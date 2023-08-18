Покушение на убийство: в центре Киева напали на замглавы налоговой службы Украины
Правоохранители предотвратили покушение на убийство заместителя председателя государственной налоговой службы (ГНС) Украины Евгения Сокура в Киеве. Об этом 18 августа сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале
"Полиция просила не разглашать до утра никакой информации. Поэтому отвечу всем одновременно сейчас. Вчера произошло покушение на убийство заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска", - написал Гетманцев.
По его словам, заказчиками покушения выступили "схемщики", потерявшие "бизнес".
Исполнители задержаны и дают показания против заказчиков, уточнил депутат.
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