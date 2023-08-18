Покушение на убийство: в центре Киева напали на замглавы налоговой службы Украины - 18.08.2023 Украина.ру
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Покушение на убийство: в центре Киева напали на замглавы налоговой службы Украины
Покушение на убийство: в центре Киева напали на замглавы налоговой службы Украины - 18.08.2023 Украина.ру
Покушение на убийство: в центре Киева напали на замглавы налоговой службы Украины
Правоохранители предотвратили покушение на убийство заместителя председателя государственной налоговой службы (ГНС) Украины Евгения Сокура в Киеве. Об этом 18 августа сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале
2023-08-18T10:09
2023-08-18T10:09
покушение
новости
киев
украина
налоговая
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"Полиция просила не разглашать до утра никакой информации. Поэтому отвечу всем одновременно сейчас. Вчера произошло покушение на убийство заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска", - написал Гетманцев.По его словам, заказчиками покушения выступили "схемщики", потерявшие "бизнес". Исполнители задержаны и дают показания против заказчиков, уточнил депутат.
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покушение, новости, киев, украина, налоговая
покушение, Новости, Киев, Украина, налоговая

Покушение на убийство: в центре Киева напали на замглавы налоговой службы Украины

10:09 18.08.2023
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Правоохранители предотвратили покушение на убийство заместителя председателя государственной налоговой службы (ГНС) Украины Евгения Сокура в Киеве. Об этом 18 августа сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале
"Полиция просила не разглашать до утра никакой информации. Поэтому отвечу всем одновременно сейчас. Вчера произошло покушение на убийство заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска", - написал Гетманцев.
По его словам, заказчиками покушения выступили "схемщики", потерявшие "бизнес".
Исполнители задержаны и дают показания против заказчиков, уточнил депутат.
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
10 августа, 11:31
"Живу интересами народа": Балицкий рассказал о множестве покушений на его жизньВременно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что с момента назначения на должность главы региона на его жизнь было совершено больше десяти покушений, передает 10 августа РИА Новости
 
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