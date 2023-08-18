В проблемах с мигрантами виноват безответственный бизнес. Члены СПЧ призвали отрегулировать законы - 18.08.2023 Украина.ру
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В проблемах с мигрантами виноват безответственный бизнес. Члены СПЧ призвали отрегулировать законы
В проблемах с мигрантами виноват безответственный бизнес. Члены СПЧ призвали отрегулировать законы - 18.08.2023 Украина.ру
В проблемах с мигрантами виноват безответственный бизнес. Члены СПЧ призвали отрегулировать законы
16 августа в пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция "Развитие миграционного законодательства в РФ" при участии членов Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
2023-08-18T03:24
2023-08-18T03:24
россия
мигранты
трудовые мигранты
средняя азия
закавказье
преступность
гражданство
бизнес
эксклюзив
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Бизнесу плевать на людей, ему нужна лишь прибыльСоветник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заметил, что в СССР была достигнута высокая однородность гражданского пространства несмотря на наличие в стране множества национальностей и религий."Это наше достижение", — заявил Фадеев.Но это достижение можно потерять, поскольку новые граждане России часто хотят иметь права, но забывают про обязанности. Например, получают паспорт, но не становятся на воинский учет."Наше предложение — синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет" — сказал Фадеев.Также, по его мнению, недопустима ситуация, когда в школы принимают детей, не знающих русский язык. По закону сегодня должны брать всех, но это вызывает множество конфликтов и плохо отражается на качестве учебы. Глава СПЧ предложил организовать для таких детей предварительное обучение в специальных центрах со специально подготовленными для этих целей преподавателями. Причем, если государство считает, что ему нужны мигранты, расходы на обучение не должны быть возложены на обучающихся — нужно это делать за государственный счет.Большая проблема в том, что рекрутинговая сеть — это бизнес, которому плевать на занятость российских граждан и которого интересует лишь прибыль."Сколько нужно мигрантов? Где анализ по зарплатам?" — задает вопрос глава СПЧ.Тем временем производительность труда в российском строительстве — сфере, где больше всего используется мигрантский труд, — в четыре раза ниже, чем в США и в 2 раза ниже, чем в Китае."Профессиональных рабочих при этом катастрофически не хватает, — сетует Фадеев. — Можно поднять производительность труда и уменьшить количество мигрантов, нужно создать российскую рекрутинговую систему, чтобы смоленский мужик мог поехать на стройку в Мариуполь".Еще один вопрос, поднятый Фадеевым, — т.н. резиновые квартиры. Единственный, на его взгляд, адекватный метод борьбы с этим явлением — следить за процессом регистрации и не позволять регистрироваться, если при этом на одного человека приходится меньше шести квадратных метров.Этнические криминальные анклавы связаны с бизнесомГлава Национального антикоррупционного комитета, председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов поддержал мысль о том, что стабильный многокультурный мир в РФ, культурно-этнический баланс — достижение СССР и большая ценность, которая после 1991 года находится под угрозой. Баланс, по мнению Кабанова, начал рушиться из-за бесконтрольного завоза мигрантов из Средней Азии и Закавказья. Он заявил, что 80% приезжает не как трудовые мигранты, а на постоянное место жительства, при этом имея русофобские настроения, которые растут в среднеазиатских республиках с конца 80-х гг. XX века из-за пропаганды национализма и действий западных спецслужб."Новые граждане — 80% приезжающих по программе переселения соотечественников — никакие не соотечественники, — утверждает Кабанов, — а жители Средней Азии, чаще всего Таджикистана, которые даже не знают русского языка. Это купленное гражданство. Они едут не на Родину, а туда, где лучше, служить в армию не идут, подпадают под влияние криминальных группировок, а потом называют репрессиями закрытие незаконных молельных домов. Я подчеркиваю, незаконных. Так рушится баланс".