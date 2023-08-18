https://ukraina.ru/20230818/1048775745.html

Покушение на убийство: в центре Киева напали на замглавы налоговой службы Украины

Покушение на убийство: в центре Киева напали на замглавы налоговой службы Украины - 18.08.2023 Украина.ру

Покушение на убийство: в центре Киева напали на замглавы налоговой службы Украины

Правоохранители предотвратили покушение на убийство заместителя председателя государственной налоговой службы (ГНС) Украины Евгения Сокура в Киеве. Об этом 18 августа сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале

2023-08-18T10:09

2023-08-18T10:09

2023-08-18T10:09

покушение

новости

киев

украина

налоговая

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"Полиция просила не разглашать до утра никакой информации. Поэтому отвечу всем одновременно сейчас. Вчера произошло покушение на убийство заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска", - написал Гетманцев.По его словам, заказчиками покушения выступили "схемщики", потерявшие "бизнес". Исполнители задержаны и дают показания против заказчиков, уточнил депутат.

https://ukraina.ru/20230810/1048602251.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

покушение, новости, киев, украина, налоговая