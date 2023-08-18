https://ukraina.ru/20230818/1048771820.html

Россия — медленная страна. Состоялась встреча рабочей группы по вопросам гражданских пленных

Россия — медленная страна. Состоялась встреча рабочей группы по вопросам гражданских пленных - 18.08.2023 Украина.ру

Россия — медленная страна. Состоялась встреча рабочей группы по вопросам гражданских пленных

Тысячи людей на Украине попали в тюрьмы после начала СВО по обвинению в тяжелых преступлениях (коллаборационизм, госизмена, отрицание российской агрессии).

2023-08-18T03:28

2023-08-18T03:28

2023-08-18T03:28

репрессии на украине

украина

россия

обмен пленными

репрессии

пленные

эксклюзив

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Среди них не только оппозиционеры и люди, деятельно оказывавшие помощь России, но и те, кто продолжил выполнять свою работу на занятых, а потом оставленных Россией территориях, и те, кто попал под каток репрессий по ложному доносу или из-за мнений или связей с близкими в РФ, либо в рамках т.н. профилактических зачисток.На днях на площадке редакции Украина.ру прошла встреча координационного совета по вопросам содействия организации мониторинга и взаимного обмена гражданских пленных. Это первое отчетное мероприятие с момента конференции, на которой был поднят вопрос важности помощи нашим людям, оказавшимся сегодня в украинских тюрьмах. Участники встречи обсудили что сделано за прошедшее время, поделились планами на будущее. Безусловно, по каждому направлению дел еще очень много, и не обо всех предпринятых шагах на данном этапе можно говорить публично, но, главное, что процесс идет и в него вовлекается все большее количество неравнодушных людей. В отчетном заседании рабочей группы совета приняли участие исполнительный директор МИА "Россия Сегодня", член Совета по правам человека при Президенте России, бывший политзаключенный Кирилл Вышинский; депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов; председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер; руководство редакции мультимедийного издания "Украина.ру" — Искандер Хисамов и Захар Виноградов; журналист, правозащитник, украинский политзаключенный, признанный узником совести Павел Волков.Направления деятельности рабочей группы:- сбор базы данных по гражданским пленным (ГП) с целью содействия организации взаимного мониторинга и обмена, а также с целью привлечения внимания правозащитников в проблеме ГП в текущем конфликте;- информационная работа по публичным кейсам и по вопросам прав человека на Украине и в условиях текущего конфликта в целом, в том числе на зарубежную аудиторию;- содействие организации взаимного мониторинга ГП;- информационное и другое содействие в поиске пропавших без вести и лиц, похищенных представителями государства (в международном праве — "жертвы насильственных исчезновений");- привлечение внимания общества к важности спасения гражданских пленных;- содействие организации обменов.По всем этим направлениям идет работа. Составляются и сводятся в единую базу списки разных правозащитных организаций, идет информационная кампания, есть инициатива, в том числе от добровольцев, по помощи с переводами материалов на другие языки, ведется множество переговоров.Депутат Госдумы Кузнецов, по согласованию с украинским омбудсменом, инициировал взаимный мониторинг условий содержания пленных и продолжает работу в согласовании географически более широких проверок. Ведь это позволит получать взамен информацию о наших людях в украинских тюрьмах.Он рассказал о результатах встречи: "Встретились люди доброй воли, которые неравнодушны к тому, чтобы не бросать своих – которые остались там, которые доверились России, которые работали в гражданских администрациях, или помогали русской армии или имели пророссийскую позицию и за это пострадали. Некоторые из них погибли, кто-то лишен имущества, кто-то чести и достоинства, кто-то лишен здоровья и этих людей тысячи".Об итогах своей напряженной работы за прошедший месяц по вопросам гражданских пленных Кузнецов говорит критически: "Признаюсь честно, я недоволен результатами, как у меня прошли эти два месяца. Но, с другой стороны, я должен со смирением это воспринимать. Главное, что я делал это общался с разными ответственными большими начальниками и писал для них разные справки. Сейчас очередное переписывание, потому что мне сказали, что гуманизм — это хорошо, но пожалуйста, перечислите и другие аргументы – разумные, рациональные, которые соответствуют интересам Российской Федерации есть для того, чтобы начать взаимное освобождение гражданских пленных. То есть не всем это очевидно. Я отношусь к этому с пониманием, потому что моя работа как депутата достаточно простая – я получаю обращения граждан, имею свою личную позицию, отвечаю за себя и свою позицию. Мне очевидно, что нельзя бросать своих, я плачу, когда читаю эти истории из жизни или смотрю видеофиксацию наших детей, которые находятся в застенках за то, что они помогали России. В исполнительной власти люди несут ответственность, и они обязаны быть прагматичными и менее эмоциональными".