Интеграция, по словам спикера, — это признание российских культурных ценностей и традиций, а не адаптация, которая легко происходит через полукриминальные анклавы, где не нужно даже знать русского языка.12 мая подписан указ президента об изменениях в Концепцию нацполитики, которые касаются противодействия криминальному характеру этнических анклавов: экономические, социальные и силовые меры. Однако все еще нет юридического определения этнического анклава.Также Кабанов заявил, что подготовлен законопроект о контроле ответственности работодателей за нормальные условия жизни завезенных мигрантов, за уровень зарплаты и т.д., поскольку "миграционный контроль — не услуга, а функция, связанная с госбезопасностью"."В Москве все анклавы связаны с конкретным бизнесом и оттуда распространяются, — говорит Кабанов. — В РФ порядка 14 млн мигрантов из Средней Азии — 10% населения страны. Бизнес, приглашающий их, должен нести за них ответственность".Тем более, что, по словам члена СПЧ, 70% мигрантов не платят налоги, работодатели используют их, чтобы уходить от налогов, а те же застройщики часто даже не являются непосредственными работодателями — мигрантов нанимает агентство и они могут сегодня быть на одной стройке, а завтра на другой.В качестве примера успешного решения проблемы, Кабанов привел Калининградскую и Калужскую области, Республику Саха-Якутия и Кострому."В ряде регионов ввели запрет на работу мигрантов в сферах общественного транспорта, общепита, такси. Отрасли не встали, такси не остановились. Если применить этот опыт в Москве — то же ЖКХ и так работает плохо, хуже не будет", — заявил он.Вините бизнес, а не простых работяг-мигрантовЧлен СПЧ Марина Ахмедова говорит, что ни разу не слышала убедительных оснований, почему в России нужно столько мигрантов."Отвечают, что им можно меньше платить и предоставлять худшие условия жизни, — объясняет она. — И вот здесь мы как раз упираемся в права человека. Причем проблема уже переместилась и на новые территории. В Мариуполь застройщики заехали со своими бригадами, и местные жители не получили работу. Люди не понимают, почему так".Однако, по мнению Ахмедовой, тема мигрантов — не то, что целесообразно перегревать во время СВО, поскольку она идет встык с национальным вопросом. Средний российский обыватель часто не отличает мигрантов от граждан РФ из республик Северного Кавказа, а на националистическую повестку очень болезненно реагируют бойцы с Северного Кавказа в зоне СВО."Легче всего расколоть страну по национальному признаку. Зачем мы сами даем оружие в руки наших противников?" — задает вопрос Ахмедова.И самое главное, на чем она акцентировала внимание — на главной причине проблемы."Надо не забывать о том, кто этих мигрантов завез, кому это выгодно и кто создал такую ситуацию, — напоминает Марина Ахмедова. — Негатив должен быть в отношении бизнеса, а не простых работяг, которых он завозит в Россию из соседних стран".Воинский учет для беженцев из УкраиныВопрос о мигрантах из Украины участникам пресс-конференции задали журналисты издания "Украина.ру". Российский паспорт украинские беженцы сейчас могут получить довольно быстро — жители новых регионов совсем быстро, остальные медленнее, но тоже по упрощенной процедуре, а вот с военным билетом все гораздо хуже. Он необходим, чтобы устроиться на официальную работу, но при этом на его получение может уйти полгода и даже больше. В качестве примера привели увиденное своими глазами — мужчина из Бахмута, у которого сгорел дом почти со всеми документами, получил российский паспорт, а для постановки на военный учет у него требуют свидетельство о рождении, которого нет, предлагают написать запрос в украинский архив, что вообще за пределами добра и зла. И человек уходит в неизвестность, а жить ему не на что. Были случаи, когда беженцев отправляли оформляться в военкоматы подконтрольных Украине городов, поскольку в паспорте стоит прописка именно в этих населенных пунктах.Кирилл Кабанов обещал поставить вопрос с военным учетом в Министерстве обороны и пойти по пути, например, подтверждения со стороны физических лиц, если у человека нет всех необходимых документов.
