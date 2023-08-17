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Немцы заминируют Купянское направление — Марочко

Немцы заминируют Купянское направление — Марочко - 17.08.2023 Украина.ру

Немцы заминируют Купянское направление — Марочко

Украинское силовики на Купянском направлении получили большую партию различных боеприпасов, в том числе немецкие мины, которые будут устанавливать специалисты из Германии. Об этом 17 августа сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости

2023-08-17T08:41

2023-08-17T08:41

2023-08-17T08:41

мины

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"На склады боеприпасов, расположенные в районе населенного пункта Купянск, прибыла большая партия БК к различным видам вооружения, в том числе поступили мины DM-22 производства Германии", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Он добавил, что для работ по их установке будут привлекать немецких специалистов.PARM 2 (DM-22) - немецкая противотанковая мина направленного действия. Может поражать военную технику на расстоянии от пяти до 100 метров. Зарубежные СМИ со ссылкой на источники сообщали о поставках таких мин украинской армии в минувшем году.

https://ukraina.ru/20230809/1048581664.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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мины, немцы, украина, новости, зарубежье