Дмитрий Кузнецов инициировал опрос избирателей и привлек членов совета для проработки аргументации для лиц, принимающих решения:"Работа серьезная и нельзя ее затягивать, потому что на кону жизни наших людей и репутация Российской Федерации в глазах нас самих и в глазах людей на новых территориях и в глазах оставшихся пророссийских граждан внутри Украины. Я очень надеюсь, что наша исполнительная власть увидит и оценит все аргументы, которые мы с общественностью и с экспертами должны собрать и примет решение о начале систематического обмена"Журналист Павел Волков, занимающийся информационным направлением работы совета, прокомментировал: "К сожалению, придется констатировать, что обменов пока нет. Но никто, если честно, и не думал, что в столь короткий период после того, как будет заявлена инициатива об этом, что-то подобное состоится. Так быстро это увы не происходит. Тем не менее за это время было сделано уже немало, как публичного, так и непубличного — от обращений в различные органы, которые могут принимать решения, до работы в публичном пространстве, в том числе с нашими иностранными коллегами, которым обязательно нужно доносить информацию о политических репрессиях на Украине. Потому что есть некое нормализованное представление о том, что Украина — это молодая демократическая страна, которая борется сейчас за свою свободу. Возможно, где-то частично это и так, но вопрос демократии на Украине это в том числе вопрос того, как она относится к своим гражданам, у которых несколько иные взгляды. Считается, что сегодня никаких взглядов других нет. Оказывается, что это неправда, поскольку тысячи людей реально тысячи, это не преувеличение, находятся в тюрьмах именно из-за того, что они высказывали какие-то альтернативные официальным взгляды, идеи, мысли. Так конечно быть не должно"."Среди множества тем, поднятых СВО на Украине, тема политзаключенных стала одной из самых болезненных. Тысячи людей, знаменитых и безвестных, хорошо нам знакомых и тех, о ком мы никогда не слышали, оказались сегодня в украинских тюрьмах. Сейчас ситуация с политзаключенными намного хуже, чем в любой период с 2014 года", — считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер."О размахе политических репрессий говорит тот факт, что только в одном районном суде Харьковской области за пару месяцев вынесено более 50 обвинительных приговоров по политическим статьям", — уточняет Павел Волков.По оценкам некоторых экспертов, число политзаключенных на Украине может составлять от пятнадцати до двадцати тысяч.По словам Шеслер, отличие ситуации в том, что до начала СВО еще можно было найти независимых адвокатов, которые решались быть защитниками оппозиционеров, либо выйти на обмен через структуры омбудсменов ДНР и ЛНР. Сейчас уровень репрессий вырос многократно, а механизмов защиты и обмена практически не осталось.Лариса Шеслер говорит, что одна из самых подвергнутых репрессиям категорий на Украине – это украинские левые и, к сожалению, именно об этой политической составляющей репрессий очень мало известно в Европе, на Западе и в Латинской Америке. "Мы считаем, что левое движение во всем мире должно выступить в защиту украинских левых, поэтому так важно дать доносить туда информацию о преследованиях", — считает Лариса Шеслер."На Украине парализовано любое оппозиционное движение. На Западе создана картинка демократической свободной Украины, в которой расцветают все политические течения, кроме пророссийских. Но это категорически не так. На Украине приговаривают к заключениям за томик Ленина, за красное знамя — за "символы тоталитарного режима", за поддержку коммунистических взглядов. И вот об этом нужно знать тем, кто выступает за демократию на Украине" , — говорит Шеслер.Павел Волков говорит, что в России теоретически есть инициатива забрать этих людей, несмотря на то что часть из них являются гражданами Украины. Тем не менее, среди гражданских пленных есть и граждане России, как натуральные, с рождения, так и те, кто является гражданами по факту приобретения Россией новых территорий. То есть люди, которые имеют в украинских паспортах прописку в Запорожской, Херсонской областях, ЛНР или ДНР, даже не получив еще российский паспорт, согласно конституции РФ, являются гражданами России. "Для России это вопрос еще и помощи своим соотечественникам за рубежом, которых естественно нельзя бросать", — считает правозащитник.Исполнительный директор МИА "Россия Сегодня", член Совета по правам человека при Президенте России Кирилл Вышинский подчеркнул важность дальнейшего освещения проблемы гражданских пленных, в том числе на различных общественных площадках. По его мнению, это может помочь достучаться до лиц, принимающих решения.По поводу дальнейших планов Волков рассказал:"Работа ведется, планы намечены. Примерно через месяц мы проведем еще одну подобную встречу с выяснением всех обстоятельств проделанной работы. Сейчас хочется сказать тем людям, которые ждут освобождения и их родственникам, что надежда есть, ее нельзя терять. Все очень непросто. Россия – сложная страна в плане бюрократии, в плане раскачки. Это очень медленная страна. Но не думайте, что вас кто-то бросил на произвол судьбы. Работа идет"."По каждому направлению дел выше головы, однако любое движение начинается с первого шага", — говорит Шеслер. Она отметила, что сам факт нахождения в тюрьмах наших товарищей болью отдает в сердце и это боль каждого, кого связывают с Украиной тысячи нитей, родственных и дружеских связей, а также память о нашем общем прошлом и уверенность в общем будущем.

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Валерия Емельянова

Валерия Емельянова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Валерия Емельянова

украина, россия, обмен пленными, репрессии, пленные, эксклюзив