожили украинские штурмовики Су-25
14:55Вучич ожидает новую волну давления на Сербию из-за России
14:20В бой пойдут "Свидетели Иеговы"*: на Украине предлагают мобилизовать сектантов
14:15Кто убивает русских генералов: артиллерия ВСУ или агенты ГУР — подполковник ФСБ Сергей Храпач. Видео
14:05В аварийном режиме: Украина начала импортировать электроэнергию из Польши и Румынии
13:59Александр Тиханский: Россия довела ВСУ до истерики, оставила Польшу без танков и готовит удар на Харьков
13:44Главу ЛНР будут выбирать через Народный совет
13:37На Украине завели уголовное дело против российского бизнесмена Фридмана - СМИ
13:35У трезубца на памятнике "Родина-мать" в Киеве оказался неожиданный соавтор
13:04Украинский национализм добрался до яблок
13:03Алексей Чадаев: Украинские БПЛА над Москвой – ударный инструмент для создания паники
Лента новостейМолния