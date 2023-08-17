https://ukraina.ru/20230817/1048695139.html
Военный эксперт объяснил, как Украина использует "живой щит", чтобы обеспечить живучесть ПВО
Военный эксперт объяснил, как Украина использует "живой щит", чтобы обеспечить живучесть ПВО - 17.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Украина использует "живой щит", чтобы обеспечить живучесть ПВО
Украинское ПВО размещается под прикрытием жилых объектов, чтобы ВС РФ не смогли уничтожать пусковые установки и станции наведения ракет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-08-17T06:45
2023-08-17T06:45
2023-08-17T06:45
новости
пво
украина
одесса
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
мирные жители
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Украина наглядно продемонстрировала "возможности" своих систем ПВО, "поразив" торговый центр в Одессе. При этом в Киеве попытались представить это как атаку России на гражданский объект, рассказал Кнутов.Это связано с тем, что украинское ПВО размещается под прикрытием жилых объектов, чтобы российские войска не уничтожали пусковые установки и станции наведения ракет. Используется живой щит, чтобы обеспечить живучесть систем ПВО, отметил эксперт.Вокруг Одессы украинские войска развернули систему ПВО. Есть данные, что российские войска нанесли удар по американскому комплексу "Пэтриот", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230814/1048670413.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пво, украина, одесса, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), мирные жители
Военный эксперт объяснил, как Украина использует "живой щит", чтобы обеспечить живучесть ПВО
Украинское ПВО размещается под прикрытием жилых объектов, чтобы ВС РФ не смогли уничтожать пусковые установки и станции наведения ракет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Украина наглядно продемонстрировала "возможности" своих систем ПВО, "поразив" торговый центр в Одессе. При этом в Киеве попытались представить это как атаку России на гражданский объект, рассказал Кнутов.
"Есть видео, на котором украинская ракета стартовала, поразила какую-то цель, боевая часть сработала, а в двигателе осталось достаточно топлива. Почти вся ракета за исключением носовой части упала на торговый центр. Такие истории происходят часто", - подчеркнул эксперт.
Это связано с тем, что украинское ПВО размещается под прикрытием жилых объектов, чтобы российские войска не уничтожали пусковые установки и станции наведения ракет. Используется живой щит, чтобы обеспечить живучесть систем ПВО, отметил эксперт.
Вокруг Одессы украинские войска развернули систему ПВО. Есть данные, что российские войска нанесли удар по американскому комплексу "Пэтриот", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь