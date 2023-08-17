https://ukraina.ru/20230817/1048746334.html
Немцы заминируют Купянское направление — Марочко
Немцы заминируют Купянское направление — Марочко - 17.08.2023 Украина.ру
Немцы заминируют Купянское направление — Марочко
Украинское силовики на Купянском направлении получили большую партию различных боеприпасов, в том числе немецкие мины, которые будут устанавливать специалисты из Германии. Об этом 17 августа сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
2023-08-17T08:41
2023-08-17T08:41
2023-08-17T08:41
мины
немцы
украина
новости
зарубежье
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"На склады боеприпасов, расположенные в районе населенного пункта Купянск, прибыла большая партия БК к различным видам вооружения, в том числе поступили мины DM-22 производства Германии", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Он добавил, что для работ по их установке будут привлекать немецких специалистов.PARM 2 (DM-22) - немецкая противотанковая мина направленного действия. Может поражать военную технику на расстоянии от пяти до 100 метров. Зарубежные СМИ со ссылкой на источники сообщали о поставках таких мин украинской армии в минувшем году.
https://ukraina.ru/20230809/1048581664.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мины, немцы, украина, новости, зарубежье
мины, немцы, Украина, Новости, Зарубежье
Немцы заминируют Купянское направление — Марочко
Украинское силовики на Купянском направлении получили большую партию различных боеприпасов, в том числе немецкие мины, которые будут устанавливать специалисты из Германии. Об этом 17 августа сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
"На склады боеприпасов, расположенные в районе населенного пункта Купянск, прибыла большая партия БК к различным видам вооружения, в том числе поступили мины DM-22 производства Германии", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он добавил, что для работ по их установке будут привлекать немецких специалистов.
"По предварительной информации, военнослужащие имеют прямое отношение к бундесверу, но по документам они проходят как сотрудники частной компании, занимающейся разминированием", - объяснил он.
PARM 2 (DM-22) - немецкая противотанковая мина направленного действия. Может поражать военную технику на расстоянии от пяти до 100 метров.
Зарубежные СМИ со ссылкой на источники сообщали о поставках таких мин украинской армии в минувшем году.