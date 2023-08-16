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Историк моды Васильев: всем уехавшим артистам потом в России поставят памятники

Историк моды Васильев: всем уехавшим артистам потом в России поставят памятники - 16.08.2023 Украина.ру

Историк моды Васильев: всем уехавшим артистам потом в России поставят памятники

Через 40-50 лет артистов-русофобов, которые сейчас покинули страну, признают героями и даже удостоят памятников. Такое заявление в беседе с экс-журналисткой "Эхо Москвы"* Ксенией Лариной 16 августа сделал бывший телеведущий и историк моды Александр Васильев

2023-08-16T14:59

2023-08-16T14:59

2023-08-16T14:59

новости

александр васильев

мода

артисты

памятник

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По его мнению, те, кто сейчас критикует беглых артистов, ошибается. Однако со временем, уверен Васильев, ситуация изменится, как изменилась в постсоветские времена."Смешно!!", "Его могила будет ветхой и неухоженной где-то в лесу Европы", "Готовятся к земле, это правильно", "Ага, а еще замаринуют их продукты жизнедеятельности и будут в банках продавать", "Никого обратно не пустим! Парни с СВО не дадут!", "Какой лютый бред!", "То есть прогноз, что они все умрут на чужбине. Хороший прогноз!", "Чувак явно не швейной иголкой укололся", - отреагировали пользователи.*-СМИ, признанное в РФ иноагентом.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр васильев, мода, артисты, памятник