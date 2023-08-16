https://ukraina.ru/20230816/1048709387.html

Петр Акопов: Биться за Украину с Россией в одиночку - самый ужасный кошмар для Европы

Петр Акопов: Биться за Украину с Россией в одиночку - самый ужасный кошмар для Европы - 16.08.2023 Украина.ру

Петр Акопов: Биться за Украину с Россией в одиночку - самый ужасный кошмар для Европы

Европа является даже не марионеткой, а заложником конфронтации, которая идет между Россией и Штатами. И глобально Европе это не нужно, считает политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2023-08-16T10:14

2023-08-16T10:14

2023-08-16T10:14

интервью

петр акопов

европа

россия

украина

джон болтон

америка

китай

белоруссия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037829395_53:29:847:476_1920x0_80_0_0_5cacf1cb37958ea762b8ff948014c6a9.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Возможность прямого военного столкновения с НАТО весьма вероятна, заявил на Московской конференции по безопасности министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.- Петр, я знаю, что вы скептически оцениваете возможность военного конфликта с НАТО, но возможно, стоит прислушаться к словам белорусского военного.- Белоруссия маленькая страна, она хоть и часть русского мира и одно из крыльев большой России, но все равно воспринимает ситуацию в мире более настороженно, с большей тревогой. Я бы не сказал, что он сознательно нагнетает ситуацию, но это восприятие Белоруссии.С другой стороны, со стороны Запада повышаются ставки, напряжения все больше, и таких заявлений в дальнейшем будет немало. Вся западная концепция защиты Украины строится на том, что Россия угрожает Европе. Об этом прямо говорит не только Зеленский, но и Дуда: если мы Украину от России не защитим, следующими будут Варшава и Берлин.Об этом говорят европейские лидеры, на это не возражают американские лидеры, а это полная чушь. На этом фоне наши и белорусские заявления, хоть и алармистские, но они имеют под собой хоть какое-то основание в отличие от западных заявлений о русской угрозе Берлину и Варшаве. Наш алармизм хоть чем-то оправдан, а их алармизм абсолютно лживый.- В речи Хренина говорилось о "Востоке", который будет противостоять НАТО. Идет ли речь о создании коалиции или военно-политического блока с участием в том числе ближневосточных государств в качестве противовеса Североатлантическому альянсу?- Блока пока нет, но конфликт Запад из-за Украины с Россией ведет к тому, что Запад и ход исторических событий подталкивают Восток и Юг к тому, что им нужно определяться.Конечно, они хотят быть над схваткой, не поддерживать ни Запад, ни Россию, симпатизируя России в целом, потому что ее сопротивление Западу отвечает интересам Востока и Юга, приближая конец западной гегемонии в мире. Но Запад сам активным давлением на восточные страны и страны юга формирует этот альянс. Ирану и Серной Корее которые находятся под санкциями, не нужно объяснять, что такое Запад и подталкивать к альянсу с Россией. Китай заинтересован в России как в противовесе Западу. Сильный независимый Китай и сильная Россия возможны только при естественном восстановлении исторического влияния и русского мира, и китайского, если мы говорим про Тайвань тоже.А вот от стран арабского мира от Ближнего востока до Индонезии Запад требует, чтобы они присоединились к нему. Делать это эти страны категорически не хотят. Это двигает их, если не к глобальному союзу с Россией, то в сторону ее. И по мере того, как Запад будет вынужден отказаться от Украины, эти страны будут вынуждены пересмотреть свои ставки, потому что они ставят на всех: и на Китай, и на Запад, пытаясь вести двойную игру, например, те же саудиты.Но когда Штаты потеряют Украину это будет дополнительным мотивом для саудитов, чтобы больше сближаться с Китаем и Россией. В этом смысле войны арабов и России с европейцами не будет, но смещаться арабы будут больше в сторону России и Китая.- Недавно экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в статье газеты Wall Street Journal заявил, что неудачи Киева в проведении "контрнаступления" кроются в нерешительности западных союзников. Запад, судя по этим словам, уже на пути к отказу от Украины, о котором вы говорите?- Болтон пытается упреждающими ударами по вашингтонской администрации заставить их держать строй. Рано или поздно Штаты придут к тому, что будут пытаться заморозить конфликт и зафиксировать прибыль.Это невыгодно России, поэтому мы на это не пойдем глубокой заморозки быть не может. Но для Болтона очень важно, чтобы американский истеблишмент не отказывался от политики сдерживания России и Китая. Главная его цель, чтобы Штаты боролись за свою гегемонию, что эту гегемонию можно вернуть, поддержать и усилить.