https://ukraina.ru/20230816/1048727942.html

ВСУ бросили на убой под Запорожьем элитных штурмовиков из личного резерва Зеленского - Рогов

ВСУ бросили на убой под Запорожьем элитных штурмовиков из личного резерва Зеленского - Рогов - 16.08.2023 Украина.ру

ВСУ бросили на убой под Запорожьем элитных штурмовиков из личного резерва Зеленского - Рогов

Элитные части из 82-й десантно-штурмовой бригады 10-го армейского корпуса ВСУ вступили в бой под Работино Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов

2023-08-16T14:05

2023-08-16T14:05

2023-08-16T14:05

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владимир рогов

всу

запорожье

штурмовик

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юрий кнутов

великобритания

владимир зеленский

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По словам военных экспертов, это подразделение считается личным резервом президента Украины Владимира Зеленского и имеет на вооружении лучшие образцы военной техники НАТО.Причина ввода в бой элитных штурмовиков – провал стратегии украинского наступления в Запорожской области, считает Рогов. А 10-й армейский корпус по замыслу командования ВСУ должен был провести зачистку Крыма.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, утверждать сейчас, что наступление ВСУ забуксовало неправильно.Еще дней десять назад Украина еще располагала шестью бригадами, которые еще не вступали в бой. Не надо забывать о бригадах, которые обучаются в Великобритании и других странах. Идет постоянный процесс подготовки украинских солдат по натовским стандартам.

https://ukraina.ru/20230816/1048693501.html

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новости, владимир рогов, всу, запорожье, штурмовик, крым, юрий кнутов, великобритания, владимир зеленский