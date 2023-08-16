Историк моды Васильев: всем уехавшим артистам потом в России поставят памятники - 16.08.2023 Украина.ру
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Историк моды Васильев: всем уехавшим артистам потом в России поставят памятники
Историк моды Васильев: всем уехавшим артистам потом в России поставят памятники - 16.08.2023 Украина.ру
Историк моды Васильев: всем уехавшим артистам потом в России поставят памятники
Через 40-50 лет артистов-русофобов, которые сейчас покинули страну, признают героями и даже удостоят памятников. Такое заявление в беседе с экс-журналисткой "Эхо Москвы"* Ксенией Лариной 16 августа сделал бывший телеведущий и историк моды Александр Васильев
2023-08-16T14:59
2023-08-16T14:59
новости
александр васильев
мода
артисты
памятник
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По его мнению, те, кто сейчас критикует беглых артистов, ошибается. Однако со временем, уверен Васильев, ситуация изменится, как изменилась в постсоветские времена."Смешно!!", "Его могила будет ветхой и неухоженной где-то в лесу Европы", "Готовятся к земле, это правильно", "Ага, а еще замаринуют их продукты жизнедеятельности и будут в банках продавать", "Никого обратно не пустим! Парни с СВО не дадут!", "Какой лютый бред!", "То есть прогноз, что они все умрут на чужбине. Хороший прогноз!", "Чувак явно не швейной иголкой укололся", - отреагировали пользователи.*-СМИ, признанное в РФ иноагентом.
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новости, александр васильев, мода, артисты, памятник
Новости, Александр Васильев, мода, артисты, памятник

Историк моды Васильев: всем уехавшим артистам потом в России поставят памятники

14:59 16.08.2023
 
© Александр Васильев/ИнстаграмАлександр Васильев
Александр Васильев
© Александр Васильев/Инстаграм
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Через 40-50 лет артистов-русофобов, которые сейчас покинули страну, признают героями и даже удостоят памятников. Такое заявление в беседе с экс-журналисткой "Эхо Москвы"* Ксенией Лариной 16 августа сделал бывший телеведущий и историк моды Александр Васильев
По его мнению, те, кто сейчас критикует беглых артистов, ошибается. Однако со временем, уверен Васильев, ситуация изменится, как изменилась в постсоветские времена.
"Ольга Бакланова, Шаляпин, наш великий Михаил Чехов, великая Анна Павлова… Когда они были эмигрантами, их все гнобили, проклинали. Потом прошло время и им - выставки, мемориалы, почетные доски. Пройдет все это. Возможно, через 40 или 50 лет всем уехавшим поставят памятник и доску на дом, где они жили. Их могилу, если она будет, не дай Бог, в Европе, перенесут на Новодевичье или Троекуровское кладбище. Мы же все любим говорить: "Мы тогда ошибались". Может прекратить ошибаться сейчас?", - заявил Васильев.
"Смешно!!", "Его могила будет ветхой и неухоженной где-то в лесу Европы", "Готовятся к земле, это правильно", "Ага, а еще замаринуют их продукты жизнедеятельности и будут в банках продавать", "Никого обратно не пустим! Парни с СВО не дадут!", "Какой лютый бред!", "То есть прогноз, что они все умрут на чужбине. Хороший прогноз!", "Чувак явно не швейной иголкой укололся", - отреагировали пользователи.
*-СМИ, признанное в РФ иноагентом.
 
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