"Скажу прямо, это провал": американский конгрессмен больше не верит в победу Украины
Член палаты представителей Конгресса США, активный сторонник помощи Украине Эндрю Харрис, признал крах контрнаступления ВСУ и предложил прекратить дотации Киеву. Об этом 18 августа сообщило американское издание Politico
"Является ли это скорее патовой ситуацией? Следует ли нам быть реалистами в этом вопросе? Я думаю, что, наверное, следует. Скажу прямо, это провал. Я больше не уверен, что есть возможность победить", - сказал Харрис.
На вопрос журналистов, продолжает ли он поддерживать выделение помощи Украине, конгрессмен ответил, что "если это деньги на гуманитарные цели, на невоенные цели или на военные цели без [надзора] генерального инспектора, то я не поддержу это".
Харрис объяснил свое мнение опасениями, что вновь выделенные Киеву деньги могут быть израсходованы ненадлежащим образом а у США "нет таких средств".
"Я думаю, пришло время для реалистичного призыва к мирным переговорам. Я знаю, что президент [Украины Владимир] Зеленский не хочет этого. Но президент Зеленский без нашей поддержки жалким образом проиграл бы в войне. А с нашей помощью он не выигрывает. Ситуация сейчас тупиковая", - резюмировал конгрессмен.
На днях президент США Джо Байден направил запрос в Конгресс о новых ассигнованиях для помощи Украине. В опубликованном запросе промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года отдельным пунктом указана "Украина и международные нужды", на военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву Байден просит порядка 24 миллиардов долларов.
Этот запрос вызвал споры в Конгрессе на фоне информации о провале контрнаступления ВСУ. Об этом все последние дни пишет и западная пресса. В частности, американская газета Washington Post 18 августа констатировала, что Киев не сможет в ближайшее время дойти до ключевого города Мелитополь в Запорожской области, перерезав России сухопутный коридор в Крым.
10:44Washington Post: в этом году Киев не сможет добраться до МелитополяВ этом году Украина не сможет выполнить ключевую цель своего контрнаступления на юге - добраться до Мелитополя в Запорожской области. Такой прогноз разведсообщества США 18 августа опубликовала американская газета Washington Post
В четверг, 17 августа, немецкая газета Bild написала о том, что Киев несет критические потери в технике. Авторы статьи подсчитали, что если Киев продолжит терять от 10 до 30 западных бронетранспортеров в боях за один поселок, а новые поступать не будут, то наступление остановится, и ВСУ не смогут дойти до таких стратегически важных городов, таких как Токмак, Пологи, Мелитополь, Волноваха или Мариуполь.
В тот же день, 17 августа, американский журналист Сеймур Херш обнародовал инсайдерскую информацию о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что ВСУ не добьются успеха в ходе контрнаступления.
Вчера, 17:55ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления Украины: Сеймур Херш раскрыл подробностиЦентральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что ВСУ не добьются успеха в ходе контрнаступления. Такое заявление в своей новой публикации сделал 17 августа американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от неназванного сотрудника спецслужб
Украинское контрнаступление началось 4 июня. На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.
Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.