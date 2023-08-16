ВСУ бросили на убой под Запорожьем элитных штурмовиков из личного резерва Зеленского - Рогов - 16.08.2023 Украина.ру
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ВСУ бросили на убой под Запорожьем элитных штурмовиков из личного резерва Зеленского - Рогов
ВСУ бросили на убой под Запорожьем элитных штурмовиков из личного резерва Зеленского - Рогов - 16.08.2023 Украина.ру
ВСУ бросили на убой под Запорожьем элитных штурмовиков из личного резерва Зеленского - Рогов
Элитные части из 82-й десантно-штурмовой бригады 10-го армейского корпуса ВСУ вступили в бой под Работино Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов
2023-08-16T14:05
2023-08-16T14:05
новости
владимир рогов
всу
запорожье
штурмовик
крым
юрий кнутов
великобритания
владимир зеленский
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По словам военных экспертов, это подразделение считается личным резервом президента Украины Владимира Зеленского и имеет на вооружении лучшие образцы военной техники НАТО.Причина ввода в бой элитных штурмовиков – провал стратегии украинского наступления в Запорожской области, считает Рогов. А 10-й армейский корпус по замыслу командования ВСУ должен был провести зачистку Крыма.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, утверждать сейчас, что наступление ВСУ забуксовало неправильно.Еще дней десять назад Украина еще располагала шестью бригадами, которые еще не вступали в бой. Не надо забывать о бригадах, которые обучаются в Великобритании и других странах. Идет постоянный процесс подготовки украинских солдат по натовским стандартам.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, владимир рогов, всу, запорожье, штурмовик, крым, юрий кнутов, великобритания, владимир зеленский
Новости, Владимир Рогов, ВСУ, Запорожье, штурмовик, Крым, Юрий Кнутов, Великобритания, Владимир Зеленский

ВСУ бросили на убой под Запорожьем элитных штурмовиков из личного резерва Зеленского - Рогов

14:05 16.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 47 ОМБр "Маґура"бойцы 47-й омбр ВСУ
бойцы 47-й омбр ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 47 ОМБр "Маґура"
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Элитные части из 82-й десантно-штурмовой бригады 10-го армейского корпуса ВСУ вступили в бой под Работино Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов
По словам военных экспертов, это подразделение считается личным резервом президента Украины Владимира Зеленского и имеет на вооружении лучшие образцы военной техники НАТО.
Причина ввода в бой элитных штурмовиков – провал стратегии украинского наступления в Запорожской области, считает Рогов. А 10-й армейский корпус по замыслу командования ВСУ должен был провести зачистку Крыма.
"Но они не то что до Крыма не дошли, а разбиваются о первую линию обороны в Запорожской области", - сказал политик.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, утверждать сейчас, что наступление ВСУ забуксовало неправильно.
Еще дней десять назад Украина еще располагала шестью бригадами, которые еще не вступали в бой. Не надо забывать о бригадах, которые обучаются в Великобритании и других странах. Идет постоянный процесс подготовки украинских солдат по натовским стандартам.
С-200 на параде в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
14:00
Эксперт рассказал, как "ракетный голод" заставил Украину бить по России старыми системами ПВОВ ожидании поставок ракет ATACMS Украина приняла решение использовать в качестве средства поражения ракеты комплекса С-200. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиВладимир РоговВСУЗапорожьештурмовикКрымЮрий КнутовВеликобританияВладимир Зеленский
 
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