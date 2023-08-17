https://ukraina.ru/20230817/1048746151.html

Киев не получит истребители F-16 в этом году - ВВС Украины

Киев не получит истребители F-16 в этом году - ВВС Украины - 17.08.2023 Украина.ру

Киев не получит истребители F-16 в этом году - ВВС Украины

Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат 16 августа в эфире телемарафона заявил, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16, чтобы защитить воздушное пространство

2023-08-17T08:28

2023-08-17T08:28

2023-08-17T08:28

f-16

истребители

новости

украина

россия

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/58/1034215896_0:362:3843:2523_1920x0_80_0_0_6b105b1ef4a4c47390c52dbf88755f0b.jpg

"Безусловно, к сожалению, уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении осени и этой зимой, На этот самолет были большие надежды, что он действительно мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракетных и дроновых (атак - ред.) России", - сказал Игнат.Он добавил, что украинские летчики в ближайшее время будут проходить обучение, поскольку "вопрос сдвинулся с места". При этом Игнат подчеркнул, что нужно усиливать средства защиты от атак беспилотников, кроме того, по его мнению, Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны.Россия выступает против накачивания Украины оружием со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что это не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20230811/1048625920.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

f-16, истребители, новости, украина, россия, беспилотники