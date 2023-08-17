Подробности с фронта: ВС РФ уничтожили эшелон ВСУ и другие цели - 17.08.2023 Украина.ру
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Подробности с фронта: ВС РФ уничтожили эшелон ВСУ и другие цели
Подробности с фронта: ВС РФ уничтожили эшелон ВСУ и другие цели - 17.08.2023 Украина.ру
Подробности с фронта: ВС РФ уничтожили эшелон ВСУ и другие цели
На станции Межевая в Днепропетровской области ракетным ударом уничтожен эшелон ВСУ с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ. Об этом говорится в ежедневной сводке ведомства
2023-08-17T14:12
2023-08-17T14:21
новости
вс рф
фронт
уничтожение
всу
днепропетровск
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"На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами", - отмечается в сообщении российского Минобороны.Также в сводке говорится о том, что за последние сутки российские военные поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады украинской армии и склад боеприпасов.По информации российского оборонного ведомства, потери ВСУ за прошедшие сутки превысили цифру в 750 человек. Так, на Донецком направлении противник потерял до 310 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубицу Д-20.На Запорожском направлении ВС РФ отразили атаку противника, в результате чего Киев потерял до 195 военнослужащих, четыре бронетранспортера Stryker, две БМП, американское артиллерийское орудие М777 и британское FH-7.На Краснолиманском направлении группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки отразила атаку ВСУ в районе Кузьмино, уничтожив до 55 военнослужащих ВСУ и восемь единиц техники.Еще до 30-ти солдат три автомобиля и гаубицу украинские войска потеряли на Херсонском направлении.
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новости, вс рф, фронт, уничтожение, всу, днепропетровск
Новости, ВС РФ, фронт, уничтожение, ВСУ, Днепропетровск

Подробности с фронта: ВС РФ уничтожили эшелон ВСУ и другие цели

14:12 17.08.2023 (обновлено: 14:21 17.08.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота 200 мотострелковой бригады Южной группы войск под Соледаром
Работа 200 мотострелковой бригады Южной группы войск под Соледаром - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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На станции Межевая в Днепропетровской области ракетным ударом уничтожен эшелон ВСУ с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ. Об этом говорится в ежедневной сводке ведомства
"На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами", - отмечается в сообщении российского Минобороны.
Также в сводке говорится о том, что за последние сутки российские военные поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады украинской армии и склад боеприпасов.

"В районах населенных пунктов Ласточкино Донецкой Народной Республики и Ивановское Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - также отмечается в сообщении.

По информации российского оборонного ведомства, потери ВСУ за прошедшие сутки превысили цифру в 750 человек. Так, на Донецком направлении противник потерял до 310 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубицу Д-20.
На Запорожском направлении ВС РФ отразили атаку противника, в результате чего Киев потерял до 195 военнослужащих, четыре бронетранспортера Stryker, две БМП, американское артиллерийское орудие М777 и британское FH-7.
"На южнодонецком направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области, Старомайорское и Ровнополь Донецкой народной республики. Потери противника составили более 175 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"", - сообщили в российском Минобороны.
На Краснолиманском направлении группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки отразила атаку ВСУ в районе Кузьмино, уничтожив до 55 военнослужащих ВСУ и восемь единиц техники.
Еще до 30-ти солдат три автомобиля и гаубицу украинские войска потеряли на Херсонском направлении.
 
НовостиВС РФфронтуничтожениеВСУДнепропетровск
 
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