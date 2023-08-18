https://ukraina.ru/20230818/1048769384.html
В проблемах с мигрантами виноват безответственный бизнес. Члены СПЧ призвали отрегулировать законы
В проблемах с мигрантами виноват безответственный бизнес. Члены СПЧ призвали отрегулировать законы - 18.08.2023 Украина.ру
В проблемах с мигрантами виноват безответственный бизнес. Члены СПЧ призвали отрегулировать законы
16 августа в пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция "Развитие миграционного законодательства в РФ" при участии членов Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
2023-08-18T03:24
2023-08-18T03:24
2023-08-18T03:24
россия
мигранты
трудовые мигранты
средняя азия
закавказье
преступность
гражданство
бизнес
эксклюзив
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Бизнесу плевать на людей, ему нужна лишь прибыльСоветник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заметил, что в СССР была достигнута высокая однородность гражданского пространства несмотря на наличие в стране множества национальностей и религий."Это наше достижение", — заявил Фадеев.Но это достижение можно потерять, поскольку новые граждане России часто хотят иметь права, но забывают про обязанности. Например, получают паспорт, но не становятся на воинский учет."Наше предложение — синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет" — сказал Фадеев.Также, по его мнению, недопустима ситуация, когда в школы принимают детей, не знающих русский язык. По закону сегодня должны брать всех, но это вызывает множество конфликтов и плохо отражается на качестве учебы. Глава СПЧ предложил организовать для таких детей предварительное обучение в специальных центрах со специально подготовленными для этих целей преподавателями. Причем, если государство считает, что ему нужны мигранты, расходы на обучение не должны быть возложены на обучающихся — нужно это делать за государственный счет.Большая проблема в том, что рекрутинговая сеть — это бизнес, которому плевать на занятость российских граждан и которого интересует лишь прибыль."Сколько нужно мигрантов? Где анализ по зарплатам?" — задает вопрос глава СПЧ.Тем временем производительность труда в российском строительстве — сфере, где больше всего используется мигрантский труд, — в четыре раза ниже, чем в США и в 2 раза ниже, чем в Китае."Профессиональных рабочих при этом катастрофически не хватает, — сетует Фадеев. — Можно поднять производительность труда и уменьшить количество мигрантов, нужно создать российскую рекрутинговую систему, чтобы смоленский мужик мог поехать на стройку в Мариуполь".Еще один вопрос, поднятый Фадеевым, — т.н. резиновые квартиры. Единственный, на его взгляд, адекватный метод борьбы с этим явлением — следить за процессом регистрации и не позволять регистрироваться, если при этом на одного человека приходится меньше шести квадратных метров.Этнические криминальные анклавы связаны с бизнесомГлава Национального антикоррупционного комитета, председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов поддержал мысль о том, что стабильный многокультурный мир в РФ, культурно-этнический баланс — достижение СССР и большая ценность, которая после 1991 года находится под угрозой. Баланс, по мнению Кабанова, начал рушиться из-за бесконтрольного завоза мигрантов из Средней Азии и Закавказья. Он заявил, что 80% приезжает не как трудовые мигранты, а на постоянное место жительства, при этом имея русофобские настроения, которые растут в среднеазиатских республиках с конца 80-х гг. XX века из-за пропаганды национализма и действий западных спецслужб."Новые граждане — 80% приезжающих по программе переселения соотечественников — никакие не соотечественники, — утверждает Кабанов, — а жители Средней Азии, чаще всего Таджикистана, которые даже не знают русского языка. Это купленное гражданство. Они едут не на Родину, а туда, где лучше, служить в армию не идут, подпадают под влияние криминальных группировок, а потом называют репрессиями закрытие незаконных молельных домов. Я подчеркиваю, незаконных. Так рушится баланс".Интеграция, по словам спикера, — это признание российских культурных ценностей и традиций, а не адаптация, которая легко происходит через полукриминальные анклавы, где не нужно даже знать русского языка.12 мая подписан указ президента об изменениях в Концепцию нацполитики, которые касаются противодействия криминальному характеру этнических анклавов: экономические, социальные и силовые меры. Однако все еще нет юридического определения этнического анклава.Также Кабанов заявил, что подготовлен законопроект о контроле ответственности работодателей за нормальные условия жизни завезенных мигрантов, за уровень зарплаты и т.д., поскольку "миграционный контроль — не услуга, а функция, связанная с госбезопасностью"."В Москве все анклавы связаны с конкретным бизнесом и оттуда распространяются, — говорит Кабанов. — В РФ порядка 14 млн мигрантов из Средней Азии — 10% населения страны. Бизнес, приглашающий их, должен нести за них ответственность".Тем более, что, по словам члена СПЧ, 70% мигрантов не платят налоги, работодатели используют их, чтобы уходить от налогов, а те же застройщики часто даже не являются непосредственными работодателями — мигрантов нанимает агентство и они могут сегодня быть на одной стройке, а завтра на другой.