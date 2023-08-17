https://ukraina.ru/20230817/1048746151.html
Киев не получит истребители F-16 в этом году - ВВС Украины
Киев не получит истребители F-16 в этом году - ВВС Украины - 17.08.2023 Украина.ру
Киев не получит истребители F-16 в этом году - ВВС Украины
Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат 16 августа в эфире телемарафона заявил, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16, чтобы защитить воздушное пространство
2023-08-17T08:28
2023-08-17T08:28
2023-08-17T08:28
f-16
истребители
новости
украина
россия
беспилотники
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"Безусловно, к сожалению, уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении осени и этой зимой, На этот самолет были большие надежды, что он действительно мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракетных и дроновых (атак - ред.) России", - сказал Игнат.Он добавил, что украинские летчики в ближайшее время будут проходить обучение, поскольку "вопрос сдвинулся с места". При этом Игнат подчеркнул, что нужно усиливать средства защиты от атак беспилотников, кроме того, по его мнению, Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны.Россия выступает против накачивания Украины оружием со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что это не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ukraina.ru/20230811/1048625920.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
f-16, истребители, новости, украина, россия, беспилотники
F-16, истребители, Новости, Украина, Россия, беспилотники
Киев не получит истребители F-16 в этом году - ВВС Украины
Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат 16 августа в эфире телемарафона заявил, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16, чтобы защитить воздушное пространство
"Безусловно, к сожалению, уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении осени и этой зимой, На этот самолет были большие надежды, что он действительно мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракетных и дроновых (атак - ред.) России", - сказал Игнат.
Он добавил, что украинские летчики в ближайшее время будут проходить обучение, поскольку "вопрос сдвинулся с места". При этом Игнат подчеркнул, что нужно усиливать средства защиты от атак беспилотников, кроме того, по его мнению, Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны.
Россия выступает против накачивания Украины оружием со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что это не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.