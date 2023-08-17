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Подробности с фронта: ВС РФ уничтожили эшелон ВСУ и другие цели

Подробности с фронта: ВС РФ уничтожили эшелон ВСУ и другие цели - 17.08.2023 Украина.ру

Подробности с фронта: ВС РФ уничтожили эшелон ВСУ и другие цели

На станции Межевая в Днепропетровской области ракетным ударом уничтожен эшелон ВСУ с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ. Об этом говорится в ежедневной сводке ведомства

2023-08-17T14:12

2023-08-17T14:12

2023-08-17T14:21

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"На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами", - отмечается в сообщении российского Минобороны.Также в сводке говорится о том, что за последние сутки российские военные поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады украинской армии и склад боеприпасов.По информации российского оборонного ведомства, потери ВСУ за прошедшие сутки превысили цифру в 750 человек. Так, на Донецком направлении противник потерял до 310 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубицу Д-20.На Запорожском направлении ВС РФ отразили атаку противника, в результате чего Киев потерял до 195 военнослужащих, четыре бронетранспортера Stryker, две БМП, американское артиллерийское орудие М777 и британское FH-7.На Краснолиманском направлении группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки отразила атаку ВСУ в районе Кузьмино, уничтожив до 55 военнослужащих ВСУ и восемь единиц техники.Еще до 30-ти солдат три автомобиля и гаубицу украинские войска потеряли на Херсонском направлении.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, фронт, уничтожение, всу, днепропетровск