В качестве примера успешного решения проблемы, Кабанов привел Калининградскую и Калужскую области, Республику Саха-Якутия и Кострому."В ряде регионов ввели запрет на работу мигрантов в сферах общественного транспорта, общепита, такси. Отрасли не встали, такси не остановились. Если применить этот опыт в Москве — то же ЖКХ и так работает плохо, хуже не будет", — заявил он.Вините бизнес, а не простых работяг-мигрантовЧлен СПЧ Марина Ахмедова говорит, что ни разу не слышала убедительных оснований, почему в России нужно столько мигрантов."Отвечают, что им можно меньше платить и предоставлять худшие условия жизни, — объясняет она. — И вот здесь мы как раз упираемся в права человека. Причем проблема уже переместилась и на новые территории. В Мариуполь застройщики заехали со своими бригадами, и местные жители не получили работу. Люди не понимают, почему так".Однако, по мнению Ахмедовой, тема мигрантов — не то, что целесообразно перегревать во время СВО, поскольку она идет встык с национальным вопросом. Средний российский обыватель часто не отличает мигрантов от граждан РФ из республик Северного Кавказа, а на националистическую повестку очень болезненно реагируют бойцы с Северного Кавказа в зоне СВО."Легче всего расколоть страну по национальному признаку. Зачем мы сами даем оружие в руки наших противников?" — задает вопрос Ахмедова.И самое главное, на чем она акцентировала внимание — на главной причине проблемы."Надо не забывать о том, кто этих мигрантов завез, кому это выгодно и кто создал такую ситуацию, — напоминает Марина Ахмедова. — Негатив должен быть в отношении бизнеса, а не простых работяг, которых он завозит в Россию из соседних стран".Воинский учет для беженцев из УкраиныВопрос о мигрантах из Украины участникам пресс-конференции задали журналисты издания "Украина.ру". Российский паспорт украинские беженцы сейчас могут получить довольно быстро — жители новых регионов совсем быстро, остальные медленнее, но тоже по упрощенной процедуре, а вот с военным билетом все гораздо хуже. Он необходим, чтобы устроиться на официальную работу, но при этом на его получение может уйти полгода и даже больше. В качестве примера привели увиденное своими глазами — мужчина из Бахмута, у которого сгорел дом почти со всеми документами, получил российский паспорт, а для постановки на военный учет у него требуют свидетельство о рождении, которого нет, предлагают написать запрос в украинский архив, что вообще за пределами добра и зла. И человек уходит в неизвестность, а жить ему не на что. Были случаи, когда беженцев отправляли оформляться в военкоматы подконтрольных Украине городов, поскольку в паспорте стоит прописка именно в этих населенных пунктах.Кирилл Кабанов обещал поставить вопрос с военным учетом в Министерстве обороны и пойти по пути, например, подтверждения со стороны физических лиц, если у человека нет всех необходимых документов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Павел Волков
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Павел Волков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Павел Волков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
россия, мигранты, трудовые мигранты, средняя азия, закавказье, преступность, гражданство, бизнес, эксклюзив
Бизнесу плевать на людей, ему нужна лишь прибыль
Советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заметил, что в СССР была достигнута высокая однородность гражданского пространства несмотря на наличие в стране множества национальностей и религий.
"Это наше достижение", — заявил Фадеев.
Но это достижение можно потерять, поскольку новые граждане России часто хотят иметь права, но забывают про обязанности. Например, получают паспорт, но не становятся на воинский учет.
"Наше предложение — синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет" — сказал Фадеев.
Также, по его мнению, недопустима ситуация, когда в школы принимают детей, не знающих русский язык. По закону сегодня должны брать всех, но это вызывает множество конфликтов и плохо отражается на качестве учебы. Глава СПЧ предложил организовать для таких детей предварительное обучение в специальных центрах со специально подготовленными для этих целей преподавателями. Причем, если государство считает, что ему нужны мигранты, расходы на обучение не должны быть возложены на обучающихся — нужно это делать за государственный счет.
Большая проблема в том, что рекрутинговая сеть — это бизнес, которому плевать на занятость российских граждан и которого интересует лишь прибыль.
"Сколько нужно мигрантов? Где анализ по зарплатам?" — задает вопрос глава СПЧ.
Тем временем производительность труда в российском строительстве — сфере, где больше всего используется мигрантский труд, — в четыре раза ниже, чем в США и в 2 раза ниже, чем в Китае.
"Профессиональных рабочих при этом катастрофически не хватает, — сетует Фадеев. — Можно поднять производительность труда и уменьшить количество мигрантов, нужно создать российскую рекрутинговую систему, чтобы смоленский мужик мог поехать на стройку в Мариуполь".
Еще один вопрос, поднятый Фадеевым, — т.н. резиновые квартиры. Единственный, на его взгляд, адекватный метод борьбы с этим явлением — следить за процессом регистрации и не позволять регистрироваться, если при этом на одного человека приходится меньше шести квадратных метров.
