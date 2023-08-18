В бой пойдут "Свидетели Иеговы"*: на Украине предлагают мобилизовать сектантов - 18.08.2023 Украина.ру
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В бой пойдут "Свидетели Иеговы"*: на Украине предлагают мобилизовать сектантов
В бой пойдут "Свидетели Иеговы"*: на Украине предлагают мобилизовать сектантов - 18.08.2023 Украина.ру
В бой пойдут "Свидетели Иеговы"*: на Украине предлагают мобилизовать сектантов
Ивано-Франковский капеллан ВСУ призвал к массовой мобилизации участников организации "Свидетели Иеговы". Его предложение поддержали в соцсетях
2023-08-18T14:20
2023-08-18T14:20
новости
украина
ивано-франковск
всу
мобилизация
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Сам капеллан ВСУ оценивает, что на Украине проживает 130 тысяч адептов этой секты, членство в которой является юридическим основанием не участвовать в контрнаступлении по религиозным убеждениям.Его инициативу поддержали жители Западной Украины, которые планируют составить петицию на сайте президента страны Владимира Зеленского."Свидетели Иеговы" с февраля 1991 года зарегистрированы на Украине в качестве религиозной организации. Управленческий центр организации находится в Львовской области.Деятельность религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и всех его региональных 395 отделений в 2017 году признана экстремистской и запрещена на территории РФ. При этом, согласно разъяснению пленума Верховного суда от 28 октября 2021 года, судом были запрещены и ликвидированы юридические лица, но само религиозное течение и исповедание религии не запрещены, а верующие могут реализовывать свои права на свободу совести и вероисповедания (как индивидуально, так и совместно).*Деятельность организации запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20230817/1048753662.html
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новости, украина, ивано-франковск, всу, мобилизация
Новости, Украина, Ивано-Франковск, ВСУ, мобилизация

В бой пойдут "Свидетели Иеговы"*: на Украине предлагают мобилизовать сектантов

14:20 18.08.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский ВСУ
Зеленский ВСУ
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Ивано-Франковский капеллан ВСУ призвал к массовой мобилизации участников организации "Свидетели Иеговы". Его предложение поддержали в соцсетях
Сам капеллан ВСУ оценивает, что на Украине проживает 130 тысяч адептов этой секты, членство в которой является юридическим основанием не участвовать в контрнаступлении по религиозным убеждениям.
Его инициативу поддержали жители Западной Украины, которые планируют составить петицию на сайте президента страны Владимира Зеленского.
"Свидетели Иеговы" с февраля 1991 года зарегистрированы на Украине в качестве религиозной организации. Управленческий центр организации находится в Львовской области.
Деятельность религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и всех его региональных 395 отделений в 2017 году признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
При этом, согласно разъяснению пленума Верховного суда от 28 октября 2021 года, судом были запрещены и ликвидированы юридические лица, но само религиозное течение и исповедание религии не запрещены, а верующие могут реализовывать свои права на свободу совести и вероисповедания (как индивидуально, так и совместно).
*Деятельность организации запрещена в РФ
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
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НовостиУкраинаИвано-ФранковскВСУмобилизация
 
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