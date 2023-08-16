https://ukraina.ru/20230816/1048727942.html
ВСУ бросили на убой под Запорожьем элитных штурмовиков из личного резерва Зеленского - Рогов
ВСУ бросили на убой под Запорожьем элитных штурмовиков из личного резерва Зеленского - Рогов - 16.08.2023 Украина.ру
ВСУ бросили на убой под Запорожьем элитных штурмовиков из личного резерва Зеленского - Рогов
Элитные части из 82-й десантно-штурмовой бригады 10-го армейского корпуса ВСУ вступили в бой под Работино Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов
2023-08-16T14:05
2023-08-16T14:05
2023-08-16T14:05
новости
владимир рогов
всу
запорожье
штурмовик
крым
юрий кнутов
великобритания
владимир зеленский
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По словам военных экспертов, это подразделение считается личным резервом президента Украины Владимира Зеленского и имеет на вооружении лучшие образцы военной техники НАТО.Причина ввода в бой элитных штурмовиков – провал стратегии украинского наступления в Запорожской области, считает Рогов. А 10-й армейский корпус по замыслу командования ВСУ должен был провести зачистку Крыма.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, утверждать сейчас, что наступление ВСУ забуксовало неправильно.Еще дней десять назад Украина еще располагала шестью бригадами, которые еще не вступали в бой. Не надо забывать о бригадах, которые обучаются в Великобритании и других странах. Идет постоянный процесс подготовки украинских солдат по натовским стандартам.
https://ukraina.ru/20230816/1048693501.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир рогов, всу, запорожье, штурмовик, крым, юрий кнутов, великобритания, владимир зеленский
Новости, Владимир Рогов, ВСУ, Запорожье, штурмовик, Крым, Юрий Кнутов, Великобритания, Владимир Зеленский
ВСУ бросили на убой под Запорожьем элитных штурмовиков из личного резерва Зеленского - Рогов
Элитные части из 82-й десантно-штурмовой бригады 10-го армейского корпуса ВСУ вступили в бой под Работино Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов
По словам военных экспертов, это подразделение считается личным резервом президента Украины Владимира Зеленского и имеет на вооружении лучшие образцы военной техники НАТО.
Причина ввода в бой элитных штурмовиков – провал стратегии украинского наступления в Запорожской области, считает Рогов. А 10-й армейский корпус по замыслу командования ВСУ должен был провести зачистку Крыма.
"Но они не то что до Крыма не дошли, а разбиваются о первую линию обороны в Запорожской области", - сказал политик.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, утверждать сейчас, что наступление ВСУ забуксовало неправильно.
Еще дней десять назад Украина еще располагала шестью бригадами, которые еще не вступали в бой. Не надо забывать о бригадах, которые обучаются в Великобритании и других странах. Идет постоянный процесс подготовки украинских солдат по натовским стандартам.