Этнические криминальные анклавы связаны с бизнесом
Глава Национального антикоррупционного комитета, председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов поддержал мысль о том, что стабильный многокультурный мир в РФ, культурно-этнический баланс — достижение СССР и большая ценность, которая после 1991 года находится под угрозой. Баланс, по мнению Кабанова, начал рушиться из-за бесконтрольного завоза мигрантов из Средней Азии и Закавказья. Он заявил, что 80% приезжает не как трудовые мигранты, а на постоянное место жительства, при этом имея русофобские настроения, которые растут в среднеазиатских республиках с конца 80-х гг. XX века из-за пропаганды национализма и действий западных спецслужб.
"Новые граждане — 80% приезжающих по программе переселения соотечественников — никакие не соотечественники, — утверждает Кабанов, — а жители Средней Азии, чаще всего Таджикистана, которые даже не знают русского языка. Это купленное гражданство. Они едут не на Родину, а туда, где лучше, служить в армию не идут, подпадают под влияние криминальных группировок, а потом называют репрессиями закрытие незаконных молельных домов. Я подчеркиваю, незаконных. Так рушится баланс".
Интеграция, по словам спикера, — это признание российских культурных ценностей и традиций, а не адаптация, которая легко происходит через полукриминальные анклавы, где не нужно даже знать русского языка.
12 мая подписан указ президента об изменениях в Концепцию нацполитики, которые касаются противодействия криминальному характеру этнических анклавов: экономические, социальные и силовые меры. Однако все еще нет юридического определения этнического анклава.
Также Кабанов заявил, что подготовлен законопроект о контроле ответственности работодателей за нормальные условия жизни завезенных мигрантов, за уровень зарплаты и т.д., поскольку "миграционный контроль — не услуга, а функция, связанная с госбезопасностью".
"В Москве все анклавы связаны с конкретным бизнесом и оттуда распространяются, — говорит Кабанов. — В РФ порядка 14 млн мигрантов из Средней Азии — 10% населения страны. Бизнес, приглашающий их, должен нести за них ответственность".
Тем более, что, по словам члена СПЧ, 70% мигрантов не платят налоги, работодатели используют их, чтобы уходить от налогов, а те же застройщики часто даже не являются непосредственными работодателями — мигрантов нанимает агентство и они могут сегодня быть на одной стройке, а завтра на другой.
В качестве примера успешного решения проблемы, Кабанов привел Калининградскую и Калужскую области, Республику Саха-Якутия и Кострому.
"В ряде регионов ввели запрет на работу мигрантов в сферах общественного транспорта, общепита, такси. Отрасли не встали, такси не остановились. Если применить этот опыт в Москве — то же ЖКХ и так работает плохо, хуже не будет", — заявил он.
Вините бизнес, а не простых работяг-мигрантов
Член СПЧ Марина Ахмедова говорит, что ни разу не слышала убедительных оснований, почему в России нужно столько мигрантов.
"Отвечают, что им можно меньше платить и предоставлять худшие условия жизни, — объясняет она. — И вот здесь мы как раз упираемся в права человека. Причем проблема уже переместилась и на новые территории. В Мариуполь застройщики заехали со своими бригадами, и местные жители не получили работу. Люди не понимают, почему так".
Однако, по мнению Ахмедовой, тема мигрантов — не то, что целесообразно перегревать во время СВО, поскольку она идет встык с национальным вопросом. Средний российский обыватель часто не отличает мигрантов от граждан РФ из республик Северного Кавказа, а на националистическую повестку очень болезненно реагируют бойцы с Северного Кавказа в зоне СВО.
"Легче всего расколоть страну по национальному признаку. Зачем мы сами даем оружие в руки наших противников?" — задает вопрос Ахмедова.
И самое главное, на чем она акцентировала внимание — на главной причине проблемы.
"Надо не забывать о том, кто этих мигрантов завез, кому это выгодно и кто создал такую ситуацию, — напоминает Марина Ахмедова. — Негатив должен быть в отношении бизнеса, а не простых работяг, которых он завозит в Россию из соседних стран".
Воинский учет для беженцев из Украины
Вопрос о мигрантах из Украины участникам пресс-конференции задали журналисты издания "Украина.ру". Российский паспорт украинские беженцы сейчас могут получить довольно быстро — жители новых регионов совсем быстро, остальные медленнее, но тоже по упрощенной процедуре, а вот с военным билетом все гораздо хуже.
Он необходим, чтобы устроиться на официальную работу, но при этом на его получение может уйти полгода и даже больше. В качестве примера привели увиденное своими глазами — мужчина из Бахмута, у которого сгорел дом почти со всеми документами, получил российский паспорт, а для постановки на военный учет у него требуют свидетельство о рождении, которого нет, предлагают написать запрос в украинский архив, что вообще за пределами добра и зла. И человек уходит в неизвестность, а жить ему не на что.
Были случаи, когда беженцев отправляли оформляться в военкоматы подконтрольных Украине городов, поскольку в паспорте стоит прописка именно в этих населенных пунктах.
Кирилл Кабанов обещал поставить вопрос с военным учетом в Министерстве обороны и пойти по пути, например, подтверждения со стороны физических лиц, если у человека нет всех необходимых документов.