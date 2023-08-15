https://ukraina.ru/20230815/1048701782.html

Город запугали. В Харькове проходит жесткая мобилизация

Город запугали. В Харькове проходит жесткая мобилизация - 15.08.2023 Украина.ру

Город запугали. В Харькове проходит жесткая мобилизация

Ситуация в Харьковской области для ВСУ с каждым днем все ухудшается, что признают ведущие западные издания. В 53 населенных пунктах области была объявлена принудительная эвакуация

2023-08-15T15:53

2023-08-15T15:53

2023-08-15T15:53

эксклюзив

харьков

мобилизация

украина

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всу

репрессии

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Украинские волонтеры при этом негодуют, что семьи с детьми приходится искать, так как многие прячутся и ожидают прихода российских сил. Украинские Telegram-каналы пишут о вероятном обвале фронта у ВСУ на этом направлении, так как там видна нехватка живой силы, а резервы приходят слабо обученными. В связи с этим в самом Харькове проходит усиленный отлов нового пушечного мяса.Ужесточились и репрессии против уклонистов. Суды Харьковской области штампуют вердикты против уклонистов пачками. Все дела – идентичны: военнообязанный получил повестку, прошел медкомиссию и не явился к месту отправки в часть. Почти всем осужденным уклонистам области дали три года лишения свободы с испытательным сроком в 1 или 2 года, так как никто из них ранее не был судим. Однако на практике испытательный срок как раз и предполагает отправку на фронт. Реальный срок среди уклонистов Харькова пока получил 32-летний дорожный рабочий, несмотря на положительную характеристику, малолетнего сына и отсутствие судимости. Реальные сроки в Харькове получают и осужденные за дезертирство.Примечателен в этом плане недавний приговор к пяти годам лишения свободы боевого медика. Подсудимый рассказал, что сбежал со службы после того, как у него на руках умер военный, после чего подсудимый пережил нервный срыв и несколько месяцев проходил лечение в Харьковской областной психиатрической больнице. После курса лечения он умолял отпустить его домой, но его снова бросили в окопы. Приговор этому человеку говорит о том, что в ВСУ забривают людей с явными психическими проблемами и бросают на фронт прямо из психиатрической больницы.В комментариях Telegram-канала "Чистый Харьков" местные жители признают, что город запуган. "По попадающимся видео, в основном только девчонки и поднимают кипеш. Качаются со шреками (военкомами), выражают свой протест против произвола. А мужики в основном покорно лезут в "Газель". Видео сопротивления в основном идут из Одессы, Днепра, западной Украины. В Харькове ни одного видео не помню, где люди сопротивлялись беспределу военкомов. Наши покорно лезут в "Газели", как бараны, которых везут на мясокомбинат. Гребут очень много и уже больше года. Харьков один из лидеров по выгребанию населения, это 100 процентов. Просто харьковчане запуганы так, что даже видео боятся снять", - пишет харьковчанин."Люди всё прекрасно понимают, просто молчат, потому что никому не верят. Не знают, как что-то поменять – никто не знает, поэтому сидят все тихонько. А если приходится говорить, то говорят, что нужно говорить, а не то, что реально думают, чтобы приключений на свою голову не словить", - объясняет ситуацию в городе харьковчанка. Такая ситуация характерна для диктаторских или нацистских режимов."Харьковская фабрика "Престиж". Брата мужа и еще восемь мужиков на проходной погрузили в машину. Быстренько прошли медкомиссию и отправили в учебку под Днепр. У него, кстати, был белый билет. Месяц повоевал под Запорожьем. Сегодня хоронят – три осколка в голову. Было 47 лет", – пишет женщина в комментариях канала "Чистый Харьков".Мобилизованные харьковчане в местных чатах также признают, что нередко они имитируют повреждения западной военной техники или сами что-нибудь ломают, чтобы не идти в контрнаступление, так как считают немецкие "Леопарды" и американские "Брэдли" капсулами смерти.Машинист Харьковского метрополитена на условиях анонимности также рассказал изданию "Ассамблея" о реальной ситуации в ВСУ на этом направлении". "Брат воюет под Бахмутом, 31-я штурмовая бригада. На той неделе пошли в наступление – получили таких люлей, что отошли дальше, чем были до наступления. На следующий день приехали полковники с угрозами. А куда наступать, когда там пушки, минометы, авиация, а они с калашами. Позавчера вообще два батальона отказались воевать. Пацанов не кормили, угрожали посадить. Три батальона сложили оружие, так как погнали на убой без поддержки. 30 человек сразу в бою положили", – рассказывает харьковский машинист.Угроза мобилизации стала также любимым методом борьбы властей города с недовольными. Мэр города Игорь Терехов сейчас активно лоббирует застройку Саржиного яра, излюбленного места отдыха многих харьковчан. Он намерен возвести там бизнес-центр стоимостью 180 миллионов гривен. В воскресенье 13 августа местные экологи попытались провести в Саржином яру акцию протеста против застройки. Участники развернули плакаты, записали видеообращение к Зеленскому с требованием аннулировать договор о строительстве офисного центра, начался сбор подписей с целью направить обращения в разные инстанции. Приехавшая полиция не нашла в их действиях ничего незаконного, после чего в парк приехали военкомы и быстро раздали всем мужчинам-экологам повестки.

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