Российские военные уничтожили украинские штурмовики Су-25 - 18.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230818/1048787793.html
Российские военные уничтожили украинские штурмовики Су-25
Российские военные уничтожили украинские штурмовики Су-25 - 18.08.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили украинские штурмовики Су-25
Российские военные за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25. Об этом 18 августа сообщили в Минобороны России
2023-08-18T14:58
2023-08-18T14:58
су-25
новости
штурмовик
украина
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102377/29/1023772973_57:0:1947:1063_1920x0_80_0_0_1fd32259e6ad0e1c819f53e69461c2ae.jpg
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в материале ведомства.Другой украинский Су-25 был сбит российской системой противовоздушной обороны над Малой Токмачкой (Запорожская область).Кроме того, за сутки было уничтожено 26 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила почти 500 украинских военных самолетов, 246 вертолетов, порядка 6 тысяч беспилотников, 431 зенитный ракетный комплекс, более 11,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, а также много другой техники.
https://ukraina.ru/20230818/1048776731.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102377/29/1023772973_294:0:1711:1063_1920x0_80_0_0_787e01a479e104b12a4ab004a02d26ac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
су-25, новости, штурмовик, украина, минобороны рф
Су-25, Новости, штурмовик, Украина, Минобороны РФ

Российские военные уничтожили украинские штурмовики Су-25

14:58 18.08.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк Штурмовик СУ-25 над железнодорожным вокзалом в Донецке
 Штурмовик СУ-25 над железнодорожным вокзалом в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские военные за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25. Об этом 18 августа сообщили в Минобороны России
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в материале ведомства.
Другой украинский Су-25 был сбит российской системой противовоздушной обороны над Малой Токмачкой (Запорожская область).
Кроме того, за сутки было уничтожено 26 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила почти 500 украинских военных самолетов, 246 вертолетов, порядка 6 тысяч беспилотников, 431 зенитный ракетный комплекс, более 11,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, а также много другой техники.
Патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
10:31
Корабли Черноморского флота уничтожили надводный катер ВСУ - Минобороны РФУкраина попыталась атаковать корабли Черноморского флота, выполняющие задачи в юго-западной части Черного моря с помощью безэкипажного катера. Об этом 17 августа сообщили в Минобороны России
 
Су-25НовостиштурмовикУкраинаМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:34В Донецке двое рабочих погибли от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда
16:33Украина закупила бракованные артиллерийские мины на сумму 270 млн гривен
16:25Ответ России после провала наступления Украины. О чём говорили эксперты 18 августа
16:21Из личного госрезерва: Молдавия отдает Киеву тушенку, припасенную на черный день
16:18Что пошло не так в августе -91, поможет ли Украине Фольксштурм и почему война с Польшей не за горами
15:22На Украине завели еще одно уголовное дело на экс-депутата Рады Киву
15:15Вучич не верит в победу России над Украиной, также как и в победу Украины над Россией
15:10Во Львовской области "оборотни" из ВСУ вымогали деньги у демобилизованных
15:00"Футбольные вандалы" повредили памятник Советской армии в Болгарии, несмотря на городок активистов
14:58Российские военные уничтожили украинские штурмовики Су-25
14:55Вучич ожидает новую волну давления на Сербию из-за России
14:20В бой пойдут "Свидетели Иеговы"*: на Украине предлагают мобилизовать сектантов
14:15Кто убивает русских генералов: артиллерия ВСУ или агенты ГУР — подполковник ФСБ Сергей Храпач. Видео
14:05В аварийном режиме: Украина начала импортировать электроэнергию из Польши и Румынии
13:59Александр Тиханский: Россия довела ВСУ до истерики, оставила Польшу без танков и готовит удар на Харьков
13:44Главу ЛНР будут выбирать через Народный совет
13:37На Украине завели уголовное дело против российского бизнесмена Фридмана - СМИ
13:35У трезубца на памятнике "Родина-мать" в Киеве оказался неожиданный соавтор
13:04Украинский национализм добрался до яблок
13:03Алексей Чадаев: Украинские БПЛА над Москвой – ударный инструмент для создания паники
Лента новостейМолния