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Павел Волков
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Павел Волков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, мигранты, трудовые мигранты, средняя азия, закавказье, преступность, гражданство, бизнес, эксклюзив
Россия, мигранты, трудовые мигранты, Средняя Азия, Закавказье, Преступность, гражданство, бизнес, Эксклюзив

В проблемах с мигрантами виноват безответственный бизнес. Члены СПЧ призвали отрегулировать законы

03:24 18.08.2023
 
© Валерия ЕмельяноваМиграционный кризис
Миграционный кризис
© Валерия Емельянова
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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16 августа в пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция "Развитие миграционного законодательства в РФ" при участии членов Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Бизнесу плевать на людей, ему нужна лишь прибыль
Советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заметил, что в СССР была достигнута высокая однородность гражданского пространства несмотря на наличие в стране множества национальностей и религий.
"Это наше достижение", — заявил Фадеев.
Но это достижение можно потерять, поскольку новые граждане России часто хотят иметь права, но забывают про обязанности. Например, получают паспорт, но не становятся на воинский учет.
"Наше предложение — синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет" — сказал Фадеев.
Также, по его мнению, недопустима ситуация, когда в школы принимают детей, не знающих русский язык. По закону сегодня должны брать всех, но это вызывает множество конфликтов и плохо отражается на качестве учебы. Глава СПЧ предложил организовать для таких детей предварительное обучение в специальных центрах со специально подготовленными для этих целей преподавателями. Причем, если государство считает, что ему нужны мигранты, расходы на обучение не должны быть возложены на обучающихся — нужно это делать за государственный счет.
Большая проблема в том, что рекрутинговая сеть — это бизнес, которому плевать на занятость российских граждан и которого интересует лишь прибыль.
"Сколько нужно мигрантов? Где анализ по зарплатам?" — задает вопрос глава СПЧ.
Тем временем производительность труда в российском строительстве — сфере, где больше всего используется мигрантский труд, — в четыре раза ниже, чем в США и в 2 раза ниже, чем в Китае.
"Профессиональных рабочих при этом катастрофически не хватает, — сетует Фадеев. — Можно поднять производительность труда и уменьшить количество мигрантов, нужно создать российскую рекрутинговую систему, чтобы смоленский мужик мог поехать на стройку в Мариуполь".
Еще один вопрос, поднятый Фадеевым, — т.н. резиновые квартиры. Единственный, на его взгляд, адекватный метод борьбы с этим явлением — следить за процессом регистрации и не позволять регистрироваться, если при этом на одного человека приходится меньше шести квадратных метров.
Этнические криминальные анклавы связаны с бизнесом
Глава Национального антикоррупционного комитета, председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов поддержал мысль о том, что стабильный многокультурный мир в РФ, культурно-этнический баланс — достижение СССР и большая ценность, которая после 1991 года находится под угрозой. Баланс, по мнению Кабанова, начал рушиться из-за бесконтрольного завоза мигрантов из Средней Азии и Закавказья. Он заявил, что 80% приезжает не как трудовые мигранты, а на постоянное место жительства, при этом имея русофобские настроения, которые растут в среднеазиатских республиках с конца 80-х гг. XX века из-за пропаганды национализма и действий западных спецслужб.
"Новые граждане — 80% приезжающих по программе переселения соотечественников — никакие не соотечественники, — утверждает Кабанов, — а жители Средней Азии, чаще всего Таджикистана, которые даже не знают русского языка. Это купленное гражданство. Они едут не на Родину, а туда, где лучше, служить в армию не идут, подпадают под влияние криминальных группировок, а потом называют репрессиями закрытие незаконных молельных домов. Я подчеркиваю, незаконных. Так рушится баланс".
Интеграция, по словам спикера, — это признание российских культурных ценностей и традиций, а не адаптация, которая легко происходит через полукриминальные анклавы, где не нужно даже знать русского языка.
12 мая подписан указ президента об изменениях в Концепцию нацполитики, которые касаются противодействия криминальному характеру этнических анклавов: экономические, социальные и силовые меры. Однако все еще нет юридического определения этнического анклава.
