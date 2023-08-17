Военный эксперт объяснил, как Украина использует "живой щит", чтобы обеспечить живучесть ПВО - 17.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как Украина использует "живой щит", чтобы обеспечить живучесть ПВО
Военный эксперт объяснил, как Украина использует "живой щит", чтобы обеспечить живучесть ПВО - 17.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Украина использует "живой щит", чтобы обеспечить живучесть ПВО
Украинское ПВО размещается под прикрытием жилых объектов, чтобы ВС РФ не смогли уничтожать пусковые установки и станции наведения ракет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-08-17T06:45
2023-08-17T06:45
новости
пво
украина
одесса
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
мирные жители
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Украина наглядно продемонстрировала "возможности" своих систем ПВО, "поразив" торговый центр в Одессе. При этом в Киеве попытались представить это как атаку России на гражданский объект, рассказал Кнутов.Это связано с тем, что украинское ПВО размещается под прикрытием жилых объектов, чтобы российские войска не уничтожали пусковые установки и станции наведения ракет. Используется живой щит, чтобы обеспечить живучесть систем ПВО, отметил эксперт.Вокруг Одессы украинские войска развернули систему ПВО. Есть данные, что российские войска нанесли удар по американскому комплексу "Пэтриот", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230814/1048670413.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, пво, украина, одесса, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), мирные жители
Новости, ПВО, Украина, Одесса, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), мирные жители

Военный эксперт объяснил, как Украина использует "живой щит", чтобы обеспечить живучесть ПВО

06:45 17.08.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Украинское ПВО размещается под прикрытием жилых объектов, чтобы ВС РФ не смогли уничтожать пусковые установки и станции наведения ракет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Украина наглядно продемонстрировала "возможности" своих систем ПВО, "поразив" торговый центр в Одессе. При этом в Киеве попытались представить это как атаку России на гражданский объект, рассказал Кнутов.
"Есть видео, на котором украинская ракета стартовала, поразила какую-то цель, боевая часть сработала, а в двигателе осталось достаточно топлива. Почти вся ракета за исключением носовой части упала на торговый центр. Такие истории происходят часто", - подчеркнул эксперт.
Это связано с тем, что украинское ПВО размещается под прикрытием жилых объектов, чтобы российские войска не уничтожали пусковые установки и станции наведения ракет. Используется живой щит, чтобы обеспечить живучесть систем ПВО, отметил эксперт.
Вокруг Одессы украинские войска развернули систему ПВО. Есть данные, что российские войска нанесли удар по американскому комплексу "Пэтриот", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
14 августа, 13:33
Алексей Фененко о том, почему США критически важно не пустить Россию в Одессу, Днепропетровск и Полтаву
 
НовостиПВОУкраинаОдессаПэтриот (зенитный ракетный комплекс )мирные жители
 
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