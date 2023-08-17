https://ukraina.ru/20230817/1048758328.html

Для будущего трибунала. Вышла книга Максима Григорьева "Украинские преступления против человечности"

Для будущего трибунала. Вышла книга Максима Григорьева "Украинские преступления против человечности" - 17.08.2023 Украина.ру

Для будущего трибунала. Вышла книга Максима Григорьева "Украинские преступления против человечности"

16 августа в пресс-центре "Россия сегодня" состоялась презентация книги члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева "Украинские преступления против человечности (2022-2023)"

2023-08-17T15:36

2023-08-17T15:36

2023-08-17T15:36

репрессии на украине

украина

военные преступления

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Издание, подготовленное при поддержке Общественной палаты РФ, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, основано на более чем 600 свидетельствах преступлений, собранных Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских вооруженных сил и их пособников."Мы опросили пострадавших и свидетелей в зоне боевых действий и зафиксировали более 600 преступлений: убийства детей, минирование жилых районов, обстрелы гражданских объектов, пытки и многое другое", — рассказал Максим Григорьев.По его словам, все материалы уже переданы в Следственный комитет, а книга будет переведена на английский язык и представлена на площадке ООН."Книга, — отметила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, — свидетельствует о реальных фактах грубого, масштабного, беспрецедентного нарушения прав человека. В ней системно представлена масштабность ужаса неонацизма на Украине, с которым мой аппарат и я сталкиваемся каждый день".Москалькова заявила, что получены доказательства использования украинскими вооруженными силами гражданских в качестве живого щита, воспрепятствования эвакуации женщин и детей из зоны боевых действий, оборудования огневых позиций в жилых помещениях, пыток пленных. Она считает, что работа Максима Григорьева настолько пронзительна, что должна разбудить сердца тех, кто не верит в неонацизм."Я рассказала об этом представителям МККК, и они попросили книгу для изучения", — подытожила Москалькова.Исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников Александр Удальцов рассказал, как и почему фонд профинансировал выход книги Григорьева. По словам Удальцова, его организацию внесли в 11-й пакет санкций ЕС якобы за поддержку политики, создающей угрозу территориальной целостности и независимости Украины.Основой для будущего трибунала назвал книгу заместитель руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Сергей Футо."Книга особенно ценна тем, что в ней собрано 456 живых свидетельств и показания тех, кто попал в плен — лица, имена, данные людей", — сказал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский.Он зачитал несколько фрагментов из книги, в том числе свидетельства о том, как украинский снаряд "Точка-У" с надписью "самое лучшее — детям" прилетел в центр Мариуполя. Вышинский отметил, что книга является наглядным доказательством, того, что с 2014 года ВСУ борются не с сепаратистами, а с русским населением Донбасса."Это большой эмоциональной силы тексты, их надо читать вслух", — охарактеризовал книгу Григорьева Вышинский.Среди вопросов из зала важным был вопрос от издания "Украина.ру" касательно упомянутых в книге гражданских, которых похитили и посадили в тюрьму на Украине за выражение альтернативных официальному мнений или за предполагаемое содействие российской армии. Процесс обсуждения вопроса обмена гражданских пленных пришел к тому, что понимание важности у государства есть, но нет ни законной юридической процедуры, ни ответственного органа и решаться вопрос если и будет, то только на самом верху."Можно ли организовать обсуждение в Общественной палате, чтобы привлечь внимание тех, кто этот вопрос может решить?" — поинтересовались журналисты "Украина.ру"."Это действительно очень большая проблема", — согласился председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.Он привел пример 29-летнего парня, лаборанта из херсонского ВУЗа, который в то время, когда Херсон был подконтролен России, в своем учреждении проводил эксперименты, просто работал и не занимался никакой политикой, но после захода в Херсон ВСУ осенью прошлого года его кинули в застенки СБУ по обвинению в госизмене."Только за то, что он получал зарплату в рублях, российскую зарплату", — сказал Рогов.Также он напомнил о 5-летнем приговоре для пожилого инсулинозависимого митрополита Ионафана, большой величине в церковной музыке, автора всемирно известной Чернобыльской литургии. На компьютере митрополита якобы нашли макеты пророссийских листовок, которые он собирался распечатать и распространять, а в материалах следствия указано, что данные листовки появились на жестком диске компьютера через несколько дней после задержания."Это наша моральная ответственность. В России и на уровне гражданского общества, и на уровне чиновников не раз делали массу громких заявлений о том, что там наши люди, поэтому мы должны нести за них ответственность и бороться за их освобождение. Мы должны активнее заниматься судьбой тех, кто нас поддерживает, кто нам симпатизирует. И здесь не надо смотреть, что они граждане Украины. Они по умолчанию должны нами восприниматься как граждане России, особенно те, кто активно занимался организацией мирной жизни на освобожденных территориях и был схвачен СБУ после оставления этих территорий российской армией", — заявил Рогов.Он пригласил журналистов издания "Украина.ру" в рамках координационного совета при Общественной палате принять участие в выработке рекомендаций по вопросу обмена гражданских пленных, которые можно будет донести до властей.Кирилл Вышинский также отметил, что тема важная, тем более что немалое число гражданских, которые находятся в застенках Украины, успели стать гражданами России не просто по факту присоединения новых территорий, но и юридически — они получили паспорта."Я с удовольствием подключусь к этой работе, — заявил Вышинский. — Может быть мы не можем принять принципиального решения, это вне нашей компетенции, но привлечь к этому внимание, напомнить об этом и все время говорить, что механизм обмена необходим, о том, что эти люди точно не заслуживают сидеть в тюрьме, мы точно можем".Также на презентации книги Максима Григорьева "Украинские преступления против человечности (2022-2023)" выступили председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян и член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, военные преступления, донбасс, спч, оон, эксклюзив