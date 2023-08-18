https://ukraina.ru/20230818/1048786775.html

В бой пойдут "Свидетели Иеговы"*: на Украине предлагают мобилизовать сектантов

В бой пойдут "Свидетели Иеговы"*: на Украине предлагают мобилизовать сектантов - 18.08.2023 Украина.ру

В бой пойдут "Свидетели Иеговы"*: на Украине предлагают мобилизовать сектантов

Ивано-Франковский капеллан ВСУ призвал к массовой мобилизации участников организации "Свидетели Иеговы". Его предложение поддержали в соцсетях

2023-08-18T14:20

2023-08-18T14:20

2023-08-18T14:20

новости

украина

ивано-франковск

всу

мобилизация

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Сам капеллан ВСУ оценивает, что на Украине проживает 130 тысяч адептов этой секты, членство в которой является юридическим основанием не участвовать в контрнаступлении по религиозным убеждениям.Его инициативу поддержали жители Западной Украины, которые планируют составить петицию на сайте президента страны Владимира Зеленского."Свидетели Иеговы" с февраля 1991 года зарегистрированы на Украине в качестве религиозной организации. Управленческий центр организации находится в Львовской области.Деятельность религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и всех его региональных 395 отделений в 2017 году признана экстремистской и запрещена на территории РФ. При этом, согласно разъяснению пленума Верховного суда от 28 октября 2021 года, судом были запрещены и ликвидированы юридические лица, но само религиозное течение и исповедание религии не запрещены, а верующие могут реализовывать свои права на свободу совести и вероисповедания (как индивидуально, так и совместно).*Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20230817/1048753662.html

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новости, украина, ивано-франковск, всу, мобилизация