https://ukraina.ru/20230816/1048735213.html

"Могут поселить афонских монахов". Что происходит с Киево-Печерской лаврой

"Могут поселить афонских монахов". Что происходит с Киево-Печерской лаврой - 16.08.2023 Украина.ру

"Могут поселить афонских монахов". Что происходит с Киево-Печерской лаврой

С каждым днем тучи над Украинской православной церковью сгущаются всё сильнее. По сути, власти пытаются полностью разгромить её – и уничтожить как юридически... Украина.ру, 16.08.2023

2023-08-16T17:13

2023-08-16T17:13

2023-08-16T17:14

упц мп

пцу

офис президента

митрополит онуфрий

варфоломей (патриарх варфоломей)

киево-печерская лавра

эксклюзив

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С каждым днем тучи над Украинской православной церковью сгущаются всё сильнее. По сути, власти пытаются полностью разгромить её – и уничтожить как юридически организованную религиозную структуру.Власти Украины, видя в УПЦ "пятую колонну" Москвы, хотят её либо запретить, либо тем или иным способом подчинить ПЦУ, созданной при непосредственном участии Вашингтона и константинопольского патриарха Варфоломея.В рамках этой кампании украинские власти фактически отобрали главную святыню Православия на Украине – Киево-Печерскую лавру. Монахи оттуда почти все выселены – небольшое количество временно остаются в лавре, но ненадолго. Митрополит Онуфрий, предстоятель УПЦ, в Лавре уже не бывает. Он сейчас живет в Феофании под Киевом. Митрополит Павел, наместник лавры, на днях перенес операцию на сердце – ему вставили стент. Власти давят на клириков с тем, чтобы те перешли в ПЦУ. Киевская семинария поддалась давлению: преподаватели и студенты перешли в структуру Варфоломея.В связи с выселением монахов Киево-Печерской Лавры возникает естественный вопрос: что будет с самой лаврой? Украинские власти поселят в ней монахов ПЦУ?Собеседник издания Украина.ру, близкий к руководству УПЦ МП, скептически относится к подобной возможности."Вы что, шутите? У ПЦУ нет монахов – или почти нет. Некем будет "заполнять" кельи. Скорее всего, все передадут Варфоломею. И в таком случае, видимо, заселят афонскими монахами. На Афоне ведь много монастырей, где есть монахи-украинцы. Не знаю сколько их всего, но они есть. Вот им и могут предложить переехать в Киев.Тут другое дело, что сам Афон в плане поддержки украинских раскольников не совсем един: кто-то поддерживает в украинском вопросе Варфоломея, кто-то нет. Поэтому украинские монахи перед тем, как принять решение, соглашаться на переезд в Киев или нет, будут учитывать то, как к такому решению отнесутся афонские авторитеты и братия того или иного афонского монастыря, в котором он живет. Тут все сложно. Поэтому очень трудно сказать, какое количество афонских монахов приедет – если приедут.Также надо учитывать и фактор прихожан. Ты можешь быть трижды украинским патриотом, но в то же время быть прихожанином Московского патриархата. Многие верующие в Лавру ходят десятилетиями: кто-то сюда впервые пришел сам, кого-то привела мама или бабушка. Киево-Печерская лавра для них – это целый мир, их родной мир. У каждого тут свой духовный наставник, монахи постоянным прихожанам давно стали отцами и братьями, общение тут домашнее, почти родственное. А теперь в один день – раз, и привычный мир исчез из этих стен.Вы что думаете, привычного монаха можно вот так взять и заменить на афонского монаха? Нет, конечно. Прихожане уйдут из лавры вместе с ее насельниками. Будет, как при СССР, – катакомбная церковь. Вот, чего добился Зеленский с Варфоломеем", – обозначил нам расклады вокруг Лавры источник нашего издания.При этом никто ни из церковных архиереев, ни из активных мирян призывать к гражданскому неповиновению или к акциям протеста не будет. Это слишком опасно."Если бы это было мирное время, да, под стенами лавры уже стоял бы миллион верующих, а сейчас этого нельзя сделать: война. Просто теперь за это либо посадят в тюрьму, либо еще хуже – провокаторы начнут стрелять в толпу. Вы же понимаете: последствия непредсказуемы", - печально констатирует наш источник.Второй собеседник издания Украина.ру, также близкий к руководству УПЦ, сообщил: есть вероятность, что УПЦ может через какое-то время войти в состав ПЦУ на правах автономии."Три недели назад, 27-28 июля, Верховная Рада должна была проголосовать постановление о запрете УПЦ. У нас на руках даже был проект постановления. Но этот вопрос так и не был поставлен на голосование. Почему? Офис Зеленского обратился к Онуфрию с "компромиссным" предложением – войти в ПЦУ на правах автономии. Вроде как Онуфрий и его близкое окружение склоняются к такому решению. В общем, на митрополита Офис сильно давит. Произойдет этот или нет, трудно сказать", – рассказал нашему изданию источник.Пока ситуация с УПЦ находится в подвешенном состоянии. Офис Зеленского понимает, что просто так "проглотить" каноническую церковь нельзя – можно нарваться либо на международный скандал, либо верующие все-таки решатся на стихийный протест.

https://ukraina.ru/20230414/1045316504.html

https://ukraina.ru/20230815/1048686791.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Александр Чаленко

упц мп, пцу, офис президента, митрополит онуфрий, варфоломей (патриарх варфоломей), киево-печерская лавра, эксклюзив