Да, если бы Штаты снабжали Украину по полной, поставляли ей все, что можно и действовали без оглядки на наши предупреждения, то Украина. Конечно, была бы сильнее, чем сейчас. Ситуация на фронтах была бы лучше для нее. Но это означало бы, что США закрывают глаза на любые потери от такой стратегии. Накачивая Украину максимально, жертвуя собственными запасами оружия, Штаты не только поставили себя в уязвимое положение в военном отношении, но и развязали бы России руки в других конфликтных зонах.И там, где Штаты действуют без оглядки на минимальные красные линии, Китай, Россия и противники США, тот же Иран действовали гораздо более агрессивно. Сейчас все понимают, где красные линии не переходить. Грубо говоря, американцы сидят в Сирии, и никто не пытается их оттуда выдавить. Если бы на Украине Штаты перешли к поставкам любых вооружений, кроме ядерных, о чем говорит Болтон, понятно, что американцам в Сирии было бы не усидеть.Авантюрный план – поставить все на Украину – неприемлем для большей части американской элиты. Они не готовы кидаться в омут, сломя голову.- Создается впечатление, что в конфронтации на Украине больше заинтересованы европейские элиты. Не зря на Олафа Шольца давят политики в его стране по поводу поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus- Давит, на самом деле, откровенно проамериканская, проатлантическая часть европейских элит. Давят американцы руками той части европейских элит, которая полностью за них. Шольц, как и большая часть европейских политиков, включая Макрона, пытается соблюсти баланс.Понятно, что положение Европы сдвинулось в сторону большей зависимости от Америки, но в целом Европа является даже не марионеткой, а заложником конфронтации, которая идет между Россией и Штатами. И глобально Европе это не нужно.Европа хочет все это прекратить, но не может. И у нее очень большой страх, что Америка может изменить свой курс в 2024 году, и тогда Европа останется один на один с Россией, а при этом ей запретят отказываться от Украины. И придётся биться за Украину с Россией в одиночку, а это для Европы ужасный кошмар, и чем ближе выборы в США, тем больше Европу будет волновать.- Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.на той же конференции отметил, что главная проблема США — их стремительно растущая оторванность от реальности. А нет ли здесь недооценки Вашингтона?- Что такое реальность? Реальность Болтона состоит в том, что Америка имеет силы и возможности, чтобы свою гегемонию поддерживать. То есть она может обломать Россию, приструнить Китай. С точки зрения такой реальности слова Нарышкина неправильные.Но если смотреть глазами Трампа и того же Киссинджера, то это не совсем так. Но с точки зрения нас, китайцев, глобального юга, то Нарышкин ближе к истине. Но это реальность, которая формируется. Болтон смотрит из реальности, которая уходит, а Нарышкин и глобальный юг – из реальности, которая наступает.А нынешняя реальность имеет черты и той, и другой, так как является переходной и идет борьба за ее формирование. И здесь и взгляд Болтона, и взгляд Нарышкина оправданы. А кто из них прав, покажет развитие событий. Если все будет так, как мы хотим и на что делаем ставку, и американский глобализм уйдет в прошлое безвозвратно, то это будет подтверждением правоты Нарышкина.Если американцы сумеют отбиться и победить на Украине, загнать Россию в угол и изолировать Китай, значит, Болтон со своими призывами к ставке на максимальную конфронтацию с Россией был прав. Но я бы сказал, что больше правды в словах Нарышкина, потому что идет период не просто турбулентности, а формирования новой реальности.- И когда же сложится новый миропорядок при благоприятном для нас развитии событий?- Происходят важные исторические события, в том числе, и внутри Америки, Европы, Китая и у нас. То есть кроме внешней конфронтации, меняются и страны. И от того, какие из этих изменений будут направлены на усиление мощи государства, внутренней, в том числе, будут зависеть и возможности на внешней арене. И от этого зависит скорость глобальных изменений.Поэтому возможны разные сценарии. От того, что этот процесс будет принципиально завершен к концу десятилетия, и мы уже увидим не просто контуры нового мира, но и черновую сложившуюся схему многополярного мира и нового баланса сил. А в плохом варианте он может затянуться на 20-30 лет. Будущее открыто, оно формируется именно сейчас.

https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html

https://ukraina.ru/20230815/1048696678.html

https://ukraina.ru/20230815/1048687373.html

https://ukraina.ru/20230815/1048687746.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, петр акопов, европа, россия, украина, джон болтон, америка, китай, белоруссия, нато, генри киссинджер, дональд трамп, олаф шольц, эммануэль макрон, ракеты, индонезия, ближний восток, берлин, варшава, сирия, оружие