https://ukraina.ru/20230818/1048787793.html

Российские военные уничтожили украинские штурмовики Су-25

Российские военные уничтожили украинские штурмовики Су-25 - 18.08.2023 Украина.ру

Российские военные уничтожили украинские штурмовики Су-25

Российские военные за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25. Об этом 18 августа сообщили в Минобороны России

2023-08-18T14:58

2023-08-18T14:58

2023-08-18T14:58

су-25

новости

штурмовик

украина

минобороны рф

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"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в материале ведомства.Другой украинский Су-25 был сбит российской системой противовоздушной обороны над Малой Токмачкой (Запорожская область).Кроме того, за сутки было уничтожено 26 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила почти 500 украинских военных самолетов, 246 вертолетов, порядка 6 тысяч беспилотников, 431 зенитный ракетный комплекс, более 11,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, а также много другой техники.

https://ukraina.ru/20230818/1048776731.html

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2023

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су-25, новости, штурмовик, украина, минобороны рф