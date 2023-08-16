https://ukraina.ru/20230816/1048710201.html

"А за что воевать?" В Киеве озабочены ростом пацифистских настроений

"А за что воевать?" В Киеве озабочены ростом пацифистских настроений - 16.08.2023 Украина.ру

"А за что воевать?" В Киеве озабочены ростом пацифистских настроений

Для продолжения боевых действий ради попыток достижения заявленных целей киевскому режиму необходимо буде снова и снова проводить мобилизацию, но в обществе нет полной поддержки идеи продолжения конфликта, люди видят, что не все в равной степени несут его тяготы

2023-08-16T10:47

2023-08-16T10:47

2023-08-16T12:42

украина

эксклюзив

руслан бортник

вадим карасев

всу

война

россия

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Вероятно, сложившуюся ситуацию видят и западные хозяева Киева, оценивающие шансы на успехи или, скорее, на грядущие поражения ВСУ. Поэтому кукловоды просчитывают различные варианты заморозки конфликта.Украинский политолог Вадим Карасев напоминает, что, например, о «корейском сценарии» для Украины западные СМИ начали писать еще прошлым летом, а сейчас снова поднимают эту тему. По словам политолога, на этот сценарий пока не согласны ни Россия, ни Украина. Кроме того, утраченные киевским режимом территории не будут ведь какой-то «другой Украиной», они уже в составе РФ.По всей видимости, эти публикации говорят о том, что идет поиск, как и чем заканчивать конфликт. Поэтому такие сценарии будут множиться, считает Карасев. Он добавил: тем более что никакого чуда при контрнаступлении ВСУ не произошло, военная ситуация заходит в тупик.Нет быстрой победы, но есть много жертв, а для продолжения борьбы за Крым и Донбасс потребуется новая мобилизация, не все этого хотят, новые волны мобилизации проводить будет гораздо труднее.«Почему? Потому что цель где-то так как бы в Крыму — это далеко, тем более не совсем реалистично. Главное, что Киев отстояли, в Киеве вот сейчас вполне нормальная мирная жизнь, работают кафе и рестораны...» — сказал Карасев в интервью каналу ITON-TV.Он продолжил: и люди спрашивают себя, зачем идти воевать и рисковать жизнью — потому что действительно, количество жертв, о которых стали писать, — это «достаточно большие цифры». Мобилизационный дух падает.Кроме того, подчеркнул эксперт, «если дальше воевать, то это должно быть солидарным действием», но пока основные тяготы минуют правящий класс и выпадают на простых людей, которые видят при этом коррупционные деяния тех же военкомов и т. д.«И тогда возникает вопрос: а за что воевать?» — сказал политолог, добавив, что, возможно, увольнение всех военкомов и реформа территориальных центров комплектования армии исправит ситуацию, «и тогда в общество вернется этот консенсус относительно того, как дальше вести войну и осуществлять успешно наступление».Но пока до такого консенсуса далеко.«Не совсем приятный факт, но война становится все менее популярной. Скажу вот так — мягко, можно сказать и жестче. Это, конечно, тревожный звонок», — сказал Карасев. Он добавил, что, к тому же, непонятно, какая будет зима. А тот факт, что многие хотят уехать, многие вывозят детей — не хотят отдавать в армию, не хотят отдавать их на фронт». Все это и говорит о том, что «нет вот этой общности для ведения войны», считает эксперт.Как отмечает телеграм-канал «ЗеРада», заявление Зеленского об увольнении всех областных военкомов — это антикризисная кампания Офиса президента, где вынуждены реагировать на провальную социологию — по данным канала, ранее «77,6 процента украинцев указали, что президент несет прямую ответственность за коррупцию в военных администрациях, правительстве».Рост антимобилизационных настроений в стране замечают и радикально настроенные деятели. Так, львовский националист Юрий Михальчишин высказал в эфире телеканала НТА опасения, что такие настроения «будут использованы российскими спецслужбами для кристаллизации поддержки в разных регионах Украины».По мнению националиста, «будут разогреваться пацифистские настроения», в общем, «готовится немалой силы удар с тыла в спину фронту на таком антимобилизационном векторе».Каковы умонастроения в стране сейчас, можно только предполагать, социология сейчас может показывать что угодно, но верить результатам не стоит — «никто правды не скажет», считает украинский военный эксперт Олег Стариков.Однако, по его мнению, высказанном на ютуб-канале «Дикий LIVE», факты коррупции все видят. И потому партия власти, то есть партия Зеленского, когда она пойдет на выборы, то «просто ошалеет от того, как их рейтинг упадет».По мнению Старикова, как «Укроборонпром» сожрал рейтинг Порошенко, так теперь Минобороны сожрет рейтинг «Слуги народа». А ситуация, связанная с экономикой войны, с финансами войны, очень тяжелая, подчеркнул эксперт.Он добавил, что в мире сейчас есть лишь несколько стран, армии которых в состоянии воевать, По мнению Старикова, это США, Россия, Украина и Турция — «в определенных моментах». И надо задать себе такой вопрос: вот заканчивается война, у Украины самая сильная армия в Европе — «как к нам Европа будет относиться?» По этой-то причине Европа и помогает Украине «со скрипом», полагает эксперт.Что до США, то там основной вопрос — это вопрос о контроле за использованием вооружений и денег, выделяемых Киеву. Но помогать все равно будут, вот сейчас украинские госслужащие получают зарплату за счет этих американских средств, поведал Стариков. И предположил, что война может быть и долгой.Но что будет при продолжении войны — перестанут работать гарантии, считает политолог Руслан Бортник.«При продолжении войны нет гарантий того, что Россия не распадется. Нет. Россия может распасться. При продолжении войны нет гарантий того, что Россия не сможет оккупировать всю территорию Украины. Риски такие есть, понимаете?» — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту.Бортник добавил, что только исходя из нынешнего баланса, если сейчас остановится, то можно будет сказать, что «украинская государственность сохранилась, Россия, скорее всего, тоже уцелела». Но в будущем — как все обернется? Эта неопределенность и подталкивает стороны — Запад и Россию — к переговорам, отметил эксперт.Что дальше? По мнению политолога, украинским политикам не нужно мыслить только границами, границы — это вообще «вопрос третьестепенный». Речь идет о переделе геополитических и геоэкономических сфер влияния, тут нужно думать на много шагов вперед. Если не расширить горизонт мышления, продолжил Бортник, то не Украина будет играть в геополитической игре, но ею будут играть.

https://ukraina.ru/20230815/1048687746.html

https://ukraina.ru/20230811/1048619669.html

https://ukraina.ru/20230810/1048603207.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, эксклюзив, руслан бортник, вадим карасев, всу, война, россия