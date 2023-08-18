Российские военные уничтожили украинские штурмовики Су-25
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк Штурмовик СУ-25 над железнодорожным вокзалом в Донецке
Российские военные за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25. Об этом 18 августа сообщили в Минобороны России
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в материале ведомства.
Другой украинский Су-25 был сбит российской системой противовоздушной обороны над Малой Токмачкой (Запорожская область).
Кроме того, за сутки было уничтожено 26 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила почти 500 украинских военных самолетов, 246 вертолетов, порядка 6 тысяч беспилотников, 431 зенитный ракетный комплекс, более 11,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, а также много другой техники.