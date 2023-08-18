https://ukraina.ru/20230818/1048778547.html

"Вы же и так понимаете": языковой скандал разразился в харьковской пиццерии

"Вы же и так понимаете": языковой скандал разразился в харьковской пиццерии - 18.08.2023 Украина.ру

"Вы же и так понимаете": языковой скандал разразился в харьковской пиццерии

В Харькове сотрудник пиццерии отказался обслуживать посетителя на украинском языке. Соответствующую видеозапись опубликовал 17 августа в своем телеграм-канале местный журналист Константин Андриюк

2023-08-18T10:59

2023-08-18T10:59

2023-08-18T10:59

скандал

язык

украина

харьков

пицца

новости

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Скандал произошел в заведении Pizza Day после того, как сотрудник Андрей наотрез отказался говорить на украинском языке с посетителем, аргументируя это тем, "что его и так понимают".Подобного рода скандалы уже стали обыденностью для Украины.Весной посетительница одного из одесских кафе написала жалобу языковому омбудсмену на местного баристу. Женщине не понравилось, что он назвал Одессу русскоязычным городом и заявил, что ему нет никакой разницы, на каком языке к нему обращаются, ведь "Украина – свободная страна".

https://ukraina.ru/20230410/1045188784.html

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скандал, язык, украина, харьков, пицца, новости