Также Кабанов заявил, что подготовлен законопроект о контроле ответственности работодателей за нормальные условия жизни завезенных мигрантов, за уровень зарплаты и т.д., поскольку "миграционный контроль — не услуга, а функция, связанная с госбезопасностью".
"В Москве все анклавы связаны с конкретным бизнесом и оттуда распространяются, — говорит Кабанов. — В РФ порядка 14 млн мигрантов из Средней Азии — 10% населения страны. Бизнес, приглашающий их, должен нести за них ответственность".
Тем более, что, по словам члена СПЧ, 70% мигрантов не платят налоги, работодатели используют их, чтобы уходить от налогов, а те же застройщики часто даже не являются непосредственными работодателями — мигрантов нанимает агентство и они могут сегодня быть на одной стройке, а завтра на другой.
В качестве примера успешного решения проблемы, Кабанов привел Калининградскую и Калужскую области, Республику Саха-Якутия и Кострому.
"В ряде регионов ввели запрет на работу мигрантов в сферах общественного транспорта, общепита, такси. Отрасли не встали, такси не остановились. Если применить этот опыт в Москве — то же ЖКХ и так работает плохо, хуже не будет", — заявил он.
Вините бизнес, а не простых работяг-мигрантов
Член СПЧ Марина Ахмедова говорит, что ни разу не слышала убедительных оснований, почему в России нужно столько мигрантов.
"Отвечают, что им можно меньше платить и предоставлять худшие условия жизни, — объясняет она. — И вот здесь мы как раз упираемся в права человека. Причем проблема уже переместилась и на новые территории. В Мариуполь застройщики заехали со своими бригадами, и местные жители не получили работу. Люди не понимают, почему так".
Однако, по мнению Ахмедовой, тема мигрантов — не то, что целесообразно перегревать во время СВО, поскольку она идет встык с национальным вопросом. Средний российский обыватель часто не отличает мигрантов от граждан РФ из республик Северного Кавказа, а на националистическую повестку очень болезненно реагируют бойцы с Северного Кавказа в зоне СВО.
"Легче всего расколоть страну по национальному признаку. Зачем мы сами даем оружие в руки наших противников?" — задает вопрос Ахмедова.
И самое главное, на чем она акцентировала внимание — на главной причине проблемы.
"Надо не забывать о том, кто этих мигрантов завез, кому это выгодно и кто создал такую ситуацию, — напоминает Марина Ахмедова. — Негатив должен быть в отношении бизнеса, а не простых работяг, которых он завозит в Россию из соседних стран".
Воинский учет для беженцев из Украины
Вопрос о мигрантах из Украины участникам пресс-конференции задали журналисты издания "Украина.ру". Российский паспорт украинские беженцы сейчас могут получить довольно быстро — жители новых регионов совсем быстро, остальные медленнее, но тоже по упрощенной процедуре, а вот с военным билетом все гораздо хуже.
Он необходим, чтобы устроиться на официальную работу, но при этом на его получение может уйти полгода и даже больше. В качестве примера привели увиденное своими глазами — мужчина из Бахмута, у которого сгорел дом почти со всеми документами, получил российский паспорт, а для постановки на военный учет у него требуют свидетельство о рождении, которого нет, предлагают написать запрос в украинский архив, что вообще за пределами добра и зла. И человек уходит в неизвестность, а жить ему не на что.
Были случаи, когда беженцев отправляли оформляться в военкоматы подконтрольных Украине городов, поскольку в паспорте стоит прописка именно в этих населенных пунктах.
Кирилл Кабанов обещал поставить вопрос с военным учетом в Министерстве обороны и пойти по пути, например, подтверждения со стороны физических лиц, если у человека нет всех необходимых документов.
 
Россиямигрантытрудовые мигрантыСредняя АзияЗакавказьеПреступностьгражданствобизнесЭксклюзив
 
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