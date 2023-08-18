"Вы же и так понимаете": языковой скандал разразился в харьковской пиццерии
В Харькове сотрудник пиццерии отказался обслуживать посетителя на украинском языке. Соответствующую видеозапись опубликовал 17 августа в своем телеграм-канале местный журналист Константин Андриюк
Скандал произошел в заведении Pizza Day после того, как сотрудник Андрей наотрез отказался говорить на украинском языке с посетителем, аргументируя это тем, "что его и так понимают".
"Вы меня понимаете и так? Это сильно нужно? Я не собираюсь выполнять ваши приказы", - сказал сотрудник в ответ на требование мужчины обслужить его на государственном языке.
Подобного рода скандалы уже стали обыденностью для Украины.
Весной посетительница одного из одесских кафе написала жалобу языковому омбудсмену на местного баристу. Женщине не понравилось, что он назвал Одессу русскоязычным городом и заявил, что ему нет никакой разницы, на каком языке к нему обращаются, ведь "Украина – свободная страна".