Немцы заминируют Купянское направление — Марочко - 17.08.2023 Украина.ру
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Немцы заминируют Купянское направление — Марочко
Немцы заминируют Купянское направление — Марочко - 17.08.2023 Украина.ру
Немцы заминируют Купянское направление — Марочко
Украинское силовики на Купянском направлении получили большую партию различных боеприпасов, в том числе немецкие мины, которые будут устанавливать специалисты из Германии. Об этом 17 августа сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
2023-08-17T08:41
2023-08-17T08:41
мины
немцы
украина
новости
зарубежье
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"На склады боеприпасов, расположенные в районе населенного пункта Купянск, прибыла большая партия БК к различным видам вооружения, в том числе поступили мины DM-22 производства Германии", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Он добавил, что для работ по их установке будут привлекать немецких специалистов.PARM 2 (DM-22) - немецкая противотанковая мина направленного действия. Может поражать военную технику на расстоянии от пяти до 100 метров. Зарубежные СМИ со ссылкой на источники сообщали о поставках таких мин украинской армии в минувшем году.
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мины, немцы, украина, новости, зарубежье
мины, немцы, Украина, Новости, Зарубежье

Немцы заминируют Купянское направление — Марочко

08:41 17.08.2023
 
© vk.com / Андрей МарочкоАндрей Марочко
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© vk.com / Андрей Марочко
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Украинское силовики на Купянском направлении получили большую партию различных боеприпасов, в том числе немецкие мины, которые будут устанавливать специалисты из Германии. Об этом 17 августа сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
"На склады боеприпасов, расположенные в районе населенного пункта Купянск, прибыла большая партия БК к различным видам вооружения, в том числе поступили мины DM-22 производства Германии", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он добавил, что для работ по их установке будут привлекать немецких специалистов.

"По предварительной информации, военнослужащие имеют прямое отношение к бундесверу, но по документам они проходят как сотрудники частной компании, занимающейся разминированием", - объяснил он.

PARM 2 (DM-22) - немецкая противотанковая мина направленного действия. Может поражать военную технику на расстоянии от пяти до 100 метров.
Зарубежные СМИ со ссылкой на источники сообщали о поставках таких мин украинской армии в минувшем году.
9 августа, 13:10
Мины в море руками отгоняют: в Одессе откроют пляжиВласти Одессы объявили об открытии городских пляжей с четверга, 10 августа. Однако оказалось, что местные жители все лето пользовались этим местом отдыха, а во время купания "отгоняют мины руками". Об этом написало издание КР.ua
 
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