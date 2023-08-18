"Вы же и так понимаете": языковой скандал разразился в харьковской пиццерии - 18.08.2023 Украина.ру
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"Вы же и так понимаете": языковой скандал разразился в харьковской пиццерии
"Вы же и так понимаете": языковой скандал разразился в харьковской пиццерии - 18.08.2023 Украина.ру
"Вы же и так понимаете": языковой скандал разразился в харьковской пиццерии
В Харькове сотрудник пиццерии отказался обслуживать посетителя на украинском языке. Соответствующую видеозапись опубликовал 17 августа в своем телеграм-канале местный журналист Константин Андриюк
2023-08-18T10:59
2023-08-18T10:59
скандал
язык
украина
харьков
пицца
новости
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Скандал произошел в заведении Pizza Day после того, как сотрудник Андрей наотрез отказался говорить на украинском языке с посетителем, аргументируя это тем, "что его и так понимают".Подобного рода скандалы уже стали обыденностью для Украины.Весной посетительница одного из одесских кафе написала жалобу языковому омбудсмену на местного баристу. Женщине не понравилось, что он назвал Одессу русскоязычным городом и заявил, что ему нет никакой разницы, на каком языке к нему обращаются, ведь "Украина – свободная страна".
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скандал, язык, украина, харьков, пицца, новости
скандал, язык, Украина, Харьков, пицца, Новости

"Вы же и так понимаете": языковой скандал разразился в харьковской пиццерии

10:59 18.08.2023
 
© Alina Vernal / flickr
© Alina Vernal / flickr
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В Харькове сотрудник пиццерии отказался обслуживать посетителя на украинском языке. Соответствующую видеозапись опубликовал 17 августа в своем телеграм-канале местный журналист Константин Андриюк
Скандал произошел в заведении Pizza Day после того, как сотрудник Андрей наотрез отказался говорить на украинском языке с посетителем, аргументируя это тем, "что его и так понимают".
"Вы меня понимаете и так? Это сильно нужно? Я не собираюсь выполнять ваши приказы", - сказал сотрудник в ответ на требование мужчины обслужить его на государственном языке.
Подобного рода скандалы уже стали обыденностью для Украины.
Весной посетительница одного из одесских кафе написала жалобу языковому омбудсмену на местного баристу. Женщине не понравилось, что он назвал Одессу русскоязычным городом и заявил, что ему нет никакой разницы, на каком языке к нему обращаются, ведь "Украина – свободная страна".
телефон, наушники, музыка, записная книжка
10 апреля, 17:51
"Я записываю российскую музыку": в харьковском колбасном магазине произошел языковой скандал Покупательница возмутилась тем, что в харьковском мясном магазине играет российская музыка. Видео 10 апреля опубликовал Telegram-канал "Харьков город-Герой"
 
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