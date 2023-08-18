"Скажу прямо, это провал": американский конгрессмен больше не верит в победу Украины - 18.08.2023 Украина.ру
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"Скажу прямо, это провал": американский конгрессмен больше не верит в победу Украины
"Скажу прямо, это провал": американский конгрессмен больше не верит в победу Украины - 18.08.2023 Украина.ру
"Скажу прямо, это провал": американский конгрессмен больше не верит в победу Украины
Член палаты представителей Конгресса США, активный сторонник помощи Украине Эндрю Харрис, признал крах контрнаступления ВСУ и предложил прекратить дотации Киеву. Об этом 18 августа сообщило американское издание Politico
2023-08-18T11:08
2023-08-18T11:08
новости
новости украины
эндрю харрис
ястреб
сша
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На вопрос журналистов, продолжает ли он поддерживать выделение помощи Украине, конгрессмен ответил, что "если это деньги на гуманитарные цели, на невоенные цели или на военные цели без [надзора] генерального инспектора, то я не поддержу это".Харрис объяснил свое мнение опасениями, что вновь выделенные Киеву деньги могут быть израсходованы ненадлежащим образом а у США "нет таких средств".На днях президент США Джо Байден направил запрос в Конгресс о новых ассигнованиях для помощи Украине. В опубликованном запросе промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года отдельным пунктом указана "Украина и международные нужды", на военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву Байден просит порядка 24 миллиардов долларов.Этот запрос вызвал споры в Конгрессе на фоне информации о провале контрнаступления ВСУ. Об этом все последние дни пишет и западная пресса. В частности, американская газета Washington Post 18 августа констатировала, что Киев не сможет в ближайшее время дойти до ключевого города Мелитополь в Запорожской области, перерезав России сухопутный коридор в Крым.В четверг, 17 августа, немецкая газета Bild написала о том, что Киев несет критические потери в технике. Авторы статьи подсчитали, что если Киев продолжит терять от 10 до 30 западных бронетранспортеров в боях за один поселок, а новые поступать не будут, то наступление остановится, и ВСУ не смогут дойти до таких стратегически важных городов, таких как Токмак, Пологи, Мелитополь, Волноваха или Мариуполь.В тот же день, 17 августа, американский журналист Сеймур Херш обнародовал инсайдерскую информацию о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что ВСУ не добьются успеха в ходе контрнаступления.Украинское контрнаступление началось 4 июня. На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.
https://ukraina.ru/20230818/1048775963.html
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новости, новости украины, эндрю харрис, ястреб, сша
Новости, Новости Украины, Эндрю Харрис, ястреб, США

"Скажу прямо, это провал": американский конгрессмен больше не верит в победу Украины

11:08 18.08.2023
 
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
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Член палаты представителей Конгресса США, активный сторонник помощи Украине Эндрю Харрис, признал крах контрнаступления ВСУ и предложил прекратить дотации Киеву. Об этом 18 августа сообщило американское издание Politico
"Является ли это скорее патовой ситуацией? Следует ли нам быть реалистами в этом вопросе? Я думаю, что, наверное, следует. Скажу прямо, это провал. Я больше не уверен, что есть возможность победить", - сказал Харрис.
На вопрос журналистов, продолжает ли он поддерживать выделение помощи Украине, конгрессмен ответил, что "если это деньги на гуманитарные цели, на невоенные цели или на военные цели без [надзора] генерального инспектора, то я не поддержу это".
Харрис объяснил свое мнение опасениями, что вновь выделенные Киеву деньги могут быть израсходованы ненадлежащим образом а у США "нет таких средств".
"Я думаю, пришло время для реалистичного призыва к мирным переговорам. Я знаю, что президент [Украины Владимир] Зеленский не хочет этого. Но президент Зеленский без нашей поддержки жалким образом проиграл бы в войне. А с нашей помощью он не выигрывает. Ситуация сейчас тупиковая", - резюмировал конгрессмен.
На днях президент США Джо Байден направил запрос в Конгресс о новых ассигнованиях для помощи Украине. В опубликованном запросе промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года отдельным пунктом указана "Украина и международные нужды", на военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву Байден просит порядка 24 миллиардов долларов.
Этот запрос вызвал споры в Конгрессе на фоне информации о провале контрнаступления ВСУ. Об этом все последние дни пишет и западная пресса. В частности, американская газета Washington Post 18 августа констатировала, что Киев не сможет в ближайшее время дойти до ключевого города Мелитополь в Запорожской области, перерезав России сухопутный коридор в Крым.
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В четверг, 17 августа, немецкая газета Bild написала о том, что Киев несет критические потери в технике. Авторы статьи подсчитали, что если Киев продолжит терять от 10 до 30 западных бронетранспортеров в боях за один поселок, а новые поступать не будут, то наступление остановится, и ВСУ не смогут дойти до таких стратегически важных городов, таких как Токмак, Пологи, Мелитополь, Волноваха или Мариуполь.
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В тот же день, 17 августа, американский журналист Сеймур Херш обнародовал инсайдерскую информацию о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что ВСУ не добьются успеха в ходе контрнаступления.
- РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления Украины: Сеймур Херш раскрыл подробностиЦентральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что ВСУ не добьются успеха в ходе контрнаступления. Такое заявление в своей новой публикации сделал 17 августа американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от неназванного сотрудника спецслужб
Украинское контрнаступление началось 4 июня. На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.
